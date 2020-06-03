Политолог Орешкин: к голосованию на выборах отношусь скептически

Об особенностях голосования в России, скептическом отношении к выборам, а также о вакцинации против коронавируса рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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О выборах скептически

— Элла Панфилова постоянно демонстрирует приверженность к честным выборам, борьбу с любыми попытками фальсификации. Значит, будут какие-то меры обеспечения справедливости?

— В Москве были события на Болотной площади в 2011 году, когда "Единой России" приписали 15-17 % голосов. Я так уверенно говорю, потому что мы организовали на московских участках наблюдение. Там, откуда наблюдатели вынесли первичные протоколы, реальный результат "Единой России" был около 30 %, что неплохо. А официальный — 47 % в 2011 году. Эти 17 % — за счет ночного фальсификата, когда протоколы переписывались ночью, перед тем как их вводить в "Госвыборы".

После этого голоса стали считать честнее. Перекинули борьбу с инакомыслием в сферу запрета регистрироваться. Раньше могли зарегистрировать, но фальсифицировать результат голосования. Теперь наблюдатели контролируют, и фальсифицировать подсчет в Москве трудно. Поэтому не зарегистрировали Навального и еще некоторых. Из-за этого были московские события летом.

Москва — продвинутая территория, где есть независимые, самостоятельные, образованные люди, где ты потерял работу — найдешь другую. И совершенно другая история где-нибудь в глубокой провинции.

В Тамбове, если будешь говорить, что выборы сфальсифицированы, выдадут волчий билет, и никуда не устроишься, поэтому в Тамбове на предыдущих думских выборах был максимальный уровень поддержки "Единой России" и Путина за счет того, что 20 % избирателей голосовали на дому, что технически невозможно. Потому что 20 % участков объехать команде, которая собирает голоса, это по десять минут на адрес.

В Москве процедура голосования будет более или менее корректна. А как проверить голосование в Чечне? Вас туда просто не пустят. Как проверить голосование вновь приобретенных граждан в ДНР и ЛНР? Вы получите оттуда готовый файл: явка 99 или 92 %, результат голосования такой-то. Как узнать, что произошло в Тамбовской, Пензенской области или в Дагестане? В так называемых электоральных султанатах: Чечне, Дагестане, Тыве — все схвачено местными начальниками, они зависят от Кремля.

Поэтому говорить о том, что все выборы сфальсифицированы, — неправильно. Не все. Я всю жизнь занимаюсь анализом выборов и скажу: приписать по прежним технологиям можно было 10-15 %. Вряд ли больше, потому что будет скандал. А в электронном голосовании опыта нет. Может быть, там можно приписать и 25-30 %. Поэтому у меня скептический настрой.

Вакцина или чип?

— В мире готовится много вакцин от коронавируса. В России тоже несколько. Уже есть успешные испытания. При этом странная ситуация. С одной стороны, многие понимают, что это не мифическая угроза. С другой стороны, всюду говорят, что вместе с вакциной в кровь будут вводиться чипы и что вакцина не средство от коронавируса, а заговор мирового правительства, козни Билла Гейтса. Как вы это оцениваете?

— Бред. Когда страшно, хочется найти виноватого. Пушкин пишет, как мужички Псковской, кажется, губернии пятерых лекарей-немцев забили до смерти, потому что были уверены, что те распространяли холеру, хотя они пытались каким-то образом наладить медицинский контроль. И врачи-вредители были и так далее. Зачем Гейтсу чипы?

Вакцину разрабатывает академик Гинзбург в Институте микробиологии имени Гамалеи, недалеко от метро "Щукинская" в Москве.

Гинзбург не получает денег от американцев, у него есть первый отдел, там чекисты сидят. Он говорит, что вакцина почти готова, уже прошла испытания на мышах и морских свинках. Теперь в институте Гамалеи отрабатывают вакцину, ищут добровольцев. А для этого надо получить разрешение. По словам Гинзбурга, в июне-июле уже могут быть клинические испытания. Мало провести испытания, надо посмотреть, не будет ли долговременных вредных последствий. Поэтому реально вакцину можно получить через несколько месяцев. Институт Гамалеи — один из мировых лидеров. Думаю, одновременно будет несколько вакцин:

российская,

канадская,

американская,

японская,

южнокорейская.

А то, что ряд товарищей чирикает про заговоры Билла Гейтса, — на каждый роток не накинешь платок.

— Они же не просто чирикают, а действуют. И на самом деле это ряд товарищей вполне авторитетный: директора институтов, профессора, академики.

— У нас Кадыров — академик или Геннадий Онищенко — академик. Когда надо, обнаружит в молдавских винах тяжелые металлы. Когда не надо, не обнаружит. Так что академиков у нас значительно больше, чем просто умных людей.

Коронавирус — вещь неприятная, но надо руки мыть, соблюдать дистанцию, носить маску. Ничего страшного. По московской статистике, официально болеют 150 тысяч из 15 миллионов москвичей. То есть 0,1 % — вероятность заразиться. А у заболевших летальный исход в Москве — 2 %.

— Нет, на самом деле смертность меньше одного процента.

— Это если официально. Есть еще внебольничная пневмония. Она не считается коронавирусной, но это потому, что не сделали вовремя тест. Есть клиническая картина коронавируса, а тест не сделали, или тест не сработал, потому что не самого хорошего качества. По рекомендациям ВОЗ в таких случаях пишут, что причина смерти — коронавирус. А у нас не пишут, не соблюдают процедуры ВОЗ. Поэтому у нас реальное количество смертей от коронавируса примерно в два раза занижено.

К коронавирусу надо относиться серьезно. Но в панику не надо впадать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова