Песков: чиновникам вернули урезанные несколько лет назад 10% зарплаты

Чиновникам администрации президента и аппарата правительства Российской Федерации вернули урезанные несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы.



Депутат Госдумы попытался засунуть палец в ухо коллеге на обсуждении Бюджетного кодекса / Новости от 15.11.2018 16:19

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент, отметил специалист, речи об увеличении зарплаты чиновникам не идет.

Также Песков заявил, что заработную плату чиновникам поднимают согласно показателям, применяемым и к зарплатам рядовых россиян - например, в связи с увеличением профицита бюджета.