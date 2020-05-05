Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Юлия Вельможина

Как настроиться и организовать удалённую работу

Общество

С наступлением самоизоляции кончились мечты не ходить на работу. Мысли, сколько же времени впустую тратилось на дорогу, больше не посещают. Оказалось, ехать в офис и пребывать там до вечера куда как эффективнее. Три часа на дорогу превратились в шесть, улетучивающихся в никуда, когда работа переехала к нам домой.

За советом по самоорганизации "Правда.Ру" обратилась к психологу Ольге Батуевой.

Рекомендации специалиста сводятся к нескольким шагам, соблюдение которых заметно упростит работу по удалёнке.

Плюсы и минусы удалённой работы
Плюсы Минусы
Не приходится тратить время на дорогу, страдать в "час пик" Не хватает общения
Легко обустроить рабочее место и сделать его идеальным Меньше активности: нужно всего лишь дойти до компьютера
Можно самостоятельно распределять рабочее и нерабочее время, время отдыха Тяжело самоорганизоваться и не прокрастинировать
Работать можно, откуда угодно: с дачи, с кухни, с балкона "Расхлябанность" из-за отсутствия постоянного контроля руководства
Меньше пустой, отвлекающей болтовни Неравномерная загрузка: ничего не делаешь полдня, а потом приходится нагонять
Никаких "офисных интриг" Нет "смены картинки": ты постоянно дома, иногда кажется, что живёшь на работе
Успеваешь и работать, и домашние дела делать Нет возможности отдохнуть от домочадцев

Договаривайтесь

Договаривайтесь с мужем: два часа работает он, следующие два — вы. И по очереди сидите с ребёнком, который по возрасту ещё не может быть предоставлен сам себе. Попытки работать одновременно не приведут ни к чему хорошему. Даже если компьютеров у вас два, а ребёнок один, ему постоянно нужно внимание. Пытаться работать в промежутках между "мам, дай", "мам, отнеси", "мам, а где" — только изнервничаться.

Договаривайтесь с ребёнком

С подрощенными детьми можно попытаться договориться: у тебя есть время для игры, у меня — для работы. Но даже психологи не дают гарантии успеха этого предприятия. Скорее всего, работать всё равно придётся либо тогда, когда ребёнком занят кто-то другой, либо когда он спит. Недаром женщины, ушедшие в один за другим декрет и не оставившие работы, определяют: у всех кончается рабочий день, а у нас начинается рабочая ночь.

Когда женщина растит ребёнка одна и договариваться, кроме как с ним, ей не с кем, приходится жертвовать отдыхом.

Живите в режиме

Однако человек, не обременённый внешними раздражителями, живущий один, также бывает не в силах организовать рабочее время дома.

  • Кофе,
  • соцсети,
  • телефонный звонок,
  • ютуб,
  • кофе,
  • соцсети,
  • полежать…

Свечерело, а дела не продвинулись.

Чтобы не уколоться об острые углы безрежимья, вставайте в то же время, как если бы вы ехали на работу электричкой. Утренний туалет, завтрак пусть будут по обыкновению, а не во время работы. И дорога в офис тоже пусть будет — хотя бы на беговой дорожке.

Соблюдайте дресс-код

За время карантина многие поняли, но Ольга Батуева напоминает, что в пижаме дельного не создашь. На работу надо одеваться как на работу, даже если идти до неё в соседнюю комнату или даже на соседнее кресло.

Прерывайтесь

Работая дома, ведите себя, как на производстве. Тут вы позвонили бы Толику из второго отдела, а там посмеялись бы в курилке с Наташей. 45 минут труда — 15 минут отдыха. И пашите на здоровье!

Обедайте

Полноценный обед не раз в день, когда сформируется отчёт, а в середине рабочего времени — это не блажь, а производственная необходимость. День без обеда, может, и покажется производительным, но усталости соберёт столько, что назавтра удержать себя в рабочих рамках не получится.

"Но хочу сказать, что это непростой процесс действительно, — подытожила Ольга Батуева. — Не корите себя за лень и расхлябанность. Любая привычка, в том числе к особой организации дня при удалённой работе, требует времени для формирования. Через месяц, глядишь, так настроитесь, что выход на работу покажется странным".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы режим ольга батуева самоорганизация удаленная работа режим самоизоляции
Новости Все >
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Пригожин сравнил The New York Times с цирком,"Мурзилкой" и "Крокодилом"
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей
42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции
Профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса
В Орловской области пять человек отравились угарным газом
Благодаря онлайн-торговле в России увеличился спрос на ряд товаров
Последние материалы
Пандемия, запрет алкоголя и амнистия заключенных
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Пригожин сравнил The New York Times с цирком,"Мурзилкой" и "Крокодилом"
Как настроиться и организовать удалённую работу
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей
42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции
Профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса
В Орловской области пять человек отравились угарным газом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ