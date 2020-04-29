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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Кто и когда предсказал коронавирус в кино и сериалах

Общество

В условиях самоизоляции люди испытывают информационный голод. А потому смотрят фильмы и сериалы, например. И как-то все больше про апокалипсис, желательно вирусно-инфекционный.

А поскольку практически все глобальное информационное пространство сейчас заполнено только и исключительно коронавирусом, люди вольно или невольно ищут в фильмах аналогии, а то и предсказания.

Хотя на фоне многих десятков и сотен "зомби-апокалипсисов" есть такие художественные произведения, которые до пугающего точно предсказали нынешнюю пандемию и то, что происходит с людьми в контексте коронавируса сейчас.

"Териус у меня за спиной"

Например, в корейском сериале "Териус у меня за спиной" сюжет строится вокруг некоего агента, который следит за биотеррористами. Сериал вышел в 2018 году, но, кажется, сейчас обрел новую популярность. Казалось бы, мало ли фильмов, сериалов, да и отдельных серий, где сюжет касается таинственного биооружия? Вспомнить хотя бы "12 обезьян".

Но с "Териусом" есть один нюанс.

В 10-й серии этой киноленты персонаж-врач сообщает следующее: "Коронавирус поражает дыхательную систему. Хуже всего то, что его инкубационный период — от двух дней до двух недель. Вирус поражает легкие в течение пяти минут после инфицирования. На сегодняшний момент от него нет лекарства и нет вакцины".

Понятно, что сейчас эти фразу персонажа сериала многим кажутся либо пророчеством, либо вообще этаким конспирологически-завуалированным предупреждением.

"Заражение"

Следующий фильм, на который многие обращают внимание, как на "пророческий", это "Заражение" Стивена Содерберга 2011 года.

Там фигурирует вирус MEV-1, который зародился в Китае. И не просто зародился, а перешел в свиное мясо от летучей мыши. Мясо съела некая американская бизнес-леди. Ну а дальше… можно даже не спойлерить.

Просто выгляните в окно. Вот примерно это, хотя и в более мрачных красках описывается в "Заражении". Даже места для захоронения тысяч американцев выглядят именно так, как они выглядят в реальности — как и госпитали на стадионах.

Первоначальные симптомы заболевания в фильме, кстати, очень похожи на обычную простуду. Только вот летальность у неё значительно выше, и он стремительно распространяется по всему миру. Правда, там есть натяжки — если без спойлеров, это очень быстрый срок создания вакцины и великая американская медицинская система, спасающая этой вакциной весь мир.

"Хроники эпидемии"

Ну и буквально накануне нынешней глобальной эпидемиологической ситуации в январе 2010 года на экраны вышел канадский сериал, который в российском переводе обозначен, как "Хроники эпидемии".

Здесь разносчиками стали хорьки. Правда, им вирус передали снова летучие мыши. В числе симптомов болезни — сухой кашель, слабость и одышка,

Вирус в сериале распространяется и воздушно-капельным, и контактно-бытовым путем, а инкубационный период до проявления первых симптомов составляет неделю.

Больным на последних стадиях требуется искусственная вентиляция легких, пожилые люди переносят болезнь куда тяжелее. Ну и да, ученые выясняют, что это новый вид коронавируса, и дают ему название "ковид" — COVID.

А дальше снова, как в жизни: ужас, карантинные меры, самоизоляция, маски, тщательное мытьё рук и… что будет дальше — узнаете сами. Но там все жестко, имейте в виду.

"Эпидемия"

Нельзя обойти вниманием и наш, российский, сериал "Эпидемия", который тоже вышел в январе 2020, хотя был снят задолго "до" коронавируса. Там также неизвестная болезнь, которая стала поражать всё и вся, карантинные меры не помогают. А в финале сериала фигурируют некие "вооруженные китайцы". В общем, тоже, можно сказать, "напророчили".

К слову, есть художественные произведения и про поведение людей в карантине и режиме самоизоляции.

"Карантин" 

Например, советский фильм "Карантин" 1968 года. Там ученые, запертые в НИИ, в котором произошла авария с угрозой утечки опасного вируса, начинают несколько "ехать крышей" от сидения в четырех стенах в собственном профессиональном коллективе. Тут, в общем, можно даже в окно не выглядывать, а прислушаться к себе и понять, что советский кинематограф про все эти человеческие ощущения знал еще в 1968 году.

"Корм"

Кстати, есть и отличное, уже литературное произведение на тему того, как поменяется мир после карантина. Оно, конечно, про зомби — и не совсем вписывается в предыдущий ряд. Но если на зомби не обращать внимания, а присмотреться к героям, можно сделать некоторые выводы.

Так вот, в романе Миры Грант "Корм" зомби-эпидемия прошла уже несколько лет назад, мир вернулся к более или менее нормальному состоянию, все вроде бы ведут себя как обычно, но только на инстинктивном уровне блюдут санитарные нормы. Пересказать без спойлеров невозможно. Но, в общем, если интересно, как может поменяться человеческая психика и каждодневное бытовое поведение после того, как все это закончится, можно и почитать.

Тем более, что времени в режиме самоизоляции-карантина у всех предостаточно.

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