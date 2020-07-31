Новым гражданам России подарят текст Конституции

Президент России поддержал творческий задор рабочей группы по внесению поправок в Конституцию и дал соответствующее поручение правительству.

Группе инициативных и креативных граждан поручено трансформировать неиспользованные поправки, чтобы обогатить ими отечественное законодательство.

Поручено думать

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести тщательный анализ поправок к Конституции, которые не вошли в основной закон страны. Тем более, что было столько идей, которыми поделились со специальной рабочей группой и политики, и простые, но весьма инициативные граждане. Было бы обидно, если бы их творчество не отразилось на российском законодательстве.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению в Конституции Павел Крашенинников рассказал журналистам, что к 5 февраля 2020 года ко второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию России поступило аж 107 поправок.

Глава государства ждет предложений от правительства к 15 декабря 2020 года. Срок представляется вполне реальным для исполнения, если учитывать, как молниеносно были сформулированы и приняты в основной закон текущие изменения. Тем более, что ответственными за процесс назначены:

Михаил Мишустин;

Андрей Клишас;

Павел Крашенинников.

Отчего же не Елена Исинбаева или Владимир Машков, не уточняется. Хотя среди предложенных поправок есть и такие, которые требуют нетривиального творческого полета для гармоничного их инкорпорирования в отечественное законодательство.

Под звучным девизом

Наиболее актуальной из предложенных поправок, которые заметно улучшат жизнь простых граждан, видится идея члена Общественной палаты России Султана Хамзаева:

"Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию Российской Федерации "О создании государственного девиза Российской Федерации".

Политик заметил, что в Российской империи и в Советском Союзе существовали официальные девизы:

"С нами Бог!"

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Султан Хамзаев предложил свои варианты, которые, по его мнению, отразят ментальную, культурологическую и идеологическую суть государственной системы современной России:

"Народ-победитель!"

"Славься, Отечество наше свободное!"

"Первые в космосе!"

В случае, если предложение Султана Хамзаева будет одобрено рабочей группой, то потребуется в сжатые сроки сформулировать варианты официального девиза, который нынешние поколения эпохи стабильности передадут своим потомкам. Причем, уже в соответствии с недавно принятыми поправками в Конституцию России о преемственности любых традиций предков.

Возможны варианты

Скорее всего, сочинители государственного девиза не пойдут по легкому пути, переиначив, к примеру, девиз Российской империи "С нами Бог!" в "Бог с нами!". Острота текущего политического момента требует и соответствующих девизов:

"Стабильность, импортозамещение, прорыв!";

"В обнулении — сила!";

"Мы шагаем дружно в ряд!";

"Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда!";

"Несмотря на все проколы — наша жизнь полна приколов!"

Очевидно, что для создания фундаментального и всеобъемлющего образа, воплощенного в девизе, будет весьма востребован опыт поколений, которые прошли через пионерские лагеря, отмотав не одну смену за год. Идеальным вариантом, который мог бы передать глубинный смысл нынешней концентрированной идеологической парадигмы, стал бы актуализированный девиз:

"Да здравствует наука! Да здравствует Прогресс! И славная политика ЦК КПСС!"

Разумеется, для формулирования четкой задачи творческой группе потребуется серьезная подготовительная работа, чтобы определить критерии, смысловое наполнение девиза, а так же закладываемые идеологемы. Иными словами, полноценное обоснование процесса. Примерно, как рассказал в своем романе "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослав Гашек:

"Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне, физиологически обоснован".

Конституция в подарок!

Изящным штрихом к завершению процесса редактирования Конституции России стало предложение главы государства вручать обновленное издание основного закона страны "гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации". Поручение на этот счет уже дано.

Правда, тут может возникнуть неоднозначная трактовка подобного решения у молодого поколения страны. На YouTube размещено немалое количество видеосвидетельств, когда сотрудники Росгвардии жестко задерживают юношей и девушек, которые держат в руках Конституцию России и, обращаясь к правоохранителям, призывают ее неукоснительно исполнять.

Вполне логично может возникнуть смешение смыслов, и подарок станут воспринимать, как намек на то, что даже и не стоит пытаться открывать Конституцию, чтобы не создавать себе лишних проблем в настоящем и будущем.

Обозначенный внушительный фронт работ для правительства и представителей депутатского корпуса страны определенно потребует концентрации творческих усилий. Предложение о создании специального ведомства (Роспоправки), которое бы выступило неким демиургом и менеджером в процессе внесения всевозможных концептуальных изменений в символы государства, остается весьма актуальным.

И все-таки еще требует охвата богатое наследие советской эпохи в плане создания маркеров для внешней узнаваемости граждан, причастных к ощутимым переменам в стране. Институт знаков отличия был бы сейчас весьма востребованным.

Печально, что не получил новую жизнь, например, знак ЦК ВЛКСМ "Мастер-умелец", вобравший в себя и идеологическое наполнение в виде головы вождя мирового пролетариата, и советского знака качества. Правда, обретенное второе дыхание истории с фестивалем поправок оставляет светлую надежду, что все еще будет.