Игорь Коротченко: оппозиционеры привились первыми

Почему люди нервно относятся к прививкам? Возможно ли чипирование вакцинированием? Почему оппозиционность не мешает прививаться? Почему после "Спутник V" противники режима не начинают славить Путина? Какие реальные опасности таит будущее технократическое развитие? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, к вакцинации часть людей относится очень нервно. И к нам пришел комментарий, что "прививать население при таком уровне недоверия к власти — это самоубийство, поскольку власть наживается на россиянах, испытывает терпение".

Кстати, даже я слышала, что это влияет на репродуктивную функцию, особенно у молодых людей, что какие-то чипы с этими прививками попадают. Боятся и говорят, что это влияет на много всего, на разные органы — от головы и не только.

— Это — вопрос подхода, оценок и даже веры. Помните, в один исторический период была знаменитая фраза "религия — опиум для народа". Кто-то говорит, что нельзя прививаться при таком уровне недоверия народа к власти.

С другой стороны, сотрудники известной оппозиционной радиостанции уже массово привились. В данном случае они просто спасали свое здоровье. Разумный прагматизм превзошел нигилистические отношения.

— Еще пишут: "Чего мы боимся? Говорят, что смертоносная эпидемия, а смертность — меньше 1%. Это все — фикция для того, чтобы было введено военное положение и проведена глобалистская программа в жизнь". На самом деле, смертность при коронавирусе — совсем маленькая и чаще от обострения других заболеваний, 20% — тяжело больных, а у подавляющего большинства все протекает в легкой форме.

— Проблемы возникают, когда при массовом заболевании нет возможности всех тяжелых больных лечить в больнице. В США люди в коридорах лежат.

Подобное мы наблюдали в Италии и многих других странах Европы. Посмотрите ужасные кадры оттуда: мертвые итальянцы, американцы в палатах, в домах престарелых, братские могилы в США… Они просто шокируют.

Человек не изменился с древности

Конечно, можно придерживаться конспирологической теории в отношении коронавируса. Но надо себя беречь и включать здравый смысл. Самое главное — инстинкт самосохранения.

Я не верю в теории глобального заговора. Все гораздо проще и циничнее, чем гигантские глобальные заговоры.

Сегодняшний человек ничем не отличается от человека, который жил несколько тысяч лет назад во времена Древнего Египта. Все наши инстинкты, базовые потребности, строение ума и все остальное остались прежними.

Изменились мы только технологически, сейчас у нас — более высокий технологический уклад, большие возможности. А сам человек — каким он был, таким он и остался. Если бы можно было поместить древне-египетского ребенка в современную семью, он вырос бы абсолютно нормальным человеком сегодняшнего дня.

Все зависит от среды, которая влияет на мозг. Мозг современного человека ничем не отличается от мозга древнего египтянина. Ничем. Кроме технологического уклада, который формирует личность. Естественно, нам свойственны все те же самые пороки, страсти и добродетели, которые были свойственны древним людям.

Будущие опасности

Сейчас появляются теории, что в мозг человека могут вживляться специальные устройства по типу как флешку вставил через порт, через которые могут мозг человека напрямую соединять с компьютерными технологиями. Это называют чипированием.

Возможно, мы стоим перед вызовом, когда биотехнологии позволят мозг человека подключать, либо подпитывать его внешними источниками информации. Тогда действительно могут появиться сверхлюди, либо что-то такое, могут возникнуть касты.

Мы не знаем, что это будет. Но уже понятно, это несет в себе серьезные непредсказуемые опасности для всего человечества. Поэтому здесь надо жестко стоять. Я считаю, что такие эксперименты недопустимы.

Киборги на подходе

Клонировать человека и превращать его в машину нельзя. Это должно быть законодательно запрещено, по крайней мере, для того, чтобы мы не столкнулись с какими-то новыми угрозами, вызовами, которые будут абсолютно неясны.

Кстати, с философской точки зрения здесь огромное поле для самого мрачного футуризма, для опасений, что появится глобальная матрица. Я думаю, что страхи людей связаны как раз с этими проблемами.

Просто многие почему-то считают, что прививка — это какое-то чипирование. Нет же. Прививка — это способ вызвать в организме антитела, благодаря которым, при попадании вируса в организм, он не будет подвергаться негативным влияниям после заражения.

— Опять же пишут: "Вакцина содержит наночастицы. Поэтому ее люди и не хотят".

— Ой, ну какие… Была у нас одна наночастица под названием "Анатолий Борисович Чубайс", которая 20 лет развивала "Роснано".

— И что он там развил?

— Я только вижу единственный пример нанотехнологий. Где я живу, есть вывеска "Наномойка машин". Это сделано, конечно, чисто для привлечения клиентуры.