Что такое "советский человек" - мнения экспертов

Владимир Познер в интервью ю-туб каналу "И грянул Грэм", назвал советского человека "своего рода уродом", пояснив эти слова тем, что такой человек "говорил одно, думал другое. И, может быть, это самое главное".

Телеведущий обвинил в таком уродовании людей советскую власть и идеологию, которые, по его мнению, в итоге оказались лживы. По словам Познера, "когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего, и ты тоже, тогда ты становишься циником. Не скептиком, циником.

Ты превращаешься в человека, который говорит: да пропади все пропадом, я буду жить только для себя. И ты ни во что не веришь, и не веришь в человека".

Фраза телеведущего, естественно, вызвала определенный резонанс. Нашлись те, кто соглашается с такой печальной точкой зрения, но есть и те, кто категорически против.

Что касается, поддерживающих точку зрения Владимира Познера, то писательница и общественница Мария Арбатова заявила Pravda. ru, что "все-таки нельзя выводить абсолютно общий его какой-то образ, поскольку, например, мои бабушки, дедушки, которые застали еще дореволюционное время, мои родители, которые прошли войну и я — это совершенно разные советские люди. Каждый из нас имеет на себе огромное количество разрушений от тоталитарного советского режима. То, что сказал Познер, во многом справедливо. Единственное, что здесь понятие "урод", конечно, вырвано из контекста. Надо смотреть, что было до того и после того. Но я согласна с тем, что этот человек изуродованный и это человек, который должен до конца жизни выдавливать из себя по капле раба".

Также, Арбатова отметила, что "уровень запретов, существовавших в тоталитарном Советском Союзе, был невероятен. И когда я думаю о своей маме, что она делала неправильно по жизни в воспитании, я всегда вспоминаю, что мама выросла на Арбате и была очень красивой черноволосой девушкой. Ей запрещали ходить по Арбату. Эти истории знают все жители центра. Потому что по Арбату ездил Берия, и его охрана хватала всех понравившихся черненьких девушек".

Писательница подчеркнула: "безусловно, советские люди, особенно той эпохи, изуродованные. А уже мое поколение — это люди, изуродованные ими. Поэтому степень уродства достаточно разная. Если у дедушек и бабушек сохранился какой-то еще запал и протест, привезенный из того мира, в котором они выросли, закончили гимназию, то родителей, конечно, сильно поменяли, а мы уже были помянутыми родителями. Но мы всячески из-под них вылезали, протестовали. Я вот лично была хиппи, и это было колоссальным способом противостоять против режима и создавать себя как суверенную свободную личность. Насколько это получилось, судить трудно. Потому что уже мои сыновья, которые выросли в другую эпоху, говорят мне: "Нет, ты не настоящий либерал".

У моих сыновей другое представление о степени свободы. Например, они считают, что в свободной стране наркотики должны были легализованы. Притом что сами они к наркотикам абсолютно равнодушны и не имеют никакого отношения". Впрочем, по мнению Арбатовой не лишено определенного уродства и американское общество: "Опять-таки это специфика разных стран. Я написала книжку об Америке. В моих глазах вертикальная и горизонтальная система американских доносов — это тоже уродство. Но их общество может быть только полицейским, потому что они все разные, они не говорят на одном языке".

С другой стороны, публицист и политический консультант, Анатолий Вассерман, критически заметил по поводу фразы Познера следующее: "я не исключаю, что Познер действительно нарисовал свой адекватный автопортрет. Но обобщать его на все почти триста миллионов граждан Советского Союза, мягко говоря, несколько самонадеянно. Насколько я могу судить и по личному опыту, и по наблюдениям за своим окружением, большинство в нем, если и действовало по принципу "не говори всегда, что знаешь, но знай о том, что говоришь", даже с учетом этих обстоятельств большинство было, по крайней мере, гораздо более искренне, нежели их современники в странах, все еще почему-то именующих себя развитыми".

В свою очередь советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, крупный российский учёный-океанолог, Артур Чилингаров подчеркнул, "Советский Союз — это была своя эпоха. Были свои плюсы и минусы. Страна шла вперед".

Вообще же, во всей этой истории есть один характерный для нынешних российских либералов и демократов момент. Обязательный мотив принижения той или иной социальной группы. Люди, которые придерживаются, вроде бы прогрессивных взглядов, стремления к равенству прав и возможностей, нет-нет, да и называют целые социальные общности "уродами", "быдлом", "анчоусами".

В общем, "унтерменшами". И вот это, а не попытки "выдавливать из себя раба по капле" и не страх перед "насилующим всех Лаврентием Павловичем Берией", вызывает определенные сомнения в искренности взглядов нынешней прогрессивной общественности по поводу и прав, и свобод человека, и того самого равенства возможностей и свободы высказывания. И Познер в данном случае ничего нового для этой своеобразной политической субкультуры не говорит. Подобные высказывания раздаются оттуда уже давно и довольно часто.