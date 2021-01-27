Игорь Коротченко: надо готовиться к новым американским гадостям

Смена персоналий в американской власти не приведёт к существенному изменению внешней политики США. Конечно, многочисленные серьезные проблемы по всем направлениям внутри страны ограничат её возможности на международной арене. Но по мере возможностей США продолжат делать гадости всем, включая своих союзников по НАТО, для продвижения своих интересов. Чего ждать России? Будет ли достроен "Северный поток-2" в таких условиях? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Игорь Коротченко: Впереди у США — перестройка

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— Игорь, вы сказали, что Россия — главный противник США, но поскольку ядерное оружие уравновешивает шансы, воевать американцы не будут, а продолжат подрывать нас политически и экономически. Будут новые удары по "Северному потоку-2", использование закона о санкциях против врагов Америки, введение санкций против нашего государственного долга и так далее. Чем это нам грозит?

— Всё это приведет к ухудшению ситуации на фондовом рынке, снижению курса рубля, соответственно, продолжится раскрутка механизма инфляции и понижение жизненного уровня, и так не блестящего в Российской Федерации для большинства наших граждан.

США продолжат мутить

А дальше будет предпринята попытка запустить механизм конвертации экономических протестов, недовольства людей своим материальным положением в политические требования по сносу политической конструкции в Российской Федерации. В мутной воде можно ловить любую рыбку.

Мне кажется, что ближайшие планы США именно такие. Тем более, что приходит новый директор Центрального разведывательного управления, профессиональный дипломат, бывший посол США в Москве — человек, который тоже хорошо знает российскую внутреннюю политическую кухню, наши сильные и слабые места.

Плюс в последние годы он занимался системной аналитикой, возглавляя один из мозговых центров Америки — Центр Карнеги. И другие люди в команде Джо Байдена — очень подготовленные, некоторые — хорошие специалисты именно по России.

От США хорошего не жди

Поэтому самому Байдену может быть не до России, но те, кого он расставляет на ключевые позиции в спецслужбах, Совете национальной безопасности, Госдепе, администрации президента — это профессионалы, которые будут вести с Россией системную войну, используя все свои возможности.

Поэтому можно не ожидать от них ничего хорошего и позитивного. Надо готовиться к новым гадостям, которые будут делать для нас американцы.

Надо быть готовым и к активизации США на постсоветском пространстве, к попыткам изменить баланс сил в тех постсоветских государствах, где они пока еще в пользу России. В целом ситуация — достаточно непрогнозируемая, но понятно, что лучше не будет. Главное, чтобы не стало хуже, чем есть сегодня.

— Германия все-таки очень активно пытается защищать и продолжать строительство "Северного потока-2". Может такая позиция Германии все-таки остановит активность американцев?…

— Ведь уже многие фирмы вышли из строительства, страховщики отказываются страховать. Накладываются персональные санкции уже даже на суда и их владельцев, которые будут достраивать. Это — системная работа, поэтому она будет продолжена, несмотря ни на что.

Сейчас произойдет смена ключевых игроков в министерствах и ведомствах Соединенных Штатов Америки, и дальше этот маховик будет раскручиваться. Поэтому здесь шансы по-прежнему — 50/50. Мы заранее не знаем, какая ставка сыграет — то ли против "Северного потока-2", то ли за.

Важно понимать, что сейчас в Конгрессе пройдут утверждения (после слушаний в соответствующих профильных комитетах американской законодательной машины) людей, которые займут должности в Пентагоне — министр обороны, директор ЦРУ, государственный секретарь и так далее. И дальше уже будет раскручиваться маховик конкретной политики.

— Дональд Трамп в бытность президентом очень часто раздражал европейских лидеров, бизнесменов и военных, постоянно требовал платить больше в бюджет НАТО. В Европе в последние годы нарастало недовольство политикой США.

Турция проявляет все больше самостоятельности. Америка была очень-очень возмущена, что Эрдоган купил С-400, и всячески давили на Турцию. Как будет развиваться ситуация? Продолжатся или как-то изменятся эти тенденции?

— Давление, конечно, будет продолжаться. Турция купила системы С-400, но они пока еще не поставлены на боевое дежурство. И Реджеп Эрдоган сделал уже ряд заявлений, что рассчитывает договориться с Байденом, чтобы он снял санкции.

На кону стоят две важных для Турции вещи.

Продолжение участия в программе "F-35" — по созданию американского легкого истребителя пятого поколения. Турция там — участник и получатель определенной партии этих самолетов. То есть — позволят ли США Турции эту технику купить?

Очередной контракт по С-400, переговоры по которому сейчас находятся в завершающей стадии. Эрдоган хочет купить еще один полковой комплект С-400.

США продолжат давление по всем фронтам

Игра будет продолжаться, и я думаю, Байден будет занимать абсолютно такую же позицию, как и Трамп: давление, угрозы. Конечно, они будут защищать своих национальных производителей.

В США есть комплекс "Пэтриот", который они намеренно навязывают всем странам, поэтому наши С-400 им поперёк горла. Угрозы в случае его приобретения раздаются не только в адрес Турции, но и, например, Индии. А у нас с ней подписан и реализуется контракт более чем 5 миллиардов долларов на поставку этих систем.

Американский закон по противодействию врагам США равным образом работает против любой страны, даже против членов НАТО.

Поэтому некоторые страны, которые послабее, отказываются от активного военно-технического сотрудничества с нашей страной. Не все, но есть такие примеры.