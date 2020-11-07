Чем отличаются телохранители в России и в Америке, как нужно работать с детьми и есть ли разница между золотой молодёжью и уличными ребятами, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру мастер спорта международного класса по боксу Маха Шермат.
— Маха, вы охраняли разных звезд. Я понимаю, что все секреты выдавать не стоит, но что-то можно рассказать?
— Меня притащил в Театр эстрады мой близкий человек, Николай Расторгуев, народный артист Российской Федерации. Подъём "Любэ" при мне происходил. Потом общение с Борисом и многими другими звёздами. В том числе хочу поблагодарить Петровича, старшего Преснякова, я эту семью обожаю и общаюсь с ними.
— Обычная жизнь охранника заключается в том, чтобы ходить рядом с человеком и смотреть по сторонам, условно говоря. А было такое, что вы действительно нарывались на пулю, нож?
— В телохранители нынче шкафов набрали и думают, что он собой закроет. Но если помните, большой шкаф громче падает. Телохранитель невидимый должен быть. В США я с ребятами знаком, и там был наш соотечественник Питер (по-русски Пётр). Он когда-то работал телохранителем, был одним из спасателей Рональда Рейгана. Позже он работал в криминальной полиции Сан-Франциско. Сейчас он отставной уже. Я знаю, что телохранитель в Америке совершенно по-другому работает, не как у нас. Он как друг семьи. Вот почему мне семья Пресняковых нравится. Я по сей день с ними дружу, потому что в них есть искренность, душевность, человечность. Наверное, многим не хватает того, что в Пресняковых есть.
То есть в Америке телохранитель — это член семьи, он много чего может решать. А не так, что кому-то сумки носить, в магазин за хлебом сбегать.
— Почему у вас именно с эстрадными исполнителями сложилось? Почему вы не охраняли политиков, спортсменов?
— Я с политиками поработал, не хочу называть имен. Мне не понравилось отношение. Мол, я круче, чем ты. С таким политиком работать очень сложно. Если ты не действующий офицер, естественно. Ему деваться-то некуда.
— Помню, рассказывали истории, что с охранниками были инциденты, особенно у Раисы Горбачевой.
— Да, всякое бывало.
Можно вспомнить о прибытии Горбачевых в Индию. Они должны были детский дом посетить, а сами поехали золотые туфли покупать.
Как это? Естественно, ребята, которые охранниками работали, не выдержали, видимо, и сказали, куда надо ехать. А в ответ им просто показали, где их место.
— Маха, тогда получается, что действительно с детьми-то работать лучше, даже с самыми трудными детьми. Может быть, не все из них будут чемпионами. Просто человек вырастет.
— Да. У меня парень был астматик, но у него астмы теперь нет, прекрасно себя чувствует. Он окончил физмат в МГУ с отличием. Но олимпийским чемпионом Гоша никогда не станет. Такой полненький парень, но он выиграл у себя. Он заставлял себя боксировать. Отчим у него состоятельный человек. И я вам честно скажу, успехи Гоши меня поразили.
Нынче большая проблема — воспитание детей, молодёжи. Про них вообще практически все забыли.
— Разница есть между золотой молодёжью и уличными ребятами?
— У меня и золотая молодёжь была, которые в тачках гоняли и которых я выпрямлял, и они переставали гонять. Не все, конечно, но кое-кто выпрямился. А кто-то наркотиками передозировался.
Но нынче наркотики можно достать и тем, и другим. Проблема в том, что золотая молодёжь у мамы деньги возьмёт. А уличные украдут что-нибудь, продадут и купят. Вот это плохо. Если он попадется, получит от одного до трех лет лишения свободы, и поехала у него по этапу жизнь.
— Систему Макаренко вы используете в воспитании?
— Да. Если помните при Макаренко кадетскую систему, при царе, там же кнутом били или тысячу поклонов делали. Но я не до такой степени применяю.
Меня когда-то дядя Сережа, человек, который меня воспитал, настоящий русский генерал, так нагрел мне настоящей генеральской портупеей из свиной кожи, что я два дня за парту сесть не мог. Я ему благодарен за это. Царствие небесное, но если бы он этого не сделал, может быть, плохо бы закончилась моя жизнь.
— Расскажите о своей школе, о своем воспитании.
— Мечтаю создать школу. Как говорил Иоанн Златоуст: "Если десятку спасешь, а не сотни, а за сотнями дальше, и ты пойдешь в Царство". Я мечтаю сделать общеобразовательную школу, но с единоборствами, и не зацикливаться:
Если всё сложится, я бы с удовольствием отдал тем ребятам свою душу, чтобы их выпрямить.
Мне легче находить общий язык с ребятами, которые хулиганят. Потому что я их насквозь вижу и знаю, как с ними общаться.
Они начинают меня понимать. Я экспериментирую на улице. Не так часто, но бывает. Меня недавно оскорбили в магазине. Я его остановил, он — жвачку. Я ему купил эту жвачку. "Сигареты, — говорю, — если ты куришь, покупай сам. Я сигареты тебе не куплю". Я когда ему жвачку купил, он на меня смотрел, как на дурака. И он извинился. Я говорю: "Слушай, я забыл тебе еще купить мороженое". Я вернулся, ему еще стаканчик мороженого купил. А он заплакал. Он на меня смотрел, я говорю: "Ты понимаешь, сынок, я такой же человек, как ты. Оскорбление не делай. Я вижу, что ты православный человек. Бог один, един. Единственное, ты не оскорбляй взрослых никогда.
Ты на лицо не смотри — узкие или не узкие глаза. Ты душу научись видеть у каждого человека. Он может быть Ален Делон внешне, а в душе свинья".
Он заплакал и извинения просил у меня. И на метро у него, оказывается, денег не было. Я ему 100 рублей дал и говорю: "Давай, я тебе желаю удачи. Не теряйся, не воруй". Чуть ли на колени не встал парень этот. Вот и всё. Проходя, мы забываем, что мы имеем, а имея — не дорожим, а теряя — мы плачем. К сожалению, так в России.
— Извините, я немного в другую степь. Алла Борисовна Пугачёва якобы хотела вас в свое время усыновить, а потом забыла. Для нее это фактически то же самое, что для нас 100 рублей?
— Нет, у нас хорошее общение было. Она ко мне относилась очень хорошо. Просто я человек искренний, я говорю, как есть. Может быть, тяжело, но я лучше правду скажу. Если свинья, я скажу не "свинья", а "хрюшка". Но если человек, я говорю "человек". Вещи своими именами надо называть.
— Тем не менее вы как-то разошлись со всеми звёздами и теперь занимаетесь спортом?
— Да, спокойно занимаюсь спортом. Где-то кто-то мне помогает. Я дружу с Александром Волоховым, поэтом-композитором, и Кареном Кавалеряном. Благодаря его песне Дима Билан "Евровидение" выиграл. Не так часто, но мы общаемся.
— Теперь вы занимаетесь юношеским боксом?
— Да, ММА сейчас, бои без правил. У меня парень, чемпион мира по комбат-самбо ММА, Имам-Шапи Мухтаров, по прозвищу Скала. Сейчас готовим его. В весе 84 килограммов выступает, но мы будем спускаться до 77. Ещё новый ученик у меня появился. Мы идём только вперёд.
— Школа советского бокса от нынешнего сильно отличается?
— Пока получается так: эсэсэсэровскую не удержали, российскую не создали.
— А кубинский бокс?
— Кубинского бокса никогда не было. Это советская школа:
Он первый тренер моего старшего сына.
К публикации подготовила Марина Севастьянова
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.