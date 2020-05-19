Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения

Так называемый масочно-перчаточный режим, который введен в частности и в Москве, вызывает у граждан много вопросов.

Остроты спорному карантинному блюду придали и мнения некоторых медиков, в том числе и официального представителя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александра Мясникова.

Иллюзия защищенности

Санитарные рекомендации с ношением масок и перчаток, равно как и способы заражения COVID-19 постоянно мутируют. На этом противоречивом фоне врач и телеведущий Александр Мясников, который в свободное от основной работы время трудится главврачом в московской городской больнице №71, рассказал о главном:

"Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!"

Дураки в перчатках

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников обратил внимание, что одноразовые перчатки используются совсем не для защиты от COVID-19. Медик считает, что этот хорошо продаваемый в карантинное время девайс нужен, чтобы защитить кожу рук от частого применения антисептика:

"Вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками. Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной".

Собственно, нетрудно было и догадаться. Чтобы почесать нос, мало кто сможет остановить рефлекторные движения руками. Как утоляли эту необходимость без перчаток, так люди совершают эти же манипуляции и в них. Более того, Александр Мясников как официальный представитель ИЦК подчеркнул, что, если ходить в перчатках три часа беспрерывно, человек только навредит себе и высказался вполне определенно:

"Сразу ремарку про перчатки. Более бессмысленного действия я не вижу. Либо менять, либо не валять дурака и просто мыть руки".

Вынужденная мера или коммерческие интересы

Помыть руки, как это делали люди, знакомые с элементарными гигиеническими процедурами и до коронавирусных хроник, разумеется, проще. Но в час испытаний для страны граждане просто обязаны поддержать тех серьезных людей, которые вложились в весьма прибыльный бизнес.

В социальных сетях люди так и говорят, что пока не будут освоены все выделенные на борьбу с COVID-19 средства и не отобьются вложения в маски и перчатки, пандемия не закончится. А пока продолжается масочно-перчаточный период, некоторые политики и общественные деятели стали опрометчиво призывать к бесплатной раздаче этих нехитрых средств индивидуальной защиты.

В Национальном родительском комитете предложили выплачивать специальное пособие людям на время введенных ограничительных мер. Чтобы на него граждане смогли приобретать перчатки и маски. Выплата пособия, конечно, не столь радикальное предложение, нежели бесплатное обеспечение граждан в рамках мероприятий по гражданской обороне, но все-таки кое-что. Недешевое же это дело по нынешним временам кожу защищать от антисептиков.

Власти непреклонны. Нельзя раздавать, потому что, по мнению некоторых глав регионов, тут же образуется черный рынок. Бесплатная раздача, по идее, скорее бы снизила спекулятивные цены на маски и перчатки. Правда, если у самих некоторых предприимчивых чиновников не будет планов пустить их "налево".

Если же требования к гражданам по ношению масок и вправду приносят пользу в купировании распространения коронавируса, то раздача — скорее экономия, чем обременительные для бюджета затраты.

Начальник Чукотки и 50 оттенков черного рынка

Черный рынок Чукотки так и не послушался московских и питерских чиновников. В регионе успешно организовали бесплатную раздачу гражданам индивидуальных защитных средств в местах скопления людей. Их можно получить:

в аэропорту;

в торговых центрах;

в медицинских учреждениях;

на транспорте.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что в регионе создан запас около 400 тысяч медицинских масок. Глава региона считает, что лучшим их применением является "безвозмездная защита жителей". При этом маски никуда не пропали с прилавков и продаются в свободном доступе на всей территории Чукотки.

Выходит, что разговоры о черном рынке возникают тогда, когда, возможно, есть заинтересованность именно в продаже средств защиты населению, а не в исполнении долга государственной власти по защите граждан в условиях пандемии. Или черный рынок на Чукотке более светлый, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В нашей стране больших возможностей всякое бывает.

Принуждение к покупке

Я уже не раз сравнивал продажу масок гражданам с реализацией билетов в бомбоубежище в период войны. На мой взгляд, эти вещи одного порядка. Эдакое гуманитарное мародерство на фоне красивых речей на федеральных телеканалах о единстве и заботе о людях.

Ну нет денег у многих, чтобы покупать маски и перчатки в требуемом количестве! Хорошо, с масками уже куда ни шло, но приобретать перчатки, чтобы, по мнению официального представителя ИЦК Александра Мясникова, "валять дурака, а не просто мыть руки" — это уже явный перебор.

Как-нибудь можно пережить временные проблемы с шелковистостью кожи, но ведь за отсутствие перчаток вовсю штрафуют как граждан, так и магазины, когда их нет на покупателях.

Репрессивный механизм был бы еще как-то оправдан, несмотря даже на спорную целесообразность ношения упомянутых средств защиты, если бы государство безвозмездно обеспечило граждан масками и перчатками. Обеспечь тогда и спрашивай, штрафуй и гордись этим в телевизоре. А так все выглядит как банальное принуждение к покупке и люди это очень хорошо понимают.

Власти подогревают протестный фронт

Московские власти оштрафовали профессора РУДН Ирину Карабулатову на 4 тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Женщина уже как год прикована к постели. У нее вдруг обострился тонзиллит. Врач диагностировал ОРВИ, и Ирина Карабулатова подписала постановление о соблюдении режима самоизоляции. Профессор поделилась впечатлениями:

"Я инвалид первой группы, 90% двигательной функции у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать. Каково было мое удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. Оказалось, что это штраф за то, что у меня нет приложения "Социальный мониторинг", оно у меня не устанавливается. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тысячи рублей. Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения".

Возможно, находясь в продолжительной самоизоляции от граждан, власти уже существуют в иной системе координат. Когда одни государевы люди во всю топят за маски и перчатки, а другие утверждают, что маски и перчатки скорее защита от честных людей, нежели от коронавируса, немудрено и возникновение протестных настроений.

Хотя бы уже договорились между собой "наверху", какой версии придерживаться, чтобы граждан не вводить в смущение содомией смыслов. Об этом все чаще говорят люди в социальных сетях и на улице. Пока только говорят, но на Руси традиционно долго запрягают.

Не заметить происходящие процессы в обществе возможно только тогда, когда очень занят. К примеру, продавая бракованные аппараты ИВЛ и активно продвигая масочно-перчаточную торговлю по спекулятивным ценам, подкрепленную штрафами. На этом фоне даже самый черный рынок побледнеет от стыда, а граждане сильно засомневаются в адекватности сентенций о великодержавности.