Власть борется не с COV﻿ID, а с людьми: шаг в сторону — побег

Коронавирус — не война? А может даже хуже? — Наказание за шикарную, безбедную и беспроблемную жизнь? Прогрессивное, передовое человечество разнежилось и в угоду себе наплевало на все остальное. Что сейчас происходит? Насколько велика реальная опасность? Почему власти не смогли нормально объяснить людям, что и зачем надо делать? Теперь большинство уже не верит и в её благие намерения власти при борьбе с коронавирусом.

Почему власти не сказали людям правду о карантине?

А зачем вместо нормальных человеческих слов последовали приказы, запреты и наказания? Разве это — забота о людях? Люди и так в стрессе от новой реальности, а непонятки от власти только усугубляют ситуацию. И люди видят, что в действительности опасность не настолько сильна, как внушают из каждого утюга. Ведь гораздо больше людей продолжает гибнуть от многих других болезней, но о них почему-то забыли…

Поэтому теперь происходят массовые нарушения карантина и особенно масочного режима несмотря на штрафы. Почему нам уже не так страшен коронавирус? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал доктор психологических наук, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС Александр Асмолов.

Непонимание вызывает мощное сопротивление

— Александр Григорьевич, коронавирус, конечно, не самая страшная болезнь, но все-таки меры безопасности соблюдать надо. Как лучше объяснить людям, что не стоит рисковать здоровьем — не только своим, но и своих близких? Поэтому все-таки не надо без необходимости выходить из дома, а в общественных местах находиться в маске. Нужна грамотная информационная компания?

— Кампания такая должна быть действительно коммуникационной и информационной. Потому что как только власти начали эту кампанию с репрессивных мер, если ты не будешь носить маски, будет такой-то штраф, если ты выйдешь, без пропуска, то будет такой-то штраф, это воспринимается как насилие. Есть два рода мер:

одни меры называются жесткие,

а другие — понимаемые.

В Москве и других наших городах, вводятся жесткие меры, зачастую даже не объясняя населению, ради чего они вводятся.

Есть формула моего любимого психолога Льва Выготского: понимание мысли собеседника без знаний его мотива — всегда неполное понимание.

Непонимание, почему вводятся жесткие меры, применяются те или иные средства, инструменты социальной гигиены, вызывают мощное сопротивление.

Если мы не тратим время, чтобы людям объяснить, почему это необходимо, если мы не показываем, особенно видео, в буквальном смысле с жизненными примерами, что произойдет в этой ситуации, почему мы на это пошли, почему мы так действуем, — мы зря тратим на это время.

Власть сейчас действует по формуле: шаг в сторону расценивается как побег, а прыжок на месте — как попытка улететь.

Необходима постоянная в буквальном смысле человеческая просветительская кампания, почему это происходит, что и зачем надо делать. У нас же фактически нет ни социальной рекламы, ни адекватных медицинских роликов и так далее, и тому подобное. И людям просто говорят: мы приказываем вам сделать это.

По приказу всегда плохо получается. Без понимания, зачем это делать, что эти меры призваны обеспечить, результата не будет. Вы сразу это сказали: забота о значимых для вас других людях. Если вы этого не делаете, может произойти очень плохое с самыми близкими, любимыми, родными. Если нормально это объяснить, то многим людям, если они незаконченные индивидуалисты, становится все понятно и очевидно.

Необходимо понимающее общение, а не только жесткие приказы и драконовские штрафы

— А не будет такого, что даже действительно очень значимая информация много-много раз повторенная, тоже будет восприниматься как нечто навязываемое, и в результате проходить мимо ушей? Можно вспомнить, прекрасный опыт советских СМИ, где постоянно рассказывали о том, как у нас все хорошо и мы бодро шагаем в светлое будущее, а люди все это уже даже не слушали.

— Есть несколько стратегий поведения человека.

Одна, если говорить образно, стратегия страуса, который при встрече с риском прячет голову в песок.

Другую мы называем стратегия vigilante человека бдительного, который, так или иначе быстро реагирует на эти ситуации.

Мы, конечно, всегда имеем дело с разными людьми, поэтому общего рецепта для всех никогда не существует. Но есть и общие правила, в разной мере, но относящиеся практически ко всем.

Если мы по 10 раз на дню будем говорить, что нужно только так, а не иначе, что это — единственно верный ход, то действительно у большинства людей возникнет мощный механизм против такого внушения. Нельзя делать постоянно одно и тоже, но в важных делах это часто приходится делать, поэтому можно это делать в разной форме, с вариациями и пояснениями и так далее.

Маленький пример. — Когда человек, который для вас значим, в разных ситуациях вам по-разному говорит: я вас люблю, то вам это, мне кажется, не надоест, если он действительно вас любит и это для вас значимо. Мы все время в жизни ищем подтверждение своей самости, своего Я, что мы нужны, что мы необходимы, что мы востребованы, что нас любят.

Поэтому здесь — вопрос не в том, делать это или не делать, а в том, как это лучше делать. Вы действительно правы: нельзя постоянно долбить по мозгам, передозировать одним и тем же. Но еще раз — информация и информация. Она должна быть действительно важной, нужной и востребованной. Поэтому необходим личностный стиль коммуникации. И эти стили сейчас находят, в том числе, даже лидеры различных стран.

Любое новое — неопределенное. Что является ключевым триггером, спусковым крючком для тревожности? Это, прежде всего, неопределенность. А у нас неопределенностей более чем достаточно. Поэтому здесь необходимо такого рода понимающее общение с людьми, а не только жесткие приказы и драконовские штрафы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев