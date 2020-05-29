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Автор Инна Новикова

Политолог: создание единого регистра – процесс неизбежный

Общество

Об особенностях российской безработицы и о том, грозит ли россиянам цифровой концлагерь, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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Две большие разницы

— В Америке от 26 до 28 млн безработных, у нас тоже очень много — 8 млн. Понятно, что в России и в мире коронавирус, нестандартная ситуация, но такими темпами показатель роста официальных безработных не рос никогда. К сожалению, на это есть объективные причины. Недавно появилась информация, что власти собираются массово отправлять граждан, которые стали безработными из-за коронавируса, на стройки, благоустройство городов в рамках нацпроектов, а также в такси, торговлю и даже разнорабочими. Насколько это улучшит ситуацию, как вы считаете?

— Да не особенно улучшит, но другого варианта нет. Это вынужденное решение, потому что экономика рушится, предприятия закрываются, люди теряют работу.

Надо понимать разницу между Америкой и нами. Американцы считают безработных по числу обратившихся за государственной поддержкой. Как только человек теряет работу, ему положено выписывать социальное вспомоществование, которое позволяет худо-бедно жить за счет бюджета. В России ситуация немножко другая.

У нас людей не выгоняют с работы, а отправляют в неоплачиваемый отпуск. Поэтому они формально числятся работающими, но денег не получают. Второй вариант — неполная рабочая неделя.

Выгнать человека предприниматель боится, потому что ему холку надерут. Но он говорит: "Вы знаете, денег нет, придется потерпеть". Или: "Придется поработать неполную рабочую неделю, в смысле лишних три дня отдыхаете и за них не получаете деньги". А по случаю коронавируса вы не три дня, а семь дней в неделю отдыхаете, и опять зарплату не получаете.

В статистике формальной безработицы это не отражается, человек числится на работе, но денег-то он не зарабатывает. Вот в чем разница.

Цифровой ГУЛАГ

— Госдума в третьем чтении приняла закон о создании единого регистра населения России, который будет собирать данные двенадцати министерств и ведомств, а также фондов, отслеживать семейное положение, родственные связи, наличие детей, доходы, расходы, недвижимость, землю, автомобили, судимости граждан России. Этот закон уже назвали цифровым концлагерем. Конфессии от него не в восторге, эксперты говорят об угрозе национальной безопасности России, но при этом ссылаются на опыт зарубежных стран. Что вы думаете по этому поводу?

— По факту он существует уже давно. Сюда входят:

  • база данных МВД с регистрациями,
  • база данных автомобилей с номерами и владельцами,
  • базы данных избирательных комиссий с именами, пропиской и так далее.

Этот регистр уже двадцать лет обсуждается, и рано или поздно он все равно будет создан. Вопрос в том, для чего и как его использовать. В принципе это удобно. Если ты законопослушный гражданин, то понимаешь, что ты:

  • зарабатываешь столько,
  • платишь налогов столько,
  • живешь по такому адресу.

Ничего в этом опасного нет, тем более что все данные уже давно есть в информационных системах разных ведомств.

Но в нашей стране ведомства друг другу информацию не дают, потому что им кажется, что информация — это власть или, может быть, деньги, когда недобросовестные чиновники пытаются ее продать. Они очень не любят обмениваться информацией. Поэтому одно дело — сделать закон, и другое дело — сделать реестр.

Я двадцать лет работал с Центральной избирательной комиссией и очень хорошо знаю: когда перед каждыми выборами проводится сверка избирателей в системе ГАС "Выборы", то часть информации не сходится, потому что гражданин:

  • переехал, а в базу его данные не внесли, в итоге он прописан и по старому адресу, и по новому,
  • уехал учиться за рубеж,
  • умер,
  • вступил в 18-летний возраст.

Каждый год база данных избирателей меняется на 10 %, хотя ее сверяют раз в полгода. Поэтому:

  1. Даже если закон будет принят, общий реестр будет сделан чрезвычайно нескоро, потому что всеми силами чиновники будут упираться и информацию не давать.
  2. Когда чиновники информацию дадут, она начнет стремительно устаревать, потому что люди живут, ездят с места на место.

Создание регистра — процесс неизбежный, просто у нас он будет сделан через пень-колоду, и это повод для оптимизма, потому что не будет такой всеохватывающей базы данных, чтобы все были как на ладони. Я думаю, что у каждого в жизни были примеры, когда ему присылали неправильные налоги на другую фамилию, с пропиской, с автомобилем.

Все это настолько криво сделано, что цифрового ГУЛАГа можно, по-моему, в ближайшие пять лет точно не опасаться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы политолог коронавирус безработица инна новикова дмитрий орешкин цифровой концлагерь единый информационный регистр
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