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Автор Игорь Буккер

Борис Эльконин: система Эльконина – Давыдова помогает развивать мышление

Общество

Об особенностях программы образования Эльконина — Давыдова, ее плюсах и минусах, а также о том, как родителям выбрать школу для ребенка, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией Психологического института Российской академии образования Борис Даниилович Эльконин.

Система для развития мышления

— Борис Даниилович, ваш отец, Даниил Эльконин является одним из основателей программы образования Эльконина — Давыдова. Вы бы могли рассказать, что собой представляет эта система и каковы ее плюсы и минусы?

— Эта система, в отличие от системы традиционного обучения, выстроена не как акцентирование правильного результата какого-либо действия, а как акцентирование способа действия, то есть способа ориентировки в возможностях действия.

Даниил Борисович Эльконин начал эту работу в 91-й школе Москвы в 1958 году, а в 1961-м передал заведование лабораторией психологии младшего школьника Василию Васильевичу Давыдову. Василий Васильевич считал, что подлинное мышление — это так называемое теоретическое мышление. Он был гегельянец и марксист. Теоретическое мышление выкапывает сущность:

  • у числа,
  • у величины,
  • в устройстве слова.

Эта система претендует на развитие мышления. В противовес конкретно практическому, результативному действию.

В связи с этим занятия проходят по-другому, чем занятия при традиционном обучении. Есть приоритет групповой деятельности в младших классах. Дети постепенно осваивают, как вместе выполнять какие-то действия, решать задачку. Сначала они целой группой к доске выходят и что-то творят. Можно вызвать и каждого индивидуально.

Соответственно, способ общения учителей и учеников тоже меняется. Оценивание меняется.

Для первых двух классов отменена традиционная система оценивания. Культивируется самооценивание по определенной шкале.

— Эта программа обучения рассчитана на начальные классы?

— С 2000-х годов мы сделали проект "Подростковая школа развивающего обучения". Выработаны предметы до 8-го класса, естественно-научные в основном:

  • химия,
  • физика,
  • биология,
  • продолжение математики.

Их ведет на удаленке председатель правления Ассоциации развивающего обучения Алексей Борисович Воронцов.

— Борис Даниилович, нет оценок в этой системе. А как она состыкуется с ЕГЭ?

— Мы не брали старшую школу. Но у нас нет не оценок, а отметок.

Мы просим учителей хвалить и не хвалить (не ругать, ругать у нас запрещено) не человека, а действие: "Вот тут еще подумай", "Вот это, на мой взгляд, верно, покажи другим".

А отметка — это завершение. Кстати, маленьким легче с отметкой жить, чем с таким оцениванием.

— Таким образом отчасти снижается авторитет преподавателя.

— Власть и авторитет не одно и то же. Вынужденный авторитет и действительный авторитет — это разные вещи. Ремень, угол, "выйди из класса", "иди к директору" — это было правильно с точки зрения ребенка. Но, к сожалению, не всегда с точки зрения семьи.

— Вас отец не воспитывал по своей методике? Вы в обычную школу ходили?

— Да. Но 91-я школа ведь на бывшей улице Воровского, около Нового Арбата. А мы жили в коммунальной квартире в Лефортове. И он меня отправил в самую обычную лефортовскую школу, на окраину московскую.

— То есть хуже от этого не стало?

— Стало лучше оттого, что я там увидел. Поэтому я решил идти в психологи и потом заниматься обучением, чтобы это все прекратить. Совсем прекратить не удалось, но в некоторых местах удается.

— На международном уровне есть контакты? Кто-то, может быть, заимствовал методику?

— Шведские учителя часто приезжают к нам. В 2000 году мы вместе с красноярской школой "Универс", в которой тогда был директором нынешний руководитель Института образования Вышки Исак Давидович Фрумин, ездили в школу на Гавайи, и там учителя пытались делать нашу программу по математике. По языку — трудно, потому что перенос с русского на английский труден. Еще были последователи:

  • в Америке,
  • Болгарии,
  • Греции,
  • Латвии,
  • Белоруссии,
  • на Украине.

Обучение без отбора

— Помимо положительных сторон, у этой системы есть и отрицательные. Это программа не для всех?

— Обучение начиналось без отбора во всех наших школах. Разумеется, дети успевают в пределах класса по-разному. Наша разработчица и автор Галина Анатольевна Цукерман выделила группу-лидер и группу, идущую за ней, — не аутсайдера, а "идущую за ней". Это норма любого группового действия. Дети на детской площадке: одни (темпераментные) играют в прятки или в салочки, а другие играют менее темпераментно, но тоже играют, бояться риска быть осаленным. Но они как бы вокруг первых. А третьи маленькие, и их родители стоят и во все глаза смотрят на это. То есть в любой групповой работе есть ядро энергии и темперамента, которое вокруг себя собирает.

Когда мы говорим обо всех, то находимся в презумпции массовидного обучения. Строим: первая шеренга, вторая, третья. Я всем сотрудникам и на лекции учителям говорю, что мышление передается бацилльно, а не строево, им заражаются. Бацилла — это хорошо, а вирус — это плохо.

Другая черта (не отрицательная, а недо-) — это то, что учителям с их видом образованности, как сейчас, конечно, трудно. Даже на наших ежегодных курсах повышения квалификации. И процент школ за 20 лет уменьшился существенно.

Если в 1997 году 12-13% всех школ в России именовали себя как учащиеся по этой системе, то сейчас их 2-4%. Это связано с общей энергией жизни: энергия мышления не очень модна. И с ужесточением административно-контрольных функций.

Сколько бумаг эти учителя должны писать — это отдельный разговор.

— Как понять родителям, годится ли для их отпрысков система Эльконина — Давыдова?

— Надо смотреть не только в наши методические рекомендации, а с учителем глаза в глаза разговаривать и по чутью видеть, тот ли это человек, с которым ребенку будет хотя бы относительно комфортно, или не тот. Родитель на то и родитель, чтобы это прочувствовать, помимо всех своих фантазий о том, что ребенок должен быть обязательно как Эйнштейн или как хоккеист Фирсов.

— А другие дисциплины в системе есть, кроме русского языка и математики?

— Окружающий мир, то есть основание биологии, сделан Еленой Васильевной Чудиновой с 1-го по 4-й класс. А дальше уже идет сама биология по другим программам: ботаника, зоология, общая биология. Ее курс до 9-го класса. География сделана Алексеем Борисовичем Воронцовым. Химия сделана Еленой Викторовной Высоцкой. Но это уже разговор о подростковой школе, так называемой основной. Старшую школу, то есть два последних класса, мы не брали.

Мы считаем, что там нужен вообще другой формат обучения, даже не классно-урочный, а занятийно-клубный.

— А в среднем сколько учеников в классе?

— Оптимально надо 20-22. Меньше — хуже. Я работал с частной школой, где было 5-6 человек в классе. Там нет группы и нет энергии действия.

— Борис Даниилович, могли бы вы что-нибудь пожелать нашим зрителям?

— Я хотел бы пожелать их детям и им самим хорошей дороги, пусть и с поворотами, но с их преодолением. И интересного пути.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы психология образование борис эльконин образовательные программы
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