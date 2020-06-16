Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене

В каком состоянии система образования? Зачем для детей создали такую бездушную систему — среднее между чиновничьим аппаратом и обслугой? Почему учителей, а также врачей и других реально социально значимых людей превращают в нищих и бесправных рабов или безынициативных роботов? Как школа отторгает детей?

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Где на самом деле учится современная молодёжь? Почему нынешнее поколение кардинально отличается от всех прошлых? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил академик Российской академии образования, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

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Школа с нечеловеческим лицом

— Александр Григорьевич, в каждом человеке есть хорошее и плохое. Образование все-таки действительно должно сеять хорошее и доброе. Наверное, все-таки не бывает плохих детей. Поэтому задача школы и семьи — помогать маленькому человеку становиться лучше и учиться жить преодолевать плохое. Может ли школа может помогать развиваться положительным чертам и приглушать негативные? Как это надо делать?

— Абсолютно точно. Одна из самых серьезных трагедий нашего с вами замечательного государства — это непонимания роли учителя в жизни школы. Начинают говорить: главное — зарплата и какие-то другие материальные вещи, включая цифровизацию. Да, безусловно, без зарплаты жить нельзя. Невозможна формула: вы — учителя, это — ваше призвание, поэтому — держитесь.

Но все-таки ключевой вопрос в приоритетах образовательной и социальной политики России — социально-ценностный престиж учителя и школы. Это должно быть в начале и во главе всего. Остальное — уже приложения.

В ситуации коронавируса одному замечательному доктору в Испании сказали: Вы не можете никому помочь. Нам плохо, мы умираем, а вы не сделали вакцину, не можете остановить инфекцию и помочь заболевшим. Почему так?

Ее ответ запал мне в самое сердце. Она сказала: А почему игроку футбольной команды платят миллион евро в год, а врачу — жалкие крохи? Когда в государстве жалкие крохи платят врачам и учителям, а то кто это вообще такие?… Какая-то мелкая обслуга, а не социально значимые элементы.

А это — человековеды. Учитель и врач являются человековедами. И если не в цене человековидение и человековедение, если у нас последние несколько лет психологи и социальные педагоги из-за экономических условий выбрасывались из школы, то мы имеем школу с нечеловеческим лицом.

— К сожалению, зарплаты спортсменам и всяким деятелям искусств действительно выше понимания нормальных людей. А на учителей и школу в целом зачастую даже не обращают внимания.

— Я всегда говорил, что нужно реализовывать формулу: от просвещенной России к процветающей России. Пока мы в этих вещах остаемся луддитами, хотя самый страшный риск для России — не коронакризис, а люмпенизация учителей. В результате уже скоро мы будем иметь поколение, которое в буквальном смысле не будет нас ни видеть, ни слышать и не захочет с нами общаться.

ЕГЭ для школы или школа для ЕГЭ?

— Почему ЕГЭ и ОГЭ все время меняется? Раньше еще ГИА была. Почти 30 лет мы живем в этом кошмаре постоянных перемен. Власти все время совершенствуют, реформируют и переформатируют, говорят, что становится лучше, скоро все наладится, и опять все меняют. Мы так и будем продолжать бесконечные эксперименты на детях? Ведь целые поколения становятся жертвами этих бессмысленных шараханий!

— Ключевой вопрос с оценкой качества — это вопрос поиска государственного критерия, которым и стал единый государственный экзамен. Вместе с тем очень часто бывает, что опять же благими намерениями получается обратное. Мы продумали и разработали достаточно серьезный инструмент контроля. Но в нашей стране контроль все время опережает развитие.

Впереди — контроль, а развитие — ничто. Поэтому ключевой вопрос сегодня: ЕГЭ для школы или школа для ЕГЭ? Если школа ориентируется только на то, чтобы учителя, директора отчитались по результатам ЕГЭ, то мы тем самым уничтожаем школу как институт развития личности ученика.

А ведь отчитываются по этому показателю не только школы, но и все вышестоящие начальники. Показатели по ЕГЭ влияют на среднюю температуру по тому или иному региону, а исходя из этого, оценивают, успешный губернатор или не успешный. А дело должно быть в программах развития образования. И ЕГЭ — единый, но не единственный экзамен. Наряду с ним есть олимпиады, конкурсы, и никто не отменял и не должен отменять аттестата зрелости.

Слово "зрелость" — очень хорошее слово. Наша с вами психологическая и социальная зрелость не сводится к тем оценкам, которые стоят в той или иной ведомости. Поэтому ЕГЭ — далеко не единственный критерий. И он нуждается в серьезнейшей переделке и трансформации. Нужно учитывать и переход из офлайна в онлайн.

Но самое главное, если вы даете задачи, которые ориентируются только на воспроизводство по памяти, то вы рассматриваете наших детей как хомяков, у которых должны быть ответы на все вопросы. Что говорит современный ребенок, когда его просто о чем-то спрашивают? — Он говорит: сейчас погуглю… И так далее.

Наши дети — иные. Они — дети информационной социализации (мы провели много исследований на эту тему), это — цифровое поколение. Конечно, всегда есть разное отношение между поколениями. Но еще никогда не приходило поколение, которое говорило, что никогда вы не жили в этом мире, хотя как раз вы довели этот мир до кризиса, вы сами не понимаете, куда вам идти, и кто вы такие, что собираетесь нас учить…

Сегодня подростков, молодежь больше учит их субкультура, они больше учатся друг у друга. И очень опасно, когда школе диктуют: правильной дорогой идете, товарищи, только эта программа, только этот учебник, только эта форма. Школа так только отторгает детей, дети отторгаются от этого в мир разнообразия. Дорога в строгих рамках, одним единым путем, без возможности сделать шаг в сторону — это дорога к несчастью.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев