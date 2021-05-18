Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России

Актриса и учредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова некоторое время назад приобрела участок земли в Латвии. И в связи с этим автоматически получила вид на жительство в этой стране.

Купила и купила, ничего особенного, казалось бы. Но у нас же в традиции объяснить, зачем это было сделано. И Чулпан Наилевна объяснила. Да так, что вызвала волну критики как со стороны "борцов с режимом", так и "охранителей".

То ли дело Латвия

Всё дело в том, что актриса взялась объяснить отъезд творческих людей из России. А происходит это потому, что "многие талантливые люди вынуждены были туда выехать, не имея возможности здесь (в России) элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться".

Конечно, Чулпан Хаматова в этой среде вращается, и ей, как говорится, виднее. Её, впрочем, едва ли возможно отнести к категории людей, которые не имеют возможности "элементарно расти в собственной профессии" в России. Хотя, опять же, смотря с кем и чем сравнивать. Но всё же нет уверенности, что Латвия — это именно то место, где таланты творческих людей из России расцветут буйным цветом.

На известие об обретении Хаматовой латвийского вида на жительство фейсбучные и твиттерные оппозиционеры дружно напомнили о том, что в 2012 году Хаматова снялась в предвыборном ролике Владимира Путина.

И в том же году в интервью Ксении Собчак заявила, что революций не хочет: "Категорически, потому что в революцию и во все эти войны полетят ни в чём не повинные головы. Я считаю, что это неправильно. Без революций. Сделать всё, что возможно, но чтобы этого не допустить. С обеих сторон. (…) Я бы выбрала Северную Корею. Я не хочу жертв. Значит, не хватает какой-то тактики, какого-то опыта, какой-то мудрости людям, которые против этого режима…"

Защитники Хаматовой в ответ напомнили, что в марте этого года она была в числе тех, кто подписал письмо с требованием создания "нормальных условий" для находящегося в колонии Алексея Навального.

А вот как отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв: "Я так понимаю, у неё здесь, в России, всё хорошо. Или у неё нет возможности состояться в своей профессии? Или ей просто нужно как-то произносить всё это в стране, где проводятся нацистские марши и преследуются наши ветераны? Она не видит русскоговорящих людей, права которых ущемлены в Латвии? Её не смущает, что глава МИД Латвии гордится своим дедом-нацистом?"

Ничего нового

Вообще же, надо сказать, ситуация с Хаматовой очень напоминает историю другого известного актера, народного артиста России Алексея Серебрякова. Он в 2012 году уехал в Канаду и увёз туда семью.

Объяснил он это тогда так: "Я перевёз свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость, то, чего так недостаёт в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил".

В общем, причиной стала атмосфера ненависти. Об этом часто говорят с иронией, но Серебряков в 2012 году не шутил, заявлял, что причиной его отъезда стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдением властями элементарных гражданских прав населения.

В 2021 году актёр вернулся в Россию (дети остались в Канаде). И все эти годы Серебряков сотрудничал с российскими режиссёрами. Возвращение он особо объяснять не стал, заметив только, что сравнивать, в какой стране жить лучше, нелепо. Хотя почему нелепо, сравнивал же…

К чему это — да к тому, что заявление Чулпан Хаматовой насчёт невозможности расти в собственной профессии, как минимум, спорно. И совсем необязательно подводить какое-то обоснование под желание купить участок или дом в другой стране. Тем более, что деньги на это всё равно будут зарабатываться в России. Примером чему, кстати, многие творческие личности, у которых тоже есть недвижимость за пределами России.

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