Высшие животные в неволе не размножаются. А люди?

Почему трудно найти причина продолжающегося демографического кризиса? Почему не работают материальные стимулы? Возможно ли найти в человеке душу и любовь к Родине? Что такое социальное настроение? Каковы поведенческие законы для всего общества? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал доктор медицинских наук, академик РАЕН, специалист по демографии, социальной психологии, социальной инженерии и проектированию будущего Игорь Гундаров.

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Социальная психика, по которым живет все общество

— Игорь Алексеевич, вы сказали, что у нашего народа сильно упала фертильность — способность производить потомство, стремительно растет бесплодие. Насколько это серьезно?

— Да, наступает массовое бесплодие. Динамика обращений по поводу бесплодий за последние годы выросла в несколько раз. 500 процентов по сравнению с тем, что было в 90-м году. Но этой проблемой почти никто не занимается.

— Это и женское, и мужское бесплодие?

— Да, примерно треть женское, треть мужское и треть смешанное. Теперь начинаем смотреть, от чего бесплодие. Направляем к гинекологу, к урологу, но он ничего не находит. Человек — здоровый, все нормально, с гормонами все в порядке, инфекций, передающихся половым путем, нет и так далее, но беременности нет. Как это может быть? И за ответом мы пошли в Московский зоопарк…

— Ой!

— Еще лет двадцать тому назад мы начали изучать эту тему. Там был прекрасный замдиректора по науке, который этим вопросом занимался. И мы у него спросили, а почему не рожают львицы, тигрицы, дикие коты.

— Они в неволе не размножаются.

— В неволе, но вольеры-то большие. Вот посмотрите, какие современные зоопарки замечательные. Там питомцы бегают, прыгают через рвы, питание — великолепное, уход и все остальное — прекрасно. Спаривают элитные пары, но вот оказалось, что в неволе они не размножаются. А это — опять из этологии.

— Но люди-то не в неволе живут.

— Стоп, стоп, я сейчас, как бы про этологию. Это — наука о поведении животных. Но может быть, у нас действительно — то же самое, тот же рефлекс срабатывает, а не все процессы только от классовой борьбы происходят.

— Есть мнение, что всем виноват Интернет и телевизор.

— А вот я себя ощущаю, как в зоопарке.

— В чем заключается ваш зоопарк?

— От меня ничего не зависит, никакого голосования нет, принимаются законы, я не могу как-то повлиять. Я совершенно лишен права управлять и воздействовать на власть, кругом обман, предложений со стороны оппозиции, куда двигаться и что делать, нет. В общем — несправедливо. И отсюда — тотальная депрессия. И вся нация живет как будто в зоопарке. Депрессия, тоска, безысходность…

— Но ведь всегда была, есть и будет какая-то несправедливость, в далеком прошлом ее было еще больше. В недавнее советское время от голосования тем более ничего не зависело. Все равно каждый человек может найти повод как для депрессии, так и для оптимизма.

— Да.

— Может ли вся страна загрустить и перестать рожать из-за этого?

— С предложением заглянуть туда, я согласен. Только еще чуть-чуть расскажу про сегодняшний день, и перейдем к общему и главному.

Итак — почему рождаемость обвалилась, объяснений классических нет. Материнский капитал не помогает. А в зоопарке — что-то похожее. Так нет ли у нас того же самого? Как доказать, что мы находимся в таком же состоянии?

Социологи уже давно пришли к пониманию, что есть психика социальная. И общество живет по каким-то собственным внутренним законам, но этими законами до сих пор серьезно наука не занималась. В чем эти законы? Ни в советские, ни в постсоветские никто не изучал настроение общества и не отслеживал динамику. Это — уже сфера не материальной реальности.

Человек сам ничего не выбирает — им управляет мода и 25 кадр

— Есть комментарий от нашего пользователя: "Смертность не победить рождаемостью. Надо государство менять на социальную направленность. Все дело в том, что у нас — антисоциальное государство. А социальной защиты у населения нет. Если устроится справедливость, то тогда и будет заинтересованность рожать".

- Абсолютно правильно. Мы сейчас выходим на ту область, где на самом деле надо рассматривать человейник со своими законами поведенческими, и как все это влияет на психику. И мы впервые вводим в демографию такие категории как тоска и злость. Только что у меня вышла монография "Психодемография". Мы постоянно говорим, нам говорят про любовь к Родине. А она на самом деле есть? А где она лежит?

— В сердце.

— Ничего подобного, сердце вынимают, ставят мотор, пересаживают, а все равно любовь к Родине остается.

— В голове?

— А где там? Начинаем резать, смотреть, но вы не найдете места, где она лежит.

— Но мы там и душу не найдем, которая как считается девять граммов.

— О!

— Но где-то там она есть.

— Значит, есть она? Она материальна? Как только вы скажете про девять граммов, значит, она материальна. Она — не материальна. Чувства радости, сострадания, любви — это не материальные вещи. Это опять марксизм сказал, что дух — это высший продукт материи, цитирую Энгельса, но дальше он не занимался.

В рамках представлений о человеке и обществе есть какая-то социальная атмосфера, которая управляет поведением людей. Человек думает, что он так поступает, идет в магазин и покупает определенные товары, он думает, что он выбирает, а на самом деле мода его туда ведет.

— И 25 кадр.

— А там же — и 25 кадр. Мы — существа социальные, и тогда справедливый вопрос, а можно ли это измерить?

Если мы не сможем измерять настроение, то ничего не поймем в обществе. Поэтому мы впервые ввели категорию "социальное настроение".

А настроение может быть какое? — Либо радостное — оптимизм, уверенность, надежда, или нерадостное — тоска, безысходность, потеря смысла жизни, обрел Родину или потерял Родину, как это все измерить? Если не научимся измерять, невозможно говорить серьезно на эти темы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев