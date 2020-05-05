Как настроиться и организовать удалённую работу

С наступлением самоизоляции кончились мечты не ходить на работу. Мысли, сколько же времени впустую тратилось на дорогу, больше не посещают. Оказалось, ехать в офис и пребывать там до вечера куда как эффективнее. Три часа на дорогу превратились в шесть, улетучивающихся в никуда, когда работа переехала к нам домой.

За советом по самоорганизации "Правда.Ру" обратилась к психологу Ольге Батуевой.

Рекомендации специалиста сводятся к нескольким шагам, соблюдение которых заметно упростит работу по удалёнке.

Плюсы и минусы удалённой работы Плюсы Минусы Не приходится тратить время на дорогу, страдать в "час пик" Не хватает общения Легко обустроить рабочее место и сделать его идеальным Меньше активности: нужно всего лишь дойти до компьютера Можно самостоятельно распределять рабочее и нерабочее время, время отдыха Тяжело самоорганизоваться и не прокрастинировать Работать можно, откуда угодно: с дачи, с кухни, с балкона "Расхлябанность" из-за отсутствия постоянного контроля руководства Меньше пустой, отвлекающей болтовни Неравномерная загрузка: ничего не делаешь полдня, а потом приходится нагонять Никаких "офисных интриг" Нет "смены картинки": ты постоянно дома, иногда кажется, что живёшь на работе Успеваешь и работать, и домашние дела делать Нет возможности отдохнуть от домочадцев

Договаривайтесь

Договаривайтесь с мужем: два часа работает он, следующие два — вы. И по очереди сидите с ребёнком, который по возрасту ещё не может быть предоставлен сам себе. Попытки работать одновременно не приведут ни к чему хорошему. Даже если компьютеров у вас два, а ребёнок один, ему постоянно нужно внимание. Пытаться работать в промежутках между "мам, дай", "мам, отнеси", "мам, а где" — только изнервничаться.

Договаривайтесь с ребёнком

С подрощенными детьми можно попытаться договориться: у тебя есть время для игры, у меня — для работы. Но даже психологи не дают гарантии успеха этого предприятия. Скорее всего, работать всё равно придётся либо тогда, когда ребёнком занят кто-то другой, либо когда он спит. Недаром женщины, ушедшие в один за другим декрет и не оставившие работы, определяют: у всех кончается рабочий день, а у нас начинается рабочая ночь.

Когда женщина растит ребёнка одна и договариваться, кроме как с ним, ей не с кем, приходится жертвовать отдыхом.

Живите в режиме

Однако человек, не обременённый внешними раздражителями, живущий один, также бывает не в силах организовать рабочее время дома.

Кофе,

соцсети,

телефонный звонок,

ютуб,

кофе,

соцсети,

полежать…

Свечерело, а дела не продвинулись.

Чтобы не уколоться об острые углы безрежимья, вставайте в то же время, как если бы вы ехали на работу электричкой. Утренний туалет, завтрак пусть будут по обыкновению, а не во время работы. И дорога в офис тоже пусть будет — хотя бы на беговой дорожке.

Соблюдайте дресс-код

За время карантина многие поняли, но Ольга Батуева напоминает, что в пижаме дельного не создашь. На работу надо одеваться как на работу, даже если идти до неё в соседнюю комнату или даже на соседнее кресло.

Прерывайтесь

Работая дома, ведите себя, как на производстве. Тут вы позвонили бы Толику из второго отдела, а там посмеялись бы в курилке с Наташей. 45 минут труда — 15 минут отдыха. И пашите на здоровье!

Обедайте

Полноценный обед не раз в день, когда сформируется отчёт, а в середине рабочего времени — это не блажь, а производственная необходимость. День без обеда, может, и покажется производительным, но усталости соберёт столько, что назавтра удержать себя в рабочих рамках не получится.