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Автор Антон Куликов

Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева

Режиссер Андрей Кончаловский весьма резко отозвался о развенчании культа личности И. В. Сталина и деятельности Н. С. Хрущева. Какие аргументы они приводит?

Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева

Кончаловский о Хрущеве, десталинизации и обуржуазившейся партноменклатуре

Кончаловский привез на нынешний Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи", речь в которой идет о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Там, собственно, он и высказался относительно послесталинской истории в беседе с группой журналистов.

"Я думаю, что многие коммунисты после XX съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — цитирует Кончаловского РИА "Новости".

По мнению режиссера, "у свободы должен быть предел" и "абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка".

"В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу", — считает Кончаловский.

Саму хрущевскую "оттепель" Кончаловский связывает с тем, что к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.

"В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза", — сказал Андрей Кончаловский.

Эпатаж или убежденность?

Здесь стоит заметить, что и сам режиссер в 1980 году уехал в Соединенные Штаты и проработал там более десяти лет. Причем ко времени отъезда он был уже признанным мастером, чьи заслуги высоко оценило и государство (в год отъезда в США Кончаловскому было присвоено звание народного артиста РСФСР).

Разумеется, речь не о том, чтобы поставить отъезд в Штаты ему в упрек — это решение самого Кончаловского. Просто во времена позднего СССР отношение к США как некой земле обетованной было довольно распространенным среди советской элиты, но отнюдь не только детей высокопоставленных партаппаратчиков.

Вообще же эти заявления Кончаловского похожи на некий эпатаж. Хотя, с другой стороны, зачем бы 83-летнему режиссеру это вдруг понадобилось… Как способ привлечения внимания к своему новому фильму? Едва ли.

Ну и любопытно, запишет ли "прогрессивная общественность" Андрея Кончаловского в "сталинисты". И последует ли за его высказываниями волна возмущения. Как обычно бывает в подобных случаях — "я был(а) поклонником Вашего таланта, а вы" и так далее.

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Темы иосиф сталин никита хрущев культ личности андрей кончаловский
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