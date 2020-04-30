Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все жители региона обязаны ходить в медицинских масках.

"Вместе с Роспотребнадзором принято решение о том, чтобы с сегодняшнего дня в крае действовал масочный режим, это жесткие требования, которые теперь устанавливаются. То мы просили надеть маску, а теперь имеем право требовать. Всех, кто появился на улице, кто пришел в магазин, на работу. Все должны быть в масках без исключения", — заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба в четверг.