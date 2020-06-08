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Автор Инна Новикова

"Успешная школа" — миф, идеал, фан﻿тастика или реальность?

Общество

В каком состоянии сейчас отечественная система образования? Куда докатилась наша средняя школа? — К усреднению на троечку с плюсом? Что такое успешная школа? Что такое конкурс "Успешная школа"? Какая школа нам нужна? О какой успешной школе можно сегодня говорить? Как и что для этого надо делать? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал доктор психологических наук, академик Российской академии образования, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

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"Успешная школа"

— Александр Григорьевич, вы являетесь председателем оргкомитета Всероссийского конкурса "Успешная школа". О какой успешной школе можно сегодня говорить? Какая она? К нынешнему образованию — очень много вопросов, потому что там — невероятное количество проблем. А про ее успешность ходят легенды…

— Легенды ходят про все: про нашу власть, нашего мэра, коронавирус и про все на свете. У нас — замечательная сфера образования и здравоохранения, ведь все в этом эксперты. Каждый человек считает, что знает про медицину больше, чем врачи, а про школу больше, чем педагоги. Воспользуюсь термином Александра Исаевича Солженицына, каждый знает, как "образоваться".

Об успешной школе может идти речь всегда, везде и всюду. Потому что каждый родитель имеет в своем сознании образ или модель успеха. Вопрос только в том, что модель успеха родителя не совпадает с моделью успеха его собственных детей и с моделью успеха, которая так или иначе тиражируется в разных школах России.

"Успешная школа" — это замечательный конкурс, который происходит на наших глазах. Он проводится "Учительской газетой", а эта газета существует, дай Бог памяти, где-то с 1922 года. Она была замечательной в разные времена и всегда переживала их. Последний ее главный редактор в советское время Петр Положевец пришел туда из "Комсомольской правды".

Он многие годы делал конкурс "Учитель года", а потом сделал конкурс "Успешная школа". На этих конкурсах мы в буквальном смысле работаем со школьными командами. Они сами предлагают школу, в которой родители хотят видеть своих детей, а ученики стараются учиться и хотят ходить туда каждый день.

Для меня также очень важен еще один индикатор (боюсь этого слова, но здесь — к месту). Есть школы, в том числе в моей любимой Москве, где буквально 15-17% учителей — выпускники этих же школ. Они после школы окончили, например, физфак МГУ или биофак, а потом произошло удивительное — они вернулись учителями в ставшую им родной школу.

Это — действительно успешные школы. Если вы 1 сентября зайдете во двор такой школы, то увидите там не только трогательных первоклассников и учеников выпускных классов, которые их ведут, но еще увидите, что там кучкуются и бывшие выпускники школы. Они не выпускаются совсем из школы, они любят эту школу и постоянно в нее возвращаются.

Вспомните, замечательный фильм, который любят уже многие поколения, "Доживем до понедельника". Там — фразы, которые звучат всегда.

"Что такое счастье?" — "Счастье — это когда тебя понимают".

Успешная школа — это школа, в которой понимают родителей и учеников, а они понимают учителей. В успешную школу хочется приходить и хочется учиться.

Школьный буллинг

— Выпускники приходят, наверное, и в неуспешные школы. Все-таки что является показателем успеха? Ведь кому-то просто больше повезло. Мы все видим, что если региону повезло с губернатором, там строятся заводы и создаются рабочие места, проводится социальная политика, люди живут безбедно и достойно. А если губернатор — никакой или еще хуже, то и во всем регионе проблемы только увеличиваются и обостряются.

Школа тоже сильно зависит от властей и своих руководителей. Если директор — хороший, то она будет успешна на пятёрку, а если директор — слабенький, тогда и вся школа выше троечки не поднимется, так и будет там все — через пень-колоду. Или какие-то другие важные условия тоже должны быть?

— Успешная школа как обязательный момент в своей жизни предполагает, что ее директор собирает мощную команду. Именно сегодня идет подготовка новых управленческих команд, идет трудно, идет больно, идет трагедийно. Но эта все-таки подготовка идет и продолжается.

Сегодня — огромное количество трудностей, огромное количество ситуаций, от которых и детям, и учителям, и родителям хочется буквально выть на Луну. И не только выть, а еще — грозить кулаками. В школе есть буллинг, то есть — травля. В школе бывает жесткость, в школе бывает, что ученики нападают на учителей, а учителя ведут себя непотребно по отношению к ученикам.

Все это есть в нашей с вами замечательной реальности. Но означает ли это, что мы должны вот так просто сказать: увы, у нас все так плохо, так омерзительно, что у нас вообще даже нет и не должно быть такого, к чему надо стремиться и ради чего можно действовать?

Это всегда есть! И к этому — к лучшему — обязательно надо стремиться. Таким целям, таким ценностям и посвящен конкурс, в котором я чувствую себя счастливым. Это — конкурс "Успешная школа". Правда, при этом я вспоминаю и продолжение той замечательной фразы:

"Что такое счастье?" — "Это когда тебя понимают". "А что такое несчастье?" — "Это когда тебя раскусили…"

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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