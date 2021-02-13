День влюблённых в историю отметят с фонариками

23 российских исторических парка решили 14 февраля отметить День влюблённых в историю, о чём рассказали некоторые СМИ, ссылаясь на пресс-релиз организаторов мероприятий.

Парк исторического периода

Нет ничего дурного в изучении исторического наследия страны, региона или населённого пункта. Напротив, как и знание иностранных языков, азов национальной и мировой культуры, это делает честь каждому человеку. Свой вклад в популяризацию прошлого среди соотечественников решили внести и исторические парки:

в Якутском парке состоится празднование Дня родного языка и письменности;

в Омске, Саратове, Новосибирске тематическими мероприятиями отметят День окончательного вывода советских войск из Афганистана;

в Ростове-на-Дону проведут бесплатные экскурсии, посвящённые освобождению города от немецко-фашистских захватчиков;

в Краснодарском парке предложат посетителям ознакомиться с мультимедийной выставкой, посвящённой военному лихолетью.

Омичи смогут приобщиться к истории военных конфликтов второй половины XX века. Новосибирцы смогут принять участие в "Фестивале мужества", посмотреть соревнования по самбо, выставку специального военного оборудования, посетить мастер-классы по радиосвязи и познакомиться с героями нашего времени:

спасателями;

спортсменами;

военнослужащими – участниками боевых действий.

Пропагандистский фетиш

Образовательные программы для граждан России, безусловно, полезны. Правда, пока увлечение историей не становится некой анестезией от адекватного восприятия и оценок дня настоящего. Собственно, как в любой деятельности человека, когда начинается перебор, то эффект лишней рюмки во время застолья может превратить любое доброе начинание в фарс и вызвать в конечном счёте отторжение.

Последние годы можно смело назвать историоманией. Куда ни посмотри – одна история, одна война и культ человека с ружьём. Да, люди, выбравшие профессию "Родину защищать", на Руси всегда были в почёте. Но всё-таки не стоит принуждать людей жить только войной, фантазиями придворных историков, которые продвигают лишь генеральскую правду о войне, забывая о кровавой, гнойной и чудовищной окопной правде, о которой рассказывали писатели-фронтовики.

Поколения россиян, которые застали фронтовиков в ещё активном возрасте, могли без труда обнаружить, что подавляющее большинство из них вообще не хотели вспоминать о войне. Да, чтили память своих товарищей, да – отмечали 9 Мая, даже тогда, когда День Победы не был выходным.

Правда, за некоторые их ядрёные шутки друг над другом сейчас они могли бы загреметь по какой-нибудь из статей за оскорбление каких-либо чувств. О вариантах прессинга за их личные оценки событий Великой Отечественной в современных реалиях и думать страшно.

Ветераны были живыми людьми со всеми чертами, присущими нормальным людям, а не тотемными персонажами, в которые их сейчас превращает оголтелая пропаганда, выбравшая тему Второй мировой как способ убойного пиара деятельности правящей политической элиты.

В этой логике и идея отметить 14 февраля как День влюблённых в историю фактически переводит тему из образовательной системы координат в некий фетиш сексуального характера.

Приступ государственного безумия

Вполне вероятно, пропагандистская машина, получив сигнал "сверху", что надобно как-то отвлечь граждан от заявленного внесистемной оппозицией протестного выхода с фонариками в День всех влюблённых, придумала и влюблённых в историю.

Любопытно, но снова о дате и способе протеста по всей стране раструбили в первую очередь федеральные телеканалы. И уж совсем занятно, что Роскомнадзор начал рассылать в редакции СМИ требование удалять со своих сайтов все новости об этом протестном флешмобе.

Так, предписание с требованием удалить новость "Соратники Навального предлагают 14 февраля выйти на улицы с фонариками" надзорное ведомство вынесло томскому агентству "ТВ-2". С документом, в котором говорится, что публикация содержит призывы к участию в массовых беспорядках и её надо удалить, ознакомил своих читателей в Facebook главный редактор издания Виктор Мучник, назвав происходящее "приступом государственного безумия":

"Судиться снова с РКН, как мы это привыкли делать, ресурса нет пока. Но благодаря массовому государственному промоушену сейчас про фонарики, при помощи которых можно свергнуть режим и заманить на стратегические объекты самолёты НАТО, кажется, знает уже каждый в нашем отечестве".

Надписи на снегу

Иначе как очередным маниакальным приступом трудно не назвать и активность властей в попытках убрать надписи на снегу фамилии "Навальный". В социальных сетях ещё несколько лет назад стали встречаться занятные лайфхаки. Жители российских городов просекли, что с помощью надписи "Навальный" на громадных сугробах можно добиться от коммунальных служб надлежащей уборки в своих дворах.

Несмотря на то, что на федеральных телеканалах фамилия оппозиционера звучит сейчас не реже фамилии президента России, власти прилагают все усилия, чтобы гражданам не напоминали о блогере, которого власть своими трудами сделала политиком с мировым именем:

12 февраля в Екатеринбурге двое рабочих вышли на лёд городского пруда, чтобы ликвидировать вытоптанную на снегу надпись "Навальный", забросав её снегом;

9 февраля в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки питерцы наблюдали за действиями спасателей МЧС, которые попытались смыть надпись на льду "Свободу Навальному!" из пожарных шлангов.

Питерским огнеборцам не хватило напора воды, чтобы расправиться с лозунгом на льду, который представлял угрозу суверенной демократии. Выручил снегопад, который накрыл плоды вольнодумства ровным покрывалом, предотвратив раскачивание Александрийского столпа, а вместе с ним и обездвиженной стабильности. Как стирание имени Навального соотносится с поправками в Конституцию России о сохранении исторической правды, возможно, позднее расскажут юристы.

Можно, конечно, рассматривать абсурдные действия некоторых местных чиновников, которые стараются своим рвением подчеркнуть лояльность действующей власти, как личную инициативу. Мол, они – роялисты больше, чем сам король, а "наверху" ничего не знают о подобных перформансах. Правда, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, беспристрастно напоминает:

"Каков правитель народа, таковы и служащие при нём".