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Америка поставила себя против всех
Автор Любовь Степушова

"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?

Общество » Семья » Кошелек

В умеренном климате России грядет майская посевная, а на юге через неделю уже сажать будет поздно. Что надо делать россиянам, чтобы на майские праздники их пустили на дачи?

Карантин может оставить дачников без урожая

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Известно, что грядут непростые времена с обеспечением россиян продовольствием, например, уже запрещен экспорт зерна из России, цены на продовольствие будут расти. Картофель — это наш второй хлеб, и раньше в кризис мы им обеспечивали себя сами.

А между тем, в связи с карантином по коронавирусу, в субъектах РФ запрещен выезд на дачи, особенно жителям смежных регионов, или же при въезде людей сажают на двухнедельный карантин, штрафуют. Не работают рынки, где всегда можно было купить рассаду, отменены целевые рейсовые автобусы для дачников, электрички.

Почему бы чиновникам не дать россиянам себя самим прокормить, если уж компетентность государства (возьмем хотя бы провал в обеспечении населения медицинскими масками) под большим вопросом? Во вторник в выступлении президента мы не услышали ответ на этот вопрос.

"Умирать собирайся, а рожь сей"

Как сказал "Правде.Ру" председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от КПРФ Николай Харитонов, в данной экономической ситуации для многих людей будет большим подспорьем посеять и собрать урожай.

Он отметил, что по прямому распоряжению президенту в рамках Конституции каждому региону, губернатору, мэру дано право ориентироваться, какой уровень требований держать по карантину, поэтому, если губернатор заботится о своих дачниках, то безвыходных положений нет.

"Наверное, помните фильм "Вечный зов"? "Умирать собирайся, а рожь сей", — сказал герой Ивана Лапикова", — напомнил Николай Харитонов.

Протестовать надо организованно

По мнению депутата, надо протестовать организованно, чтобы "руководители дачных союзов, сообществ шли в мэрию либо в администрацию".

"Должна быть консолидированная сила. В каждом муниципальном образовании есть руководители по социальным вопросам, к ним и надо идти и говорить, что они либо не хотят, либо проявляют преступную безответственность, потому по двадцать человек на грядке у нас не сидят", — сказал Николай Харитонов.

"Ну и что, что коронавирус? Если все будем кричать: "Караул", то народ останется голодным. Тем более, те люди, которые рвутся на дачи, у них минимальные пенсии, да и зарплаты небольшие. Сам президент говорил: двадцать миллионов за чертой бедности, остальные тоже где-то близко", — добавил он.

"Поэтому надо очень жестко потребовать. Немедленно губернаторам и мэрам малых и больших городов определиться с возможностью безопасной доставки людей, либо разрешить проезд на дачу на личных автомобилях, с пропусками, при полном соблюдении карантинных норм. Тем более, что грядут праздничные дни. Никакого шатания и болтания там не будет. Каждый будет в своем огороде. Каждый на своих 5-6-10 сотках. Мы, в первую очередь, должны заботиться о людях, создавать им условия, а не препятствия", — сказал депутат от КПРФ.

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Темы дачники николай харитонов посевная кампания национальный карантин продовольственная безопасность
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