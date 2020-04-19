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Автор Инна Новикова

Население вымирает, потому что не рожает

Общество

Почему Россия продолжает вымирать? Рассматриваем все возможные причины снижения рождаемости. Почему люди стали рожать все меньше и меньше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правды.Ру" ответил Игорь Гундаров — доктор медицинских наук, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, социальной инженерии и проектирования будущего.

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— Игорь Алексеевич, вы сказали, что у нас запланировано уменьшение численности населения, потому что экономика не прокармливает. Но как такое возможно? Ведь раньше экономика была намного менее развитая, люди жили намного хуже и бедней, но население росло.

Традиционные фрагментарные подходы не объясняют снижение рождаемости

— Но и сейчас мыне очень богатые. А представьте, вдруг население увеличится на 50 миллионов. Рождаемость у нас — уже давно стала не самая высокая, а с начала 90-х смертность внезапно подскакивает.

— Потому что случился развал страны, наступил сильнейший кризис, у большинства было очень тяжелое материальное положение и психологическое состояние.

— Да. Но я приведу такой пример, во Вторую мировую войну не было такого взлета смертности. Но почему сейчас не рожают и что надо сделать, чтобы рожали? Демографы обычно указывают несколько факторов.

  • Первый — бедность.

Резкое уменьшение покупательной способности, и материального благосостояния привело к тому, что стали мало рожать.

Мы решили посмотреть, как связана рождаемость с уровнем достатка. Взяли 2000-й год, потому что уже время прошло достаточно, можно спокойно проанализировать. Разделили всех россиян на десять групп по достатку. Так вот — у самых богатых число детишек оказалось в пять раз меньше, чем среди самых бедных.

— У самых богатых могут быть большие психологические проблемы, клинические депрессии чаще, чем у самых бедных.

Отлично. Но это уже — социальная медицина. Если в лоб сказать: у людей много денег, а рожать не получается. Вот дали денег, он много получает, он — очень богатый человек, а число детей у него меньше в пять раз, чем у тех, кто самый бедный. Более того, мы взяли весь мир — человейник человейников, разбили страны по уровню ВВП на душу населения и посмотрели суммарный коэффициент рождаемости.

И во всем мире оказалось, чем выше ВВП, тем ниже суммарный коэффициент.

Поэтому не от денег, не от бедности перестали рожать. Не материальный недостаток в чистом виде вызвал падение рождаемости.

  • Следующее, что говорят демографы, снизилась потребность в детях, поэтому и не хотят рожать.

На вопросы, сколько семья хочет детей, обычно отвечают: хочу иметь два или три ребенка, в среднем — 2,3 ребенка на семью. Может быть, главная причина — в обвале желаний? А сколько люди хотели в 70 годах, в 60-х? Мы подняли статистику, и оказалось, что и в 70-х годах люди как раз столько же хотели — в среднем тоже получалось 2,3 ребенка. Значит, не в этом дело.

— Вы — интриган просто. В чем причина-то?

— Скоро мы вместе придем к заключению. Вот мы уже отбросили несколько возможных факторов — они напрямую не влияют. Что еще?

  • Падение семейных ценностей.

Сейчас ведь сплошь и рядом говорят, что надо восстановить семейные ценности.

— С семейными ценностями у нас, конечно, есть проблемы, но если сравнить с Европой, то более-менее нормально.

— Не более-менее, а даже очень хорошо. Вот один из индикаторов разрушенных семейных ценностей, когда рожают просто без семьи, без брака, у нас такого в несколько раз меньше, чем на Западе.

В России это — примерно 20 процентов, а там — 60-80, особенно в скандинавских странах. Значит, семейные ценности у нас не разрушены. Что тогда?…

— Так — что?

— Да никто не знает с позиции традиционной.

— Но вы-то знаете?

Почему люди не рожают? Потому что не могут

Да. Еще расскажу про один момент. Я недавно был в Кабардино-Балкарии, меня пригласили в парламент выступить по проблемам демографии. У нас такое ощущение, что на Северном Кавказе рождаемость — бурная.

— У них — тоже проблема?

Я показал им график. У них рождаемость обвалилась сильнее, чем в России в целом. На Северном Кавказе динамика спада (не абсолютная величина, а скорость спада) многократно выше, чем по России в целом. Хотя там — высокие семейные ценности, хотят много детей, наркотиков не применяют, алкоголя нет, противозачаточные не используют.

Из-за чего тогда упала рождаемость в Кабардино-Балкарии? Получается, что традиционные подходы и такие фрагментарные вещи не объясняют суть. Поэтому мы вынуждены начинать по-новому смотреть на проблему. А не связано ли это с психическим состоянием человека?…

Но перед этим рассмотрим чуть-чуть еще один аргумент. Многие говорят, что — аборты, нужно бороться с абортами, много абортов. Это — традиционные аргументы. Мы посмотрели, что с абортами. В 80-е годы у нас производили примерно 4 миллиона 200 тысяч, сейчас — всего 600 тысяч.

Получается, что произошел просто огромный обвал абортов. Это, конечно, хорошо. Значит, если масово перестали делать аборты, то рождаемость должна сильно вырасти. Где-то на 3 миллиона 600 тысяч она должна увеличиться, просто взлететь. Но ничего такого и близко нет. Куда же тогда делись эти три с половиной миллиона?

— Может быть, люди просто перестали делать детей?

— Вот именно — нам нужно разобраться. Если Президент не знает, если нацпроекты не работают, если демографический обвал продолжается, ответ-то должен быть. Я среди демографов — единственный врач, поэтому меня интересуют медицинские детали. И вот мы решили посмотреть, а что с противозачаточными?

Потребление гормональных таблеток выросло очень сильно. Зато внутриматочные спирали уменьшились примерно на эту же величину. В результате плюс на минус, получается ноль. И количество женщин, регулярно использующих контрацептивы, у нас где-то 25-30 процентов, а 70 процентов их не применяют, они живут половой жизнью и не беременеют.

Так значит, эти три с половиной миллиона — не спасенные плоды, они — не зачатые плоды, и не из-за того, что контрацептивы используются, а потому что фертильность упала, а это — уже бесплодие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы общество демография игорь гундаров рождаемость в россии
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