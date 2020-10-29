Маха Шермат: мой ученик выиграл у олимпийского чемпиона

О трудном детстве и сбывшейся мечте, а также о своей работе тренером и телохранителем рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру мастер спорта международного класса по боксу Маха Шермат.

Трудное детство

— Маха, сколько выдающихся спортсменов вы воспитали?

— Я воспитал мастера спорта международного класса Сахиба Усарова. Он стал у меня интерконтинентальным чемпионом по версии WWO. До этого успел стать чемпионом России и Европы среди профессионалов. Нам с Сахибом Усаровым удалось в 2012 году выиграть у олимпийского чемпиона и чемпиона мира Яна Бартелеми, бывшего кубинского боксера, который потом сбежал в Майями и нынче выступает за США.

Моя мечта сбылась: хотя сам не стал олимпийским чемпионом, но мой ученик выиграл у олимпийского чемпиона.

— Маха, самое главное, что вы спасаете ребят от улицы, наркотиков, беспредела. Можете о себе несколько слов сказать?

— У меня родители рано ушли, я оказался в раннем возрасте в детском доме. Еще двое братьев, к сожалению, тоже ушедшие в иной мир. Был ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Это первый призыв, когда брали нерусских, отправляли туда. В первую отправку мои братья-близнецы попали. Получил только одного. А второй без вести пропавший по сей день. У нас принято почтить обоих. Мне пришлось две могилы сделать вместо одной.

Прошел свой тяжелый путь:

детский дом,

улица.

На улице надо иметь кулаки. Чтобы отстоять себя, в раннем возрасте попал в секцию бокса, и пошло-поехало.

— Вам помог тренер по боксу? Он вас воспитал?

— Практически да. В нашем мире ничего не бывает случайно. Когда я хулиганил, на рынке с человеком попался, сложилось с ним, потом — с другим тренером. У меня их трое было. Анатолия Григорьевича Степанова знают по фильму "Первая перчатка". Он играл профессорского сына Рогова. Заслуженный тренер СССР. Знаменитые три брата Степановы были.

Ко Льву Ивановичу Яшину вообще отношение хорошее имею, потому что его ученик — мой друг, олимпийский чемпион Алексей Прудников. Я горжусь им. Когда-то был знаком лично со Львом Ивановичем, поэтому мне повезло увидеть этого величайшего человека.

— Маха, бывает, что даже олимпийский чемпион заканчивает плохо. Я имею в виду, что он ушел из жизни раньше времени. Ваш стержень — спорт, любовь к детям?

— В спорте всякое бывает. Кто-то рано уходит. Но каждый выбирает свою дорогу. Я к спиртному очень плохо отношусь и к сигаретам.

Но я всегда смотрел на свет, тьма — это не для моей души. Тяжёлое детство сыграло роль: или надо быть железным, или погибнуть.

— Вы считаете, что спорт — это один из вариантов сделать из человека действительно человека?

— А мне просто выбирать не из чего было. У меня ни родителей, ни поддержки не было. Никто ничего мне не дал бы, кроме спорта. Дело в том, что единоборства — это спорт для бедных. Это не большой теннис, не хоккей, где атрибуты по 1500 долларов.

Тренер и бодигард

— Вы были телохранителем (извините, вы не любите это слово, "бодигард" теперь говорят) у наших эстрадных звезд. Случалось, что вы собой защищали кого-то?

— Бывало. Но мне повезло, что по всему Советскому Союзу много друзей имею благодаря спорту. В 90-е годы мы с группой "Любэ" приехали в Вильнюс. Когда раздел СССР происходил, тогда пошло фашистское движение. Особенно в Прибалтике. Меня заранее предупредили, что может быть провокация во время выступления лидера группы Коли Расторгуева. Мы к этому были готовы. Человек с пикой в руках выскочил на сцену. Пришлось нам применить силу. Но это единственный случай был.

— Как вы стали телохранителем?

— Да буквально с улицы. Я срочную службу служил в спецназе. Боксу научили давно, а в армии еще и стрелять научили.

— Сейчас вы отошли от этого и занимаетесь тренерской работой? Именно с детьми, даже из неблагополучных семей?

— Да, 13 лет мы существовали в школе № 776 на Рязанке. Потом "добрые" люди нас выжили.

Но за 13 лет я два поколения воспитал и горжусь моими ребятами. Среди них офицеры ФСО, МВД, полковники.

Особенно могу выделить Артёма Римского. Это очень талантливый, достойный парень, мастер спорта, в МВД работает. Я горжусь ребятами, которые нашли себе в жизни применение, стали отличными людьми нашего общества. Именно таких ребят нынче не хватает.

— Вам помогают спонсоры?

— В основном окружение: мои друзья, близкие моих учеников. В том числе отец Артёма, полковник в отставке Александр Римский. Ещё в Центральном округе в прокуратуре работает мой ученик, тоже мастер спорта, Завен Агасарян. Его отец был замначальника 6-го отдела Петровки, 38. Это близкие друзья, которые мне помогали.

Нынче с экономикой в мире сложилась такая обстановка, что приходится выходить самому. Потому что несколько лет я за океаном работал, что-то изменилось.

Хочется сделать:

школу свою,

спортивный интернат,

чтобы пользу принести, какой-то след оставить. Я много изучал Макаренко. Его старший брат был царским офицером, поэтому его мало признавали в свое время.

Макаренко говорил: "Чтобы воспитать человека, нужен кнут". Он был прав. Я использовал его методы в воспитании.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова