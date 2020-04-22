Практические советы родителям, чьи дети стали наркоманами

Председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин беседует с представителем Управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Москве Марией Охтерлоне о проблемах детской и подростковой наркомании. Что могут сделать в этой ситуации родители и педагоги.

ОСТОРОЖНО! Как защитить ребенка от наркотиков?

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Проблема наркомании в современном обществе

Нужен контроль за ребенком

— Что делать родителям, когда поступил первый сигнал, что ребенок балуется наркотиками?

— Если родителю поступает, допустим, сигнал от классного руководителя, он должен, во-первых, посмотреть личные вещи. Если человек причастен к незаконному обороту, будут специфические какие-то фантики, фольга, трубочки. У родителей все равно возникнет подозрение, когда они столкнутся с этими объектами.

Каждый родитель знает, как выглядит его ребенок в той или иной ситуации. Как он врет, при каких обстоятельствах у него меняется поведение.

Кто-то скажет, что это вход в личное пространство. Контролировать переписку, социальные сети нужно, потому что распространение обсуждается в мессенджерах, в социальных сетях, в снэп-чатах. Поэтому не знать пароля от телефона ребенка или от компьютера, по меньшей мере, глупо, потому что, не дай бог, ребенок уйдет из дома…

— А ребенок говорит о конвенции о правах ребенка.

— Думаю, родитель должен найти, что сказать в ответ. До 18 лет он несет ответственность, если ребенок будет употреблять. У нас за употребление составляется протокол не только на потребителя, если он не достиг 18 лет. Составляется протокол 535 за недобросовестное исполнение родительских обязанностей. И родитель привлекается к административной ответственности. В итоге, если будет неоднократно повторяться, может встать вопрос о лишении родительских прав и изъятии ребенка из семьи.

— Давайте разберем конкретно, на какие вещи нужно обратить внимание? Вы упоминали фольгу, трубочки?

— Фольга может быть абсолютно любая: из-под конфет, для приготовления жаркого. Трубочки стеклянные или нет. Нужно посмотреть, что находится в этих коробочках. Предметов очень много. Я не говорю о каких-то уже совсем явных — шприцы, ложки и так далее. Это и так все понятно.

— С чего начинается это пристрастие?

— Да, вот именно с этого. Если есть подозрение, что ребенок курит, не все родители с этим борются, нужно посмотреть, что у него лежит в пачке сигарет. Там могут быть и не сигареты.

Нужен контроль за личными вещами, за Интернетом. Не нужно сразу бежать в полицию. В принципе, ни один родитель сразу не признает, что его ребенок — наркоман.

Как может помочь полиция

— Как полиция может родителям помочь?

— Здесь работа подразделений по делам несовершеннолетних. С ними ведется индивидуальная профилактическая работа. Каждый ребенок идет по индивидуальному плану сотрудников ПДН. Учитываются очень многие факторы, в том числе, если семья неблагополучная. Не у всех есть возможность куда-то отдать ребенка, чтобы занять его досуг.

Не знаю, как в других регионах, но на территории Москвы у нас очень много секций, кружков, школ искусств, которые работают на бюджетной основе, в том числе и для малообеспеченных семей.

В каждом районе города Москвы, через один так точно, есть центры социальной помощи малообеспеченным, где есть группы дневного пребывания для несовершеннолетних. Деток из таких семей не только там кормят, с ними и занимаются. И подарки какие-то дают, и путевки, и билеты на разные мероприятия.

Поэтому на территории столицы этот вопрос стоит не так остро.

В Москве есть что посмотреть и как занять ребенка с минимальным количеством затрат. Я точно знаю, что департамент культуры у нас работает очень хорошо. Безусловно, это заслуга нынешнего мэра Сергея Семеновича Собянина.

— В полиции направили родителей в комиссию по делам несовершеннолетних. Там тоже предприняли какие-то вещи. Не помогло. Что дальше?

— Если сотрудники по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки, совместно с родителями выходят в суд с гражданским иском о том, что родитель доводит до суда информацию, что его ребенок употребляет наркотики, и он не знает, что мне с ним сделать, суд может принять решение о принудительном лечении.

— Это, наверное, не по вашей части?

— Не по моей. Но это практика, которая существует.

— Дети из неблагополучных семей часто оказываются в числе распространителей, потому что им платят достаточно большие деньги. А вот дети из благополучных семей, в которых родители думают, что эта беда их никогда не коснется, чаще всего становятся потребителями. Как с этими подростками из разных социальных условий работать?

— Работать с детьми из достаточно обеспеченных семей, которые являются потребителями, на порядок сложнее, чем с детьми из семей, где финансовый достаток ниже. Почему? Потому что идет блок со стороны родителей. Родитель считает, что если он обеспечил финансово своего ребенка, то никаких вопросов к нему больше быть не может. Нужен контроль и внимание. Если нет у вас времени, вы зарабатываете деньги, вы на какой-то хорошей должности, не можете просто так взять и уйти с работы, вы либо это на третьих лиц возлагаете, либо как-то надо находить время и возможность.

Много примеров из служебной деятельности, которые показывают нам, если потребляет ребенок из малообеспеченной семьи, у нас больше шансов как-то ему помочь. Родители детей из обеспеченных семей не идут нам навстречу. Они не идут навстречу и преподавателям, и медикам. Они закрываются от проблемы.

Начинают возить ребенка по реабилитационным центрам, зачастую, может быть, самым дорогим, но оказывающим недолжную медицинскую помощь. Раз уж мы с вами находимся на территории столичного региона, в таких ситуациях я рекомендовала бы родителям обращаться в Московский научно-практический центр наркологии. У них есть детское отделение. Это государственное учреждение и некоторые боятся огласки постановки на учет.

Нужно понимать, чего вы боитесь больше: потерять ребенка или какой-то огласки. И потом, какая огласка? У нас эта информация не идет в правоохранительные органы.

К сожалению, никто от этого не застрахован. Даже ребенок, в которого родитель будет очень много вкладывать усилий и возить его на всякие секции, катать по странам и организовывать его досуг. Есть такое понятие, как случай. Окажется не в том месте, не в то время, не в той компании. И что-то у него там с настроением.

Беседовал Вадим Горшенин