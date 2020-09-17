Яков Кедми: "У Европы нет сил заниматься Белоруссией"

Кто организует протесты в Белоруссии, что значит вмешательство России в эту ситуацию и для чего к воздушным границам нашей страны приближались американские В-52Н, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Иосифович Кедми.

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Белоруссия — это не Украина

— Яков Иосифович, операция с 32 россиянами в Белоруссии, якобы боевиками, готовилась год и стоила 200 тысяч долларов. Это борьба против Германии или своя игра Украины?

— Во многих службах есть разные уровни: стратегический, оперативный. В США очень сложное положение. Страна малоуправляемая. И еще менее управляемы министерства. Послы, работники спецслужб, армейские позволяют себе вещи, которые раньше не позволяли. Саакашвили выступил со своей авантюрой против желания американских властей. Его предупреждала Кондолиза Райс: "Не время, рано. Сиди спокойно". А он пошел. Потому что американский посол в Тбилиси, которому наплевать на все, сказал: "Иди. Мы вынуждены будем тебя поддержать". И он поверил и влез в авантюру.

Оперативные офицеры американской разведки вместе с отморозками в СБУ плюс, вероятно, англичане решили сделать эту авантюру, чтобы поссорить окончательно Россию и Белоруссию. В чем глупость этой операции? Майдан в Киеве — это осознанная политика европейских стран:

Германии,

Франции,

Великобритании.

Сегодня у Европы заниматься Белоруссией нет ни сил, ни возможностей: экономических, политических, военных. И они совсем по-другому смотрят на то, как отреагирует Россия. Был небольшой разговор Путина с Макроном и с Меркель, когда он им сказал: "Не смейте", — а они сказали: "Да нет, ничего, постарайся там покультурнее, но мы не лезем". США тоже не участвуют в этой авантюре.

Только в воспаленном мозгу поляков и литовцев может возникнуть идея бороться за Белоруссию. Было сказано ясно: "Белоруссию не отдам".

— Почему же мы Украину отдали?

— Другое время было, другая ситуация. Белоруссия — это не украинцы, это другой народ, славянский. В Белоруссии никогда не было жлобства, как на южной Украине и в Галиции.

Главное, сегодня Россия другая. У нее флот, который от Средиземного моря до Берингова пролива ставит свои условия. Она намного сильнее, намного более собрана, уверена в своих силах. А на Западе все наоборот.

Сделаны выводы из того, что произошло на Украине.

Лукашенко сказал после разговора с Путиным: "Я был поражен, насколько Путин знает и понимает, что происходит в Белоруссии".

То есть президент России знает и понимает это не хуже, а то и лучше, чем президент Белоруссии. Это совершенно в корне меняет ситуацию. России даже не понадобилось никаких действий. Просто сказать: мы сформировали силовую структуру из запасных, и если кто-то сунется в Белоруссию, мы вмешаемся и не дадим разгромить это государство. И все заткнулись.

Есть несколько американских сенаторов, которые по слабоумию и наглости соревнуются с отморозками-поляками. На это не надо обращать внимания, потому что на них никто не обращает внимания в их стране.

Неудачливая оппозиция

— Мы все время пытаемся цивилизованно разговаривать. По поводу Навального делаем запросы.

— Навальный не стоит того эфирного времени, которое ему посвящается. То, что Россия должна делать запросы, — да. Есть правила игры. Но он никто, и звать его никак.

Навальный не вернется на политическую арену.

Нет Навального. К большому сожалению российской власти. Потому что такого бездарного лидера оппозиции надо было выдумать, если бы его не было. Где они еще найдут такого неудачника?

— Неважно, какой он на самом деле. Важно, как его описывают в западных СМИ.

— The New York Times может рисовать любую картину. Но она не работает в России. Можно домрхозяйку, которая, кроме котлет, ничего не умеет делать, назвать избранным президентом Белоруссии, как сделали литовцы. Ну и что? Ее начнут больше уважать за это? Она начнет по-английски не читать по слогам, а говорить свободно? Нет.

Не надо истерически реагировать на все, что пишут.

В Израиле говорят: "Для чего хороши газеты? В них хорошо селедку заворачивать, чтобы не воняла". Кто сегодня помнит, что писали в The New York Times неделю назад? Они сами не помнят. Это не имеет никакого отношения к России.

Тренировочные полеты

— Яков Иосифович, как вы оцениваете ситуацию, когда три B-52Н — стратегические ядерные бомбардировщики демонстративно в окружении украинских истребителей прошли по территории Украины и практически подошли к территории Крыма?

— Это работа по графику. Они проверяют маршруты. Они же сделать ничего не могут. Только одно неправильное движение, и самолетов нет. Он же не один летел. Рядом были самолеты-разведчики. Им надо было проверить систему обнаружения в России, как она на них реагирует:

скорость реакции,

на каких частотах,

как они его ведут,

включают или не включают систему наведения,

какие команды.

Это обычная рутина военной разведки. Так они летают над Балтийским морем и везде. Потому что иначе им трудно.

Стратегически Россия находится в идеальном положении.

Откуда можно атаковать? С Курильских островов и с Камчатки американцы не могут обстреливать Россию ближе чем за 500-1000 километров. Со Средиземного моря? Россия вошла в Сирию, строит эскадру. Баренцево море — лужа с военной точки зрения. Северное море? Там как раз Россия вкладывает в северный флот. Они пытаются летать по окраинам и проверять системы, потому что будут сбивать их ракеты, самолеты. И они хотят знать как.

Россия для атаки на США пользуется совершенно другой стратегией. Какая разница, как будут реагировать на самолеты американские прибрежные локаторы?

Против того оружия, которое Россия предназначает для США, это не имеет никакого значения.

И очень хорошо, что американцы прилетели. Они бесплатно потренировали российскую систему стратегической и оперативной обороны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова