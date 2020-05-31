Шутки Галкина привели к зачистке новостей

Новый сатирический пятиминутный видеоролик Максима Галкина с эффектом торнадо прошелся по информационному полю и заставил паниковать представителей номенклатуры.

Российские СМИ, которые опубликовали сообщение о выступлении Максима Галкина, прикрепив к тексту видео из Instagram артиста, как по команде удалили свои публикации. Видимо, те чиновники, которые обратились с такой просьбой в интернет-издания, смогли привести доходчивые аргументы в стиле дона Корлеоне.

Галкин стабильность шатал

В своем видео Максим Галкин спародировал беседу президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным по теме новых форм карантинных мер, принятых в столице. Артист художественно визуализировал изумление москвичей креативом московских властей с правилами прогулок по городу.

Напомню, 27 мая 2020 года Сергей Собянин во время беседы с президентом предложил разрешить жителям Москвы выходить на прогулки. Чтобы, по словам мэра столицы, не случилось скопления граждан "как на первомайской демонстрации", градоначальник предложил креативное решение:

"Предлагаем в тестовом режиме сделать график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, могли бы выходить на прогулки".

Максим Галкин, как и большинство москвичей, обратил внимание на схему выхода подышать свежим воздухом. Система цветовой и номерной дифференциация граждан изумила не только артиста, но и других людей, которые еще не утратили способности самостоятельного мышления.

В своем скетче артист выступил в обеих ролях — и президента, и мэра столицы. Драматургия беседы коснулась многих нюансов предложенного властями проекта прогулок строгого режима.

"Путин" попросил "Собянина" штрафовать нарушителей прогулочного "эксперимента" (в определении мэра) на сумму не более 5000 рублей, потому что штраф "не должен превышать размер выплат помощи от государства".

"Собянин" поделился с "Путиным" идеей, чтобы москвичи во время прогулок "двигались строго по уложенному орнаменту плитки". Правила же организованных прогулок оба политика решили назвать "График, чтобы подышать свободно через день", потому что "так звучит демократичнее".

Афтершок стабильности

Видео Максима Галкина менее чем за сутки посмотрели более 2,7 млн пользователей Instagram. И это еще без учета трафика на YouTube и на других видеохостингах, на которые граждане предусмотрительно скопировали сатирический перфоманс артиста. Реакция чиновников подтвердила, что не напрасно.

СМИ, которые опубликовали новость о новом сатирическом номере Максима Галкина, скоропостижно удалили "нежелательный контент". Среди них, по данным одного из популярных изданий, которое занялось изучением следов медийной зачистки, оказались:

"Lenta ru" (Rambler Group);

"Gazeta ru" (Rambler Group);

"Рамблер";

Информационное агентство "Regnum";

Газета "Московский комсомолец";

Телеканал "360 Подмосковье".

По словам представителя издания, которое восстановило хронику информационной зачистки, звонки с требованием удалить с сайтов упоминание о новом креативе Максима Галкина поступали из мэрии Москвы и администрации президента России.

Видимо, план зачистки, как и график прогулок москвичей, строго дифференцируется, и каждый чиновник отвечает исключительно за свои курируемые издания. Вполне резонная схема для обеспечения независимой редакционной политики свободных от цензуры российских СМИ.

Путин разрешил шутить

Артист уже не первый раз в эпоху развитого импортозамещения и стабильности объектом своего творчества избирает критику властей. До наступления времен подготовки к технологическому прорыву и дальнейшего развития демократии в России Максим Галкин постоянно пародировал отечественных политиков, включая и президента России Владимира Путина.

Замечу, что все его пародии были корректными и на злобу дня. Просто в те времена, наверно, злобы было меньше. Да и к сатире адекватные люди относились как сатире, а не как к политическому протесту или, того хуже, к идеологической диверсии в трактовке ЦК КПСС.

Во время предыдущего скандала с монологом на концерте в Новосибирске в октябре 2019 года, когда комик пошутил, что "Люди думают уже, что это не должность (президент России — ред.), что сама должность называется Путин", Максим Галкин заметил:

"Думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче".

Тогда артист был удивлен, что к обычному выступлению сатирика было приковано чересчур много внимания со стороны властей. И действительно, весь ажиотаж вокруг миниатюр Максима Галкина начался не так давно. Ровно в тот момент, когда кто-то "наверху" решил, что президент — это не человек, не гражданин России, а некий образ, подобие непогрешимого всегда правого в оценках и действиях "отца народов". Сам артист поделился выводами о происходящем:

"Про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь".

Президент России в одном из своих интервью в докоронавирусное время публично поддержал артиста:

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы".

Пиар — дело тонкое

Надо признать, что с проявлениями чувства юмора артистов власти еще обходятся деликатно. С другими же пользователями социальных сетей все выглядит гораздо жестче. Эпоха борьбы со всяческими "оскорблениями", когда фактически под статьями находятся все граждане, которые высказывают критические замечания и суждения, далекие от существующей в стране идеологической парадигмы, уже принесла свои плоды.

Когда кем-либо из медийных личностей озвучивается в самых легких формулировках то, о чем говорят люди в соцсетях, на кухне или на улице, это воспринимается как событие. Чтобы не подвели под УК РФ, граждане стараются помалкивать, а СМИ лишний раз не будить лиха.

То есть все всё знают, говорят об этом, но в информационном поле — нельзя. Вот удалили публикации про Максима Галкина и что в итоге? Интерес к не самому удачному номеру в его многоплановом творчестве был подогрет многократно.

Видео так и осталось на его странице в Instagram и на других площадках, до которых у специально обученных чиновников руки просто не дотянутся. В кэше тоже все осталось и можно ознакомиться с содержанием удаленных публикаций.

Тогда в чем смысл зачистки? Отчитаться перед большими начальниками, что отреагировали на "крамолу"? Хотели, видимо, попытаться купировать распространение скетча, но добились обратного результата. Пиар ведь — дело тонкое. Тоньше, чем дамские стринги.

Принуждение к президентству

Если внимание к Максиму Галкину связано с аналогиями прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, то тогда логика в произошедших неуклюжих метаниях есть. Галкин популярен в России и как артист, и как телеведущий, и как блогер. При сложении популярности комика с его супругой Аллой Пугачевой нарисуется вполне ощутимый рейтинг, который, видимо, и пугает идеологически подкованную номенклатуру и заставляет на всякий случай суетиться.

Не припомню, чтобы когда-либо Максим Галкин заявлял о своих политических амбициях и тем более о желании баллотироваться в президенты России. Возможно, под давлением активных блюстителей "линии партии" он будет просто вынужден принять творческий вызов, скорректировать свои планы и затеять фундаментальный перфоманс международного масштаба.

Терпение же не бесконечно, как и других граждан, которые вынуждены ежедневно получать порции информационного великолепия федерального телевещания, а потом пытаться сравнить увиденное с реальной картинкой вокруг себя. О чем, собственно, и "юморит" артист.

Вот и получит правящая номенклатура, благодаря своей активности, опасного конкурента действующей власти в лице Максима Галкина, за которого вполне могут проголосовать граждане, которым уже поперек горла телевизионные совещания и заклинания о стабильности. Равно как и вручение наград ко дням рождения устоявшейся тусовке, как в брежневские времена, и коронавирусные стендапы регионального начальства.

Кто знает, может внутри системы кто-то именно такой движухи и добивается, но вуалирует свои действия под яростное цензурирование и преследование инакомыслящих. Хотя, для нынешней номенклатуры, которая привыкла действовать дерзко и прямолинейно, такие сложности ни к чему.