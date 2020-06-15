Демограф: меры поддержки рождаемости дают эффект через 7 месяцев

Как на рождаемость повлияет COVID и как уже повлияло введение материнского капитала, а также об опыте Сахалина рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой демограф, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

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Как влияет COVID

— Андрей Витальевич, каким образом на демографическую ситуацию повлияла пандемия COVID продолжительностью 2-3 месяца? Могут ли люди так испугаться, что перестанут рожать?

— COVID нанес главный удар по демографии не через смертность, как можно было подумать, а через рождаемость, скорее, через экономику. Основное влияние COVID — глобальный экономический кризис. На самом деле этот кризис назревал давно и, по многим прогнозам, все равно бы случился через несколько месяцев. Но коронавирус запустил его досрочно, придал ему более крупный размах.

В России уже есть рост безработицы и другие неприятные последствия.

Рождаемость — это трус, она не любит экономических кризисов.

Классический пример — Великая депрессия в США в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века, с которой любят сравнивать современный кризис. В США рост безработицы сейчас даже больше, чем тогда. Во время Великой депрессии было очень заметное снижение рождаемости до самого конца кризиса.

Мы помним: как только у нас начались первые экономические проблемы в Советском Союзе, еще до распада СССР, уже с 1988 года шло очень заметное снижение рождаемости.

В принципе, как раз в России глобальный кризис 2008–2009 годов был редким исключением на общемировом фоне. Реального спада рождаемости не было, поскольку прямо перед кризисом были приняты очень сильные меры по ее поддержке. В этот раз меры поддержки рождаемости были приняты в январе — как теперь выясняется, очень своевременно. Есть подозрение, что результат окажется не совсем тот, которого ожидали: будет не столько подъем рождаемости, сколько ее удержание хотя бы на уровне 2019 года. Если удастся хотя бы не допустить спада рождаемости, сейчас это будет очень заметным успехом, потому что я гарантирую, что во всех развитых странах в этом году и в следующем будет заметное снижение рождаемости:

в США,

Франции,

Германии,

Италии и других.

Дай Бог, в этот раз мы снова будем положительным исключением. Пока оптимистический сценарий таков, что нам удастся избежать падения рождаемости в этом и следующем году, и это в высокой степени может быть заслугой именно мер поддержки рождаемости, принятых в январе. Но не стоит ждать, что они приведут к заметному росту рождаемости, как это было у нас в 2007–2008 годах.

Миллион детей за четыре года

— Андрей Витальевич, я разговаривала с профессором Игорем Гундаровым. Он считает, что меры стимулирования рождаемости в виде материнского капитала неэффективны, люди рожают не потому, что им за это платят деньги. То есть такая поддержка бессмысленна. Как вы считаете?

— Мы специально проводили исследование этого вопроса и даже опубликовали результаты. Исследовали помесячные показатели рождаемости в 2007 году. У нас рождаемость до 2007 года колебалось в интервале 100-120 тысяч рождений в месяц. Меры поддержки рождаемости были приняты с 1 января 2007 года. Как раз первое влияние стало заметно в июле: резкий скачок числа рождений до 140-150 тысяч в месяц. Именно через 7 месяцев, а не через 9, как следовало ожидать. Нужно иметь в виду, что как раз в 2007 году у нас было очень заметное сокращение числа абортов. В 2006 году, накануне введения мер поддержки рождаемости, число абортов превышало число рожденных детей.

В 2007 году число рожденных детей стало наконец превышать число абортов.

Возможно, наиболее типичный сценарий был таким: женщина в деревне беременна вторым ребенком, собирается делать аборт и вдруг узнает, что если она второго ребенка родит, то получит деньги, на которые можно реально купить дом. Видимо, многие здравомыслящие семьи решили, что в таких условиях лучше от аборта воздержаться, и все это дало заметный эффект именно через 7 месяцев.

Как только появились меры поддержки рождаемости, число ежемесячных рождений подскочило на 20-30 тысяч. Соответственно, это минимум 250 тысяч детей в год, то есть за 4 года набирается дополнительный миллион рожденных детей. Это действительно было очень заметным прибавлением. Но и последующие меры неплохо срабатывали, в том числе введение региональных материнских капиталов.

В 2011–2012 годах приняли решение о бесплатной выдаче участков земли для семей с тремя детьми. Это тоже сработало неожиданно хорошо, имело довольно заметный эффект. В целом этот фактор, скорее, моральный. Перспектива получить собственную землю, видимо, многим семьям в нашей стране кажется привлекательной.

Отдельно нужно отметить Сахалин. На острове был принят очень эффективный пакет мер поддержки рождаемости. Если раньше здесь уровень рождаемости был ниже среднего по России, то к 2017 году он поднялся до показателя 2,16 детей на одну женщину.

Если бы пакет сахалинских мер был принят по всей России, то это вообще решило бы демографическую проблему нашей страны, то есть мы вышли бы в уверенный плюс. Поэтому можно твердо сказать, что в России меры поддержки рождаемости действуют, и действуют неплохо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова