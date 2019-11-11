"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош

Концентрационный лагерь Освенцим, в документах нацистов — Аушвиц, по самым скромным оценкам стал местом гибели почти полутора миллионов человек, из которых более миллиона были евреями. Некоторые советские историки считали, что количество жертв лагеря может достигать четырех миллионов. 27 января, когда в 1945 году к лагерю подошли солдаты Красной армии, стал Международным днем памяти жертв холокоста. Любопытно, что был в лагере один человек из СС, за которого на суде вступились бывшие узники.

Над входом в лагерь Освенцим красовалась издевательская надпись "Труд освобождает". Лагерь представлял собой комплекс из трех лагерей, где, помимо прочего, готовилась пища для войск СС. Охранялся лагерь известной своими злодеяниями дивизией "Мертвая голова". Первые узники оказались в лагере в июне 1940 года, а в сентябре 1941 на заключенных лагеря впервые был опробован отравляющий газ "Циклон Б". В Освенциме проводили различные бесчеловечные чудовищные эксперименты над людьми, руководил которыми Йозеф Менгеле, известный как Ангел Смерти. Нет иной возможности, кроме как считать всех членов СС, а в особенности состоявших в дивизии "Мертвая голова", как существ безжалостных, лишившихся всего человеческого и заслуживающих самого сурового суда. Но и среди них находились те, кто в меру своих сил и возможностей старался причинить как можно меньше вреда. Одним из них был Ганс Мюнх, получивший прозвище "Хороший человек из Освенцима".

Родившийся в 1911 году, в 1934 году Мюнх стал членом НСДАП, что не мешало ему заниматься научной деятельностью и карьерой. В 1939 году он получил степень доктора. Особенного его интересовали исследования в области бактериологии. Когда началась Вторая мировая война, он хотел пойти воевать, но в армию его не взяли, и он продолжил свою научную работу. В 1943 году он все же получил петлицы СС и стал военным ученым в Институте гигиены СС, расположенном в нескольких километрах от лагеря Освенцим.

Мюнх был обязан не только заниматься изучением бактерий и их воздействия на человеческий организм, но и выполнять функции доктора, осматривая прибывавших в лагерь заключенных. На практике это означало разделение людей по категориям, что подразумевало либо почти немедленную смерть в газовых камерах, либо отсроченную гибель в результате медицинских экспериментов. В 1947 году на суде над нацистами из Освенцима бывшие узники лагеря подтвердили, что Мюнх не участвовал в процессе этого отбора. Он нашел возможность уклониться от этой обязанности, сославшись на то, что является врачом и ученым. Согласно некоторым данным, он называл себя специалистом в узкой области, не имеющим достаточной квалификации для таких осмотров, что, конечно же, было ложью.

Несмотря на подобное отношение, Мюнху все же не удалось отвертеться от проведения различных экспериментов над заключенными. При этом он, как было отмечено даже на суде, выказывал к узникам человеческое отношение. Поскольку Мюнх был вынужден проводить эксперименты, он старался выбирать из них наименее вредящие организму, обставляя их как чрезвычайно важные и опасные. При этом он старательно затягивал ход этих экспериментов, которые в том числе предполагали заражение людей малярией и другими опасными болезнями.

За старательные попытки избежать обычных для лагеря зверств он получил уважительное прозвище со стороны заключенных. На первом процессе он стал единственным из сорока представших перед судом, кто был оправдан. Сделано это было благодаря показаниям бывших заключенных лагеря, единодушно утверждавших, что Ганс Мюнх сделал все от него зависящее для того, чтобы причинить как можно меньше вреда, делал он это даже в тех случаях, когда сам мог понести ответственность и быть наказанным. Освободившись, Мюнх вернулся к врачебной практике и жил обычную спокойную жизнь до самой старости.

В преклонном возрасте его поразила болезнь Альцгеймера, и тогда он неожиданно разразился публичными заявлениями в защиту нацистов. Суд счел Мюнха больным и невменяемым из-за болезни. Скончался Ганс в 2001 году. Если бы не его поздние высказывания, то ему действительно можно было бы приписать неприятие нацисткой идеологии и некое едва ли не осуждающее отношение к ней. Болезни наподобие Альцгеймера приводят к ускоренной деградации головного мозга, прежде всего влияют на те его части, которые ответственны за самоконтроль. И тогда у человека может прорваться то, что он долгие годы скрывал и подавлял в себе. Вдобавок ко всему в 1947 году еще не знали о Стокгольмском синдроме, когда жертвы невольно вырабатывают привязанность и благодарность к палачу или террористу, захватившему их в заложники, если тот демонстрирует хотя бы минимально доброжелательное или уважительное отношение. Все выглядит так, что и в случае с Мюнхом было именно так.

Возможно, по сравнению с другими нацистами он действительно проявлял чуть лучшее отношение к узникам лагеря, но это не означает, что можно закрыть глаза на совершенные им преступления. Милосердие Мюнха выглядит таковым только в сравнении с нечеловеческими зверствами других нацистов, но и его деяния выглядят таким же преступлением с точки зрения любого здравомыслящего человека. Намеренное заражение людей болезнями, проведение над ними экспериментов недопустимо, и считать того, кто делает это с доброжелательной улыбкой, хорошим человеком возможно, только выбирая наименьшее зло. Как показывает пример Мюнха, нацист на всю жизнь сохраняет в себе свои воззрения. Бывших нацистов не бывает.

Адольф Эйхман, один из главных нацистских преступников, который лично руководил уничтожением миллионов евреев в лагерях смерти, был захвачен "Моссадом" в 1960 году и через два года казнен по приговору суда. У подобных преступлений не может быть ни оправданий, ни срока давности.