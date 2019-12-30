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Автор Ирина Шандарова

Правила новогодней безопасности в доме с ребёнком

Общество » Семья » Житейские истории

Новогодняя ёлка, щедрый на подарки дедушка в красной шубе и мандарины — эти символы с детства ассоциируются с зимними праздниками сильнее, чем даже снег. Потому что каждый год в декабре мы достаем гирлянды и игрушки, ставим ёлку, закупаем мандарины в промышленных масштабах и наряжаем мужа (отца, брата, соседа) таинственным Дедом Морозом, дары приносящим. Все — чтобы подарить детям немножко новогодней магии и рождественского чуда.

Но в доме с маленьким ребёнком ёлка — это не только арт-объект, но и постоянный источник неприятностей. Вероятно, где-то есть мифические дети, которые не пытаются попробовать декор на зуб, а заодно уронить и перевернуть на себя елку, но это точно не про моего сына. И каждый год миссия невыполнима: обезопасить ёлку от ребёнка и ребёнка от опрокинутой на себя ёлки. Делюсь лайфхаками:

1) Миниатюрная искусственная ёлка

В прошлом году решили не рисковать. Купили маленькую искусственную ёлочку, повесили на нее парочку шариков, припорошили искусственным снегом и убрали… на шкаф. Так, чтобы у ребёнка не было и шанса добраться до гордого символа праздника. В итоге новогоднее настроение по десятибалльной шкале на четверочку: ёлка вроде есть, но сфотографироваться с ней нельзя и подарки под нее складывать неудобно. Разве что в шкаф.

2) Живая ёлка

В этом году решили, что порядочные родители дома ставят не зеленые и мохнатые пылесборники, а настоящие, живые деревья. Да и аромат мандаринов без запаха свежей хвои — это как оливье без зеленого горошка: вроде вкусно, но чего-то не хватает. Так что на экстренном внутрисемейном совете мы единогласно при одном воздержавшемся (муже) и одном неопределившемся (сыне) решили, что в этом году живой ёлке быть!

И вот на выходных муж привез домой пихту. Сын на это дело смотрел восторженно, но немного ревниво — мол, а почему мне нельзя с улицы палочки приносить, а папе целое дерево можно, да еще и мама радуется? Потом осмелел и перешел к фазе исследования. Я старалась не мешать — надеялась, что ребёнок немного привыкнет к ёлке и будет меньше на нее реагировать, когда мы ее поставим. В конце концов хвоя полезна, а съесть много у ребёнка не получится — веточки все же колючие. Вскоре стало ясно, что интерес у сына не иссякнет, пока дерево окончательно не облысеет. Делать нечего — решили устанавливать так. Заодно провели краш-тест конструкции, которую соорудил муж для придания ёлке устойчивости, и несколько раз ее доработали. Оставили ёлку голой, чтобы сын немного привык к ней.

Сработало. На третий день ребёнок перестал ощипывать нижние веточки и пытаться залезть на дерево. Тогда я рискнула украсить ёлку светящейся гирляндой. Сын быстро доказал, что это была не самая здравая идея, и мужу пришлось переделывать крепления снова. На следующий день я стала вешать на ёлку игрушки. Пластиковые и небьющиеся игрушки, которые мы купили специально для этого и, возможно, следующего Нового года. К игрушкам сын отнесся прохладно, хотя украшать нижние ветки (или то, что от них осталось) я не рискнула.

День пятый — ребёнок периодически вспоминает про новогодний арт-объект и продолжает методично обгрызать нижние ветки, но праздничная атмосфера в доме появилась, сыну весело, муж в шоке, я довольна.

Иными словами, если вам очень хочется нарядить к Новому году живую ёлку, но у вас дома живет маленький специалист по диверсиям в возрасте до трех лет, все в ваших руках! Нужно только запастись терпением, небьющимися игрушками и валерьянкой, а также подойти к украшению дома со здоровой долей юмора и пофигизма.

Темы елка ребенок новый год украшения
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