Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся

Сын руководителя ЛДПР Владимира Жириновского (он же по номенклатуре вице-спикер Госдумы) Игорь Лебедев как-то заявил на днях в соцсети Facebook, что "здание Государственной думы в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришел в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты".



Здание Госдумы может в любой момент провалиться под землю

Судя по тому, что уже последние несколько лет аппарат Госдумы накануне летних каникул предупреждают, что бывшее здание Госплана ждет капитальный ремонт, а страждущим работать придется перебраться в здание Дома Благородного собрания московского дворянства, то бишь Колонный зал Дома профсоюзов, творение Аркадия Лангмана могут и снести. Как, например, когда-то успешно было уничтожено здание гостиницы "Москва". Правда через пару лет здесь была воздвигнута его копия. Почему, сколько средств было потрачено на копию и куда исчезли предметы искусства с этажей гостиницы — в этом, вероятно, будут разбираться наши потомки.

Надо отметить, что хорошо известное всем здание Госдумы на Охотном проходило неоднократное чистилище. В первый раз в первой половине 1990-х годов, когда заморский подряд в лице турок "зачищал" Кремль и Госдуму. Уже тогда бдительные товарищи говорили: "А что тут делают турки? Они же нашпигуют штаб-квартиру российского парламентаризма "жучками". Но турки скромно питались в думской столовой. А с появлением интернета термин "жучки" вообще отправили в прошлое.

В бытность сотрудником Госдумы я по долгу службы присутствовал при встрече тогдашнего спикера Геннадия Селезнева с министром иностранных дел Великобритании, большим, как и многие англичане, юмористом Робертом Куком.

Селезнев решил похвастаться и заявил, что бывшее здание Госплана впервые капитально реставрируется после 60 лет. На что мистер Кук, улыбнувшись, заметил, что Британский парламент уже 600 лет не реставрировали. И ничего, стоит…

И пустот там не находили, между прочим. Правда в 1605 году бригада католиков под руководством Гая Фокса попыталась рвануть здание тамошнего парламента и уничтожить симпатизировавшего протестантам короля Якова I. Но неудачно. Но это так, для любителей истории. Так что и сегодня визитная карточка Лондона радует всех туристов. Думаю, что и наших путешествующих по миру депутатов тоже.

То, что речь идет о найденных пустотах, — это все-таки не пустой, извините за тафтологию, звук. Не первый год муссируются слухи о строительстве нового парламентского центра. В той же Новой Москве. С возрастанием или угасанием. Какие прибыли (кто не мечтает в стране продвинутого "капитализьма" подвизаться на ниве строительства, понятно в области аппарата) это принесет, могут ответить только подрядчики метро.

Как известно, в новой России делают то, что принесет мгновенную прибыль. Увы, до ремонта столетней московской канализации руки у российского руководства не доходят. Вероятно, то, что внизу, все-таки пахнет. Древний Рим ошибался.

Ну а насчет денег, господа, не беспокойтесь. Найдутся. Тот же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно подтвердил, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные в 2015 году на десять процентов. По его словам, доходы чиновников просто вернулись к прежним значениям — речи об увеличении зарплат не идет. Да и из аппарата Госдумы что-то никто не хочет уходить… К тому же есть перспектива лишить очередные поколения пенсиона. Деньги будут.

А заметки постороннего хочется закончить ссылочкой: для расчистки места для постройки нынешнего здания Госдумы несмотря на возражения искусствоведов были снесены отреставрированные церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века. Правда, уцелели находящиеся во дворе Думы палаты Троекуровых, которые уже четверть века находятся в дичайше заброшенном состоянии. А ведь многие избранники народа позиционируют себя великороссами. Грустно, господа… Это наша история.