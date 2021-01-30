Игорь Коротченко о коронавирусе и вакцинировании — победа будет за нами

Когда мы победим коронавирус? Кто победит в войне вакцин? Почему ему уделяется такое невиданное внимание, что ушли на задний план даже гораздо более опасные болезни? Что будет дальше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, с пандемией коронавируса, так всполошившей весь мир и разрушившей глобализм, надо бы и бороться всем миром, но вместо этого началась война вакцин. Пока неизвестно, какая вакцина самая лучшая, но от нашей вакцины, по крайней мере, нет серьезных побочек, как от западных.

Постоянно приходят сообщения, что от вакцины Pfizer, которая сертифицирована в Европе, какие-то непонятные побочные последствия и смертельные случаи. К тому же, многие люди все равно получают положительный тест на коронавирус после прививки.

Видимо, наша — все-таки лучшая. Однако были заявления, что людей, привитых вакциной "Спутник V", не пустят в Европу, когда она откроется. Как вы все это оцениваете?

— Без российских туристов ряду стран Европы будет крайне тяжело. Поэтому, я думаю, что до каких-то ограничений, запрета на посещения шенгена, если ты привит российским "Спутником", дело не дойдет.

Сейчас границы вообще закрыты. Германия, Великобритания вводят новые ограничения в связи с новыми вспышками коронавируса.

"Спутник V"

Что касается наших вакцин, технологии их производства надежны, и они уже доказали свою эффективность. Вот это, мне кажется, главное и важное. Венгрия, будучи членом ЕС, хочет покупать и производить российскую вакцину "Спутник V".

Сейчас у нас начинается массовая вакцинация нашими вакцинами, иностранные вакцины для граждан России как минимум в течение 2021 года будут недоступны. И это — даже хорошо.

Pfizer

О побочных эффектах от Pfizer сообщили уже многие страны, в частности, недавно пришли сообщения из Норвегии, Израиля и ряда других государств. Очевидно, что проблема есть.

Насколько я мог понять из публикаций, побочный эффект от Pfizer связан с тем, что первые проходившие сертификацию партии вакцины данного типа были произведены, скажем так, по эталонным технологиям.

А когда их уже начали воспроизводить в ряде биологических и фармпроизводств то возникли некие моменты несоответствия требования по оборудованию или по технологии производства.

Поэтому можно предположить, что часть их побочных эффектов связана именно с ненадлежащим качеством контроля при производстве уже непосредственно в европейских условиях тех или иных партий вакцин. Может быть, что в этом причина.

Возможно, причина в том, что вакцина Pfizer до конца не прошла весь цикл клинических испытаний. Впрочем, еще ни одна из вакцин не может похвастаться полным циклом клинических испытаний.

Эффективность и побочки

Но все-таки есть уверенность, что наша вакцина — эффективна, потому что она создавалась на тех же самых технологиях, на каких в свое время мы сделали вакцину против лихорадки Эбола, которая была чрезвычайно эффективна.

Принципы влияния ее на организм человека по выработке антител и устойчивости к заражению после вакцинации основаны на проверенных технологических решениях. Вакцина "Спутник V" уже показывает свою эффективность и пользуется спросом. Вакцина Pfizer построена на другом принципе создания иммунного ответа организма. Возможно, ввиду того, что технология была ранее не так проверена и возникают побочные эффекты.

Мы рассчитываем, что и две другие российские вакцины будут так же эффективны и безопасны, чтобы люди, которые сделали себе такие прививки, были защищены от заражения коронавирусом.

Эта угроза сегодня реальна и действительно может оказаться серьезным вызовом, но мы все-таки рассчитываем, что сможем в течение 2021 года добиться существенного перелома, снижения, подавления эпидемии на территории России.

Дальше отношение к коронавирусам уже будет как к сезонному гриппу, он утратит свой смертоносный потенциал, потому что будет выработан коллективный иммунитет. Конечно, меры профилактики — маска и социальная дистанция — сегодня так же необходимы.

— Коронавирус со временем потеряет свою супер-способность?

— Хотелось бы. Так говорят ученые.

— Во всем мире теперь будто бы уже гриппа, ОРВИ и более серьезных болезней нет. Но ведь люди всегда болели и умирали. Просто об этом никто не писал каждый день, не нагнетал напряженную атмосферу. Никак нельзя сказать, что коронавирус стал одной из самых страшных и опасных болезней.

Конечно, он появился внезапно и стал стремительно распространяться. Но опять же этому уделялось невиданное внимание. Почему такой всемирный ажиотаж с коронавирусом возник?

— Просто были опасения в нехватки коечной емкости и оснащенности больниц. Поскольку часть заболеваний у людей, которые заболели коронавирусом, проходит в тяжелой форме. Им необходимы аппараты искусственной вентиляции легких.

Другое дело, что коронавирус и гонка вакцин — это уже политика и бизнес. Ведь это миллиарды, десятки миллиардов долларов, которые могут заработать те или иные фармацевтические производства и компании.