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Автор Михаил Закурдаев

"Удаленка" для школьников: в Госдуме пока не видят в этом необходимости

В понедельник в Москве после продолжительных каникул в школы вернулись школьники. Правда, за парты сели лишь ученики с первого по пятый классы. Начиная с шестого — пока дистанционка. В ряде других регионов пока продлевают каникулы.

"Удаленка" для школьников: в Госдуме пока не видят в этом необходимости

И это заставило педагогов и родителей задуматься о печальных вещах. Не ожидает ли школы в связи с коронавирусом новый период удаленных занятий? "Удаленка", как мы помним по первой волне пандемии, оказалась серьезным испытанием и для учителей, и для их юных подопечных. Как будет складываться ситуация в дальнейшем?

Свой прогноз дал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Все будет зависеть от динамики. Ведь у нас получилось, что в сентябре рост заболеваемости детей в школах составил 18%, насколько я помню, по Москве. Это, конечно, большая цифра. Мы понимаем, что детки болеют относительно легко, но они являются основными разносчиками и передатчиками для старшего поколения, для тех же бабушек, дедушек, которые болеют тяжело. Если мы выйдем на плато и ситуация будет управляемой, не будет прироста, я думаю, таких мер не потребуется", — отметил он.

Депутат также напомнил о том, что беспокойство родителей за состояние детей напрямую связано с тем, соблюдают ли они сами масочно-перчаточный режим.

"В любой больнице скрининг проведите. 90% из тех, кто лежит, не пользовались масками и считали эти меры ерундой. Ведь это элементарная вещь. Разве это тяжело? Понятно, что это не на 100% защита. Но это не тяжело. И где находится ребенок, который на каникулах? Например, он гуляет где-то в торговом центре, получается, вы считаете, что "меня это обойдет, меня это не коснется". А это коснется и не обойдет", — подчеркивает Морозов.

Развлекаться на массовых мероприятиях вроде больших концертов или крупных спортивных событий, как заявил депутат Морозов, вряд ли получится у отдыхающих детей. Ограничения до сих пор нужны, считает он, но при этом дополнительных ограничений к тем, что есть уже, пока не требуется.

По его словам, на данном этапе хорошо понятно, какие меры надо принимать, чтобы бороться с коронавирусом и не "останавливать" экономику.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что полной "удаленки" учащимся и работникам школ ожидать пока не придется, сославшись, впрочем, на то, что окончательное решение принимает регион. Также и в Минобрнауки сообщили, что массового "закрытия на карантин" высших учебных заведений ждать не стоит.

 

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Темы школы коронавирус дмитрий морозов
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