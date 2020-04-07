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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Игорь Буккер

Пути решения проблемы мигрантов в России во время коронавируса

Общество

Как можно контролировать соблюдение мигрантами режима самоизоляции и их контакты внутри собственных землячеств? Многие из приезжих живут в квартирах по 20-30 человек. Будут ли в городах России какие-то особые меры контроля для гастарбайтеров? Растущая безработица не способствует доброму взгляду на рабочие руки из ближнего зарубежья. Обыватель опасается всплеска преступности.

Куда девать мигрантов из России?

"Есть разные категории мигрантов. Это самая главная категория риска. В чем смысл самоизоляции? Сидите дома. А как это звучит в отношении человека, которого выбросили на улицу? Жуткий случай, когда Домодедово выбросило 300 мигрантов из нейтральной зоны на улицу. Какой у них дом? У них его нет. Тут нужно помнить, что каждый человек — ценность", — сказала в интервью "Правде.Ру" правозащитник, председатель исполкома "Форума переселенческих организаций", член Общественного совета при ФМС России Лидия Графова.

Поставить себя на место этих людей, лишившихся не только средств к существованию, но и крыши над головой, и то жутко. Тем более при закрытых границах полностью исключен такой способ, как депортация на родину. Тут также свои препоны:

  • границы, как правило, закрыты;
  • не факт, что свои примут, в том числе и по причине пандемии;
  • выдворение — процедура не бесплатная.

Остается только тюрьма

Заключение под стражу в такой ситуации и то может показаться неким паллиативом. Если за тобой ничего не числится, за что сажать? Куда сажать?

"Каждого из них, кто не совершил ничего, кроме того, что просрочил какой-то срок пребывания в России, надо спрашивать, есть ли у них какие-то знакомые или друзья. Получить подтверждение, что их возьмут под свою крышу. Нынешняя пандемия показала, что идет борьба за сохранение жизни, ценна жизнь каждого человека", — отмечает Лидия Графова.

Мигрантов некуда девать. Что с ними делать? В нейтральной зоне аэропортов остались без еды, в холоде семьи с детьми. Волонтеры приносили им пищу. Их не пропускали, правда, передавали через пограничников. Речь идет о том, чтобы помогать, а не контролировать.

Еще более обостряется вопрос в связи с потерей рабочих мест. А не собрать ли всех приезжих и вытолкать взашей?

Безработица прибавляет волнений

"Наша служба занятости имеет закон, что только то место предлагается мигранту как вакантное, которое не желают занимать российские граждане. Этот закон всегда был во веки веков. Невидимая рука рынка все поставит на свои места. Работодатели понимают, что им нужно. Если они строят новый объект, то им срочно нужны умелые рабочие руки. Так что не надо бояться. Повторяю, индивидуальный подход, желание помочь, а не наказать человека. Мы уже и так все наказаны. Наказать проще. Нужно индивидуально подходить и помогать, исходя из доверия к человеку, не толкать его на преступление", — отметила эксперт.

В заключение беседы председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия Графова отметила, что, к сожалению, для гастарбайтеров не предусмотрена никакая "горячая линия", куда могли бы обращаться все нуждающиеся в какой-либо помощи. В крупных городах действуют только МФЦ, филиалы миграционной службы.

Темы мфц фмс россия пандемия мигранты горячая линия гастарбайтеры
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