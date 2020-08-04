"Депутат" Наливкин стал образом фейкового реализма

"Депутат" Виталий Наливкин, образ которого воплотил актер Андрей Неретин, становится конкурентом реальных политиков.

Отечественные политические мизансцены все сильнее трансформируются в театральную феерию. Немудрено, что долгое время пользователи интернета всерьез полагали, что Виталий Наливкин — реальный политик регионального значения.

Фейковый реализм

Андрей Неретин и вся творческая группа сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda создали собирательный образ регионального политика. Сюжеты видеороликов строятся в сериальной манере, и каждый эпизод является законченным повествованием, но с затравкой на продолжение подвигов Виталия Наливкина.

Видеоновеллы о решительном "депутате" Наливкине за короткое время стали весьма популярны в интернете. Федеральный телеканал "Россия-24" посвятил Виталию Наливкину отдельный сюжет. Такого внимания даже не заслужили жители Хабаровского края, почти месяц протестующие на улицах своих городов.

Виталий Наливкин — "председатель исполнительного комитета Уссурийского района". Прямолинейность реплик "депутата", который решительно справляется с различными проблемами, весьма аутентична. Иногда и вправду отличить труды сатириков от новостного сюжета на федеральных телеканалах едва представляется возможным.

"Депутат" Виталий Наливкин уже справился со многими проблемами соотечественников, проявив себя настоящим борцом за счастье народное:

решил проблему зловония;

уничтожил санкционную продукцию;

организовал экспорт российских автомобилей за границу;

отменил концерт группы Rammstein;

взял под контроль сбор грибов;

спас Уссурийск от наводнения;

поймал блогера.

Опасные пародии

После публикации в июне 2020 года пародийного видео о коррупции в МВД поймали и самого Наливкина-Неретина. Актера задержали по подозрению в неуважении к власти. По ходу и признали виновным в мелком хулиганстве за матерщину в общественном месте, арестовав его на пять суток. Сам же артист утверждал, что не матерился публично.

Если все-таки актер и бранился, то это он напрасно. Браниться без последствий, анализируя действия властей различных уровней, способнее в камерной обстановке. Я имею в виду, что в узком кругу, а не в пенитенциарном учреждении. Тем более и власти уже подозревают, что с уважением у них все как-то не складывается.

Задержание Михаила Дегтярёва

К подвигам "депутата" Виталия Наливкина прибавилось и его активное участие в судьбе Сергея Фургала. Решительный "председатель исполнительного комитета Уссурийского района" прибыл в Хабаровск, посетил митинги и пообщался с гражданами.

Фейковый политик в новой серии лично "задержал" врио губернатора Хабаровского края, которого назначил глава государства после ареста Сергея Фургала. Виталий Наливкин уверен, что подозрения в отношении Михаила Дегтярёва "в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003–2004 годах" небеспочвенны.

В видеоролике бойцы в камуфляжной форме "пакуют" высокого мужчину в костюме, предварительно надев ему на голову пакет. Закадровый текст повествует зрителю, что этот задержанный — Михаил Дегтярёв, которого Виталий Наливкин собирается обменять на отрешенного от власти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, и уточняется:

"На период следственных действий в отсутствие Фургала роль врио губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин".

После назначения Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края в интернете поднялся интерес к реальным видео с его участием. Они оказались настолько богаты на колоритные реплики главного героя, что образ Виталия Наливкина на его фоне заиграл новыми красками, стирая грань между художественным вымыслом и сермяжной реальностью текущего момента.

Каменск-Шахтинский ждет Наливкина

Из Каменска-Шахтинского Ростовской области пришли новости, которые не вписываются в общий победный тренд борьбы с коронавирусом и развития отечественной медицины. Врачи городской больницы пригрозили массово уволиться из-за низких зарплат. Местные жители могут остаться без медицинской помощи, которую сейчас принято называть услугами. Медработники возмущены:

уменьшением зарплат;

нехваткой медикаментов;

нехваткой антисептиков;

нехваткой инструментов и других необходимых материалов.

При каждом последующем руководителе, а их за последний год сменилось аж три, регулярно падало денежное содержание персонала, включая и водителей. Средняя зарплата, согласно квитанциям, составляет чуть больше 10 тысяч рублей в месяц.

Детский реаниматолог Игорь Лысов рассказал журналистам, что его зарплата составляет 15 тысяч рублей в месяц. Это при его пятидесятилетнем трудовом стаже. Самому же врачу через пару лет будет 70, что тонко и изящно намекает на непреодолимую тягу молодых специалистов влиться в дружный коллектив клиники. Заведующий лор-отделением Казимир Бадимский с досадой заметил, что никто в здравом уме не станет работать за такие зарплаты.

Оказалось, что обнуление зарплат произошло из-за пандемии COVID-19. Больницу перепрофилировали в инфекционный стационар, и план по обычным пациентам остался невыполненным. Об этом рассказал главврач городской больницы.

В городской администрации полагают, что врачи "сколько заработали — столько получили". Глава же администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов удивлен таким демаршем врачей и считает, что зарплаты выплачиваются в полном объеме.

Решить животрепещущие проблемы медиков в подобной ситуации возможно только нетривиальным подходом Виталия Наливкина. Ну или выпустить сюжет на федеральном телевидении, который расскажет, что:

персонал клиники одурманили агенты иностранных спецслужб;

сами медики — завезенные из-за границы провокаторы (возможно, белорусские оппозиционеры);

зарплаты уменьшило враждебное международное закулисье;

протест врачей организовал Алексей Навальный на деньги американского госдепа.

Реинкарнация Лени Голубкова

В современных реалиях любой художественный вымысел выглядит весьма правдоподобно. Создатель видеопроекта, его режиссер и сценарист Андрей Клочков объясняет популярность своего детища:

"Каждый находит в нашем творчестве что-то свое и сам определяет, над чем ему там смеяться. Там же целый букет. Можно смеяться над коррупционером, над депутатом, над абсурдом, который творится на видео, либо над телеканалами, которые обозревают каждый чих какого-нибудь чиновника, как будто это событие вселенского масштаба. Кто-то видит и сатиру".

Вспоминается блестящая по результатам реклама "МММ", которую запустила кампания Сергея Мавроди в 1994 году. Авторы по-новому прочитали образ булгаковского Полиграфа Полиграфовича Шарикова и явили граду и миру соседского мужичка Леню Голубкова, которого талантливо сыграл актер театра и кино Владимир Пермяков.

Наверно, это была его единственная главная роль, которой сполна насладилась массовая аудитория, но зато блестяще исполненная. Многие верили, что в рекламных роликах, которых было больше полутора десятков, снимались не актеры, что это был документальный сериал.

Так вышло и с актерской работой Андрея Неретина в образе депутата Виталия Наливкина. Зрители сразу же приняли вымышленного персонажа за реального народного избранника. Тем более есть в ком узнать лихого политика с нетривиальными решениями в эстетике номенклатурного абсурда.

Материал для новых сюжетов ежедневно подбрасывает отечественная импортозамещенная действительность. Финалом же сериала, возможно, станет актуализированная реплика управдома Бунши из пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич меняет профессию":

"Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили".