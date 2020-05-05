С наступлением самоизоляции кончились мечты не ходить на работу. Мысли, сколько же времени впустую тратилось на дорогу, больше не посещают. Оказалось, ехать в офис и пребывать там до вечера куда как эффективнее. Три часа на дорогу превратились в шесть, улетучивающихся в никуда, когда работа переехала к нам домой.
За советом по самоорганизации "Правда.Ру" обратилась к психологу Ольге Батуевой.
Рекомендации специалиста сводятся к нескольким шагам, соблюдение которых заметно упростит работу по удалёнке.
|Плюсы
|Минусы
|Не приходится тратить время на дорогу, страдать в "час пик"
|Не хватает общения
|Легко обустроить рабочее место и сделать его идеальным
|Меньше активности: нужно всего лишь дойти до компьютера
|Можно самостоятельно распределять рабочее и нерабочее время, время отдыха
|Тяжело самоорганизоваться и не прокрастинировать
|Работать можно, откуда угодно: с дачи, с кухни, с балкона
|"Расхлябанность" из-за отсутствия постоянного контроля руководства
|Меньше пустой, отвлекающей болтовни
|Неравномерная загрузка: ничего не делаешь полдня, а потом приходится нагонять
|Никаких "офисных интриг"
|Нет "смены картинки": ты постоянно дома, иногда кажется, что живёшь на работе
|Успеваешь и работать, и домашние дела делать
|Нет возможности отдохнуть от домочадцев
Договаривайтесь с мужем: два часа работает он, следующие два — вы. И по очереди сидите с ребёнком, который по возрасту ещё не может быть предоставлен сам себе. Попытки работать одновременно не приведут ни к чему хорошему. Даже если компьютеров у вас два, а ребёнок один, ему постоянно нужно внимание. Пытаться работать в промежутках между "мам, дай", "мам, отнеси", "мам, а где" — только изнервничаться.
С подрощенными детьми можно попытаться договориться: у тебя есть время для игры, у меня — для работы. Но даже психологи не дают гарантии успеха этого предприятия. Скорее всего, работать всё равно придётся либо тогда, когда ребёнком занят кто-то другой, либо когда он спит. Недаром женщины, ушедшие в один за другим декрет и не оставившие работы, определяют: у всех кончается рабочий день, а у нас начинается рабочая ночь.
Когда женщина растит ребёнка одна и договариваться, кроме как с ним, ей не с кем, приходится жертвовать отдыхом.
Однако человек, не обременённый внешними раздражителями, живущий один, также бывает не в силах организовать рабочее время дома.
Свечерело, а дела не продвинулись.
Чтобы не уколоться об острые углы безрежимья, вставайте в то же время, как если бы вы ехали на работу электричкой. Утренний туалет, завтрак пусть будут по обыкновению, а не во время работы. И дорога в офис тоже пусть будет — хотя бы на беговой дорожке.
За время карантина многие поняли, но Ольга Батуева напоминает, что в пижаме дельного не создашь. На работу надо одеваться как на работу, даже если идти до неё в соседнюю комнату или даже на соседнее кресло.
Работая дома, ведите себя, как на производстве. Тут вы позвонили бы Толику из второго отдела, а там посмеялись бы в курилке с Наташей. 45 минут труда — 15 минут отдыха. И пашите на здоровье!
Полноценный обед не раз в день, когда сформируется отчёт, а в середине рабочего времени — это не блажь, а производственная необходимость. День без обеда, может, и покажется производительным, но усталости соберёт столько, что назавтра удержать себя в рабочих рамках не получится.
"Но хочу сказать, что это непростой процесс действительно, — подытожила Ольга Батуева. — Не корите себя за лень и расхлябанность. Любая привычка, в том числе к особой организации дня при удалённой работе, требует времени для формирования. Через месяц, глядишь, так настроитесь, что выход на работу покажется странным".
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