Политолог: есть три причины для голосования в июне

О предстоящих выборах, их предпосылках и предполагаемых результатах рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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Голосование во время пандемии

— Давайте поговорим о выборах. Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. На 22 апреля голосование было назначено, потом по понятным причинам заморожено. Выделены средства на эти цели. Подготовка займет 20-30 дней. Будет ли это сейчас актуально или есть смысл подождать? Возможно, ситуация с пандемией изменила некие общественные процессы?

— Я могу говорить в режиме оценочного суждения, то есть не изрекаю нетленные истины, а излагаю так, как я эту картинку вижу.

У Владимира Владимировича Путина очень узкий коридор возможностей. Ему надо любым способом обнулить свой конституционный срок, с тем чтобы сохранить себя как президента в среднесрочной перспективе как минимум. Никто не знал, что будет коронавирус.

В январе Путин с помощью Конституционного суда, который вполне ему послушен, провел процедуру, которая называется законом о поправках в Конституцию.

Он состоит из двух частей:

сами поправки,

вторая часть закона — закон о процедуре принятия поправок.

Закон о процедуре их принятия уже вступил в силу. Там написано, что поправки считаются принятыми только после того, как они прошли процедуру всенародного, общероссийского голосования, которое не очень точно описано. Это делалось в январе, когда про коронавирус никто не слышал. Предполагалось, что 22 апреля, при всеобщем одобрении трудящихся, 75 % поддержки, поправки проходят. Из-за коронавируса это точно нельзя было сделать 22 апреля. Получилась неприятная ситуация для Путина, потому что голосование проводить надо, иначе срок не обнуляется и президентом Путин в 2024 году стать не может, а вот когда проводить голосование — вопрос.

Здесь очень узкая вилка, потому что экономика ухудшается и нее есть такая неприятная вещь, как инерция. Нам кажется, что хуже уже не может быть, а на самом деле будет, потому что негативные тенденции, которые сейчас появились, будут усиливаться.

Чтобы экономика выросла, потребуется некоторое время. Это значит, чем дальше голосование, тем хуже. Если поставить дату на сентябрь, то за лето люди устанут от самоизоляции и безденежья, безработицы официальной и неофициальной, от ощущения безвыходности, утраты будущего. В сентябре они, скорее всего, будут злее, чем сейчас, поэтому надо поскорее голосовать. В мае нельзя, потому что это самый пик коронавируса, — значит, в июне. Второй довод за июнь: Владимир Владимирович Путин дал приказ по телевизору выдать деньги трудящимся. Просто так деньги выдавать не будут. Так устроена вертикаль власти. Она дает примерно триллион рублей:

материнский капитал,

10 тысяч на каждого ребенка от двух до пятнадцати лет.

Любому политологу ясно: ты даешь деньги — благодарность тебе за них держится месяц-полтора. Через месяц про эти десять тысяч забыли. Поэтому раз начали давать, я подумал: похоже, спешат сделать выборы. Сейчас активно начали говорить про электронное голосование. Третий резон, почему будут делать в конце июне: народ разъедется. Придется под тем или иным предлогом голосовать на удаленке:

по электронным каналам,

по электронной почте,

на сайте Центризбиркома.

Я много работал с Центризбиркомом и понимаю, что очень трудно проконтролировать подсчет голосов при электронном голосовании. В Соединенных Штатах, где получше нашего с айтишными технологиями, до сих пор, как правило, электронное голосование не используется. По почте используется, а через Интернет нет, потому что власть не уверена, что может точно гарантировать неприкосновенность результатов голосования. Для нас это гораздо удобнее, потому что можно нагнать ботов.

Мы же видели, как шло электронное голосование на шоу "Голос" или "Интервидео". Это делается несложно.

Я много занимался наблюдением за выборами, понимаю, как фальсифицируют результаты. Когда есть бумажные протоколы, ты можешь с большим трудом, преодолением жуткого количество препятствий, добиться пересчета бюллетеней. И тогда хранилище, где бюллетени лежат, внезапно затапливается прорвавшимися канализационными водами или случается пожар. А когда это галочка в электронном протоколе, то один скачок напряжения — память выбило, извините, пожалуйста. Вот у нас есть результаты голосования, а сами протоколы удалились. Ничего не проверить практически. И не подпустят тебя проверять к компьютерам. Да вы что, в святая святых Центральной избирательной комиссии?

В общем, все одно к другому складывается. Голосование будет, когда людей будет поменьше, соответственно, явка пониже, а компьютерные боты стройными рядами за нас с вами проголосуют, и все будет прекрасно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова