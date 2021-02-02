Игорь Коротченко: модель будущего ужасна

Действительно ли будущее так ужасно? Или мы уже оказались в этом страшном будущем и даже не заметили? Может быть именно поэтому появилось столько слухов вокруг уже давно привычных, а тем более — новых, вещей? Есть ли глобальный заговор? Почему некоторые боятся вакцинирования против коронавируса? Какие нано-частицы и в чём используются? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, к вакцинации часть людей относится очень нервно. И к нам пришел комментарий, что "прививать население при таком уровне недоверия к власти — это самоубийство, поскольку власть наживается на россиянах, испытывает терпение".

В последнее время появилось очень много слухов и сплетен про вакцинацию и всевозможные глобальные заговоры. О прививках против коронавируса говорят, что это влияет на репродуктивную функцию, особенно у молодых людей, что какие-то чипы с этими прививками попадают в организм. Люди боятся и говорят, что это влияет на мозг и многие другие органы.

— Это — вопрос подхода, оценок и даже веры. Огромное поле для самого мрачного футуризма, для опасений, что появится глобальная матрица. Я думаю, что страхи людей связаны как раз с этими проблемами.

Просто многие почему-то считают, что прививка — это какое-то чипирование. Нет же. Прививка — это способ вызвать в организме антитела, благодаря которым, при попадании вируса в организм он не будет подвергаться негативным влияниям после заражения.

— Опять же пишут: "Вакцина содержит наночастицы. Поэтому ее люди и не хотят".

— Ой, ну какие… Была у нас одна наночастица под названием "Анатолий Борисович Чубайс", которая 20 лет развивала "Роснано".

— И что он там развил?

— Я только вижу единственный пример нанотехнологий. Где я живу, есть вывеска "Наномойка машин". Это сделано, конечно, только для привлечения клиентуры.

Не надо верить в глобальные заговоры, но научно-технический прогресс реально несет большие риски и угрозы. Просто надо осмысливать происходящее, думать, к чему это реально может привести.

Известные западные футурологи и предсказатели моделирует будущее человеческой цивилизации. Нам тоже надо это делать. Здравый смысл — основа принятия решений, восприятия информации.

Человек должен критически воспринимать любые источники информации. Это очень важно для того, чтобы не стать жертвой манипуляции, воздействия на твое сознание, когда ты сегодня включил интернет и всё - один на один с информацией.

Критичность мышления, я считаю, это — показатель интеллектуального развития человека. Нельзя ту или иную информацию воспринимать как истину. Всегда должны быть проверочные действия, надо элементарно включать здравый смысл.

Действительно научно-технический прогресс несет самые разные риски. Но пока мы видим только традиционные рассуждения об искусственном интеллекте, все-таки искусственный интеллект как таковой еще не создан.

Будет ли он создан — посмотрим. Пока машину и человека невозможно соединить в один биологический электронный контур, который будет реально опасен.

— Дай Бог, чтобы не соединилось. Тут наш зритель пишет, что "нас ждет химический кошмар новой реальности". На самом деле сейчас выходит множество фильмов про суррогаты, цифровое будущее — оно ужасно. Ведь это — тоже моделирование процессов.

— Да, поэтому всяким новым современным кошмарам надо учиться противостоять, для этого нужно иметь опору. Семья — это основа нашего бытия. Традиционная семья — мужчина и женщина, которые в браке и в любви рождают детей. Это — будущее и это основа нашего бытия.

Что было, что будет — научные гадания

Но могут быть разные сценарии развития будущего. Тенденции сейчас действительно очень опасные.

В Манеже как-то была выставка, она показывала в том числе и будущее. Будущее США там было очень ужасным. Будущее Европы было тоже очень страшным. Есть такие расчеты.

Берется математическая модель, как традиционное европейское население будет уменьшаться, а численность приехавших из других стран будет увеличиваться. Элементарные расчеты показывают, что изменения этнической модели общества приведет даже к изменению окружающей среды.

Конечно, там уже многое изменилось. В некоторых европейских городах сейчас даже рождественскую елку поставить невозможно. Потому что население, которое уже приехало с Ближнего Востока или откуда-то оттуда с Северной Африки, не воспринимает традиции Европы, а пытается навязать обществу свои собственные.

Мы знаем, что в ряде крупных городов, в том же самом Париже, Берлине есть целые районы, куда местная полиция просто боится сунуться. То же самое сегодня происходит в Бельгии и других странах.

Чисто математическая модель показывает, что дальше будет происходить с Европой. Этническое большинство европейцев будет в меньшинстве, христиане будут совсем в меньшинстве.

Что будет происходить через 100 лет, конечно, мы не знаем. Но уже понятно, что мир очень сильно может измениться. И то же самое ядерное оружие будет контролироваться совсем другими людьми.

Вероятно, появятся совсем новые технологии, о которых мы даже понятия не имеем. Поэтому действительно будущее видится ужасным и страшным. Но мы живем в современном мире, мы его воспринимаем.

Цивилизационная ответственность

Важно понимать: правители приходят и уходят, страна, государство остается, народ остается, движение вперед остается. Поэтому в любом случае понятия Родины, Отечества — не просто географическое, это — понятия цивилизационные.

Мы всегда считали, что Россия — особая цивилизация, у нас — своя жизнь, особое будущее, у нас есть больше ответственности за будущее в глобальном масштабе. Нам надо оставаться на этом фундаменте и идти вперед, невзирая на проблемы и тяжелые моменты, на душевную усталость и разочарование.

Есть наша страна — Россия, есть народ, который здесь живет. Это — главные наши ценности. И наша семья — родные, близкие, дети, старики — наше прошлое, настоящее и будущее.