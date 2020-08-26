Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя

В средневековой Европе вассалы с легкостью меняли своих сеньоров. Положение кардинально изменилось с появлением национальных государств и перебежчиков стали держать за изменников. 26 августа 1813 года французский бригадный генерал Жомини перешел на русскую службу в звании генерал-лейтенанта.

Две попытки стать подданным русского царя

Барон Антуан-Анри Жомини не впервые пытался стать подданным царя Александра I. Личный адъютант, а позже начальник штаба маршала Нея вызвал такую неприязнь среди завистников, что они его оклеветали перед начальником и Ней его уволил. После ряда безуспешных попыток восстановится по службе, оскорбленный швейцарец обратился с просьбой к Александру Павловичу, и государь ответил, что будет рад принять его к себе.

Наполеон, некогда сам едва не оказавшийся в русском воинстве, поставил Жомини перед несложной дилеммой: стать узником Венсенской тюрьмы или генералом. Новоиспеченный генерал получил назначение состоять при штабе генерала Бертье. Военный министр и начальник штаба Наполеона I Луи Александр Бертье сыграл роковую роль в переходе талантливого Жомини под скипетр русского монарха.

Когда начался поход "Великой армии" в Россию, Жомини откровенно признался Наполеону, что не желает сражаться с русскими. Французский император высоко ценивший административные способности и опыт в логистике назначил генерала комендантом Вильны., а позднее комендантом Смоленска.

В 1813 году, примирившись с Неем и заняв пост начальника его штаба, Жомини помог своему командиру победить в битве при Бауцене.

Процитируем дореволюционную Военную энциклопедию, в которой дата указана по старому стилю: "На этот раз и сам Ней признал исключительные заслуги Жомини и подал рапорт о награждении его чином дивизионного генерала. Однако Бертье не только отказал, но, придравшись к тому, что Жомини запоздал прислать сведения о состоянии полков, сделал ему письменный выговор. 14 августа 1813 г. во время перемирия у Першевица он отправился в лагерь союзников, бывший в окрестностях Праги, и предложил свою шпагу императору Александру I. Замечательно, что в это время прибыл в Прагу и предложил свои услуги русскому императору и другой генерал француз Моро".

Жомини в России

Один из учредителей и первых преподавателей российской Военной академии Генерального штаба, преподаватель стратегии наследнику престола Великому князю Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, как сообщает дореволюционная Военная энциклопедия, "привлекался к планированию боевых действий во время русско-турецкой войны 1828-1829 и Крымской войны 1853-1856 гг.".

Фамилия Генриха Вениаминовича, как называли Жомини у нас, попала даже в отечественную поэзию. В "Песне старого гусара" Дениса Давыдова есть такие строки:

"Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова!"

Поэт-партизан иронически сокрушался, что новое поколение гусар — в отличие от его старых друзей, "собутыльников седых", — вместо пьянки обсуждают четырехтомный опус Жомини "Рассуждение о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона" или другие труды этого крупного военного теоретика.

Современники свидетельствовали, что Жомини не был предателем и не выдавал союзникам известные ему военные секреты, но помогал своим новым хозяевам дельными советами. Он убедительно доказывал Александру I, почему не стоит оккупировать его родную Швейцарию, безуспешно пытался спасти от казни своего прежнего начальника Мишеля Нея.

"Он не изменил своим знаменам, он имел данные жаловаться на большую к себе несправедливость, он был ослеплен честолюбием, и так как он не был французом, любовь к родине (к Франции — прим. ред.) не могла его удержать", — так отозвался о Жомини пребывавший на острове Святой Елены Наполеон.

В свите Александра I Жомини приехал в Париж, а в 1822 году переехал в Санкт-Петербург. Окончательно он покинул Россию в 1855-м. Спустя 14 лет Жомини скончался в парижском пригороде Пасси (Passy) — теперь это район французской столицы.