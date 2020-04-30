Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты

Российское государство не может обеспечить право россиян на покупку средств индивидуальной защиты, невольно думаешь о "золотом миллиарде", который только и должен остаться жить на планете Земля.

ПАНДЕМИЯ К0Р0НАВИРУСА - ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА! ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД! 20.03.2020 Документальный Фильм HD НОВЫЙ

"Золотые" маски для чиновников Саратовской области

В Саратове возмутились тем, что областное руководство хочет закупить 10 тысяч медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку. Информация о этом была размещена на сайте госзакупок. Жалоба прошла через общественную приемную спикера Госдумы Вячеслава Володина и была им перенаправлена в прокуратуру Саратовской области.

Проблема здесь не только в том, что маски покупаются по такой завышенной цене (себестоимость одноразовой маски 3,5 рубля), а и в том, что доступны они только чиновникам ( объем явно недостаточный, чтобы обеспечить потребности области), которые платят, к тому же, не из своего кармана.

Где же доступные медицинские маски?

Государство демонстрирует явную импотенцию в организации массового производства масок. В Москве одноразовые маски продаются по цене, как минимум, 80 рублей, в Петербурге - 50 рублей, в большинстве аптек мегаполисов их нет, в регионах - нет, от слова "совсем". Даже у медиков есть проблемы. Можно купить оптом в интернете, но там они еще дороже.

Так, издание «Чита.Ру» сообщает, что Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Забайкальскому краю отказалось возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства и не нашло признаков нарушения конкуренции в продаже читинцам масок и дезинфицирующих средств через Instagram по ценам в несколько раз дороже обычных.

И это в то время, когда в пункте 9 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими товарами" регламентирована розничная наценка 10 копеек, в том числе на маски, респираторы, перчатки, марлю и защитные костюмы.

И это в то время, когда регионы переходят на обязательное ношение масок. Даже если они появятся, то их смогут купить, разве что чиновники, остальные будут носить одноразовую маску и ругать государство. Шить суррогаты самому можно, но это опять же профанация защиты.

Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров доложил на совещании у президента, что за счет привлечения микро- и малых предприятий производство масок вышло на показатель больше 2 млн штук в сутки. Ранее он оценивал потребность России в 1, 2 млн штук в день. То есть, государство не в силах даже спланировать, сколько надо России масок в эпидемию?

В "золотом миллиарде" на всех мест не хватит

Почему население лишают права приобрести средства индивидуальной защиты именно в период эпидемии?

На этот счет есть конспирологические теории, в которые не очень хочется верить, однако приходится.

Так одна из них говорит о том, что только население “золотого миллиарда” “имеет право” в течение 100-150 лет остаться на земле, потому что только на этот миллиард хватит ресурсов Земли. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила в свое время , что “по оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек”.

Нет уверенности, что либеральное российское руководство не входит в "мировое правительство". В разное время Бильдербергский клуб, который считают его лицом, посещали Григорий Явлинский, Анатолий Чубайс , Алексей Мордашов (глава ОАО "Северсталь"), Сергей Гуриев (бывший ректор Российской экономической школы , эмигрировал во Францию в 2013 году).

Вторая теория на злобу дня говорит о том, что пандемия специально устроена мировым правительством, чтобы реализовать программу "золотого миллиарда".

Мнение депутата и члена ОНФ Николая Говорина

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, если 3-4 недели назад эта проблема ( отсутствие масок) стояла как очень острая, то "в настоящее время мы видим, что, в конечном счете, эта проблема решается".

По его словам, "налажено централизованное обеспечение субъектов масками". Более того, многие субъекты смогли перестроиться и, в рамках оказания помощи малому бизнесу, наладить производство этих масок, сказал депутат.

Вопрос, по его словам, в сертификации масок для медицины: а для людей с целью защиты в общественных местах, при походе в магазин или в аптеку, эти маски изготавливаются. Во всяком случае Николай Говорин не имеет информации от избирателей своего субъекта - Забайкальского края, что дефицит масок до сих пор сохраняется.

По его мнению, органы местной исполнительной власти должны собрать бизнес, помочь ему с тем, чтобы производство было налажено.

"И так сделано в большинстве субъектов", уверен Николай Говорин.

Читайте по теме: В Краснодарском крае ввели строгий масочный режим

"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?

Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе