Чиновникам администрации президента и аппарата правительства Российской Федерации вернули урезанные несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы.
Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На данный момент, отметил специалист, речи об увеличении зарплаты чиновникам не идет.
Также Песков заявил, что заработную плату чиновникам поднимают согласно показателям, применяемым и к зарплатам рядовых россиян - например, в связи с увеличением профицита бюджета.
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