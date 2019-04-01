Почему дураков ищут и находят 1 апреля

Первого апреля в разных уголках планеты отмечают День смеха, или День дурака. Может быть, в этом неофициальном празднике память о весенних деньках, наполненных смехом, шутками и розыгрышами. Говорят, что этот праздник появился в Средневековье. Хотя в европейских странах дурачились 1 января, в День Обрезания Господня. В России День дурака, как и обычай отмечать Новый год, появился в годы царствования Петра I.

Александр Пушкин в письме своему лицейскому другу Антону Дельвигу писал:

Брови царь нахмуря,

Говорил: "Вчера

повалила буря

Памятник Петра".

Тот перепугался:

"Я не знал!… Ужель?" —

Царь расхохотался:

"Первый, брат, апрель!"

В конце XII столетия епископ Парижский пытался запретить подобные безобразия, коим уподоблялись церковники. В канун этого светопреставления отмечали Праздник осла, на котором Святое Семейство переехало в Египет. Клирики в этот день напивались до положения риз, на алтаре играли в кости, выбирали дурацких епископов и архиепископов. Весьма интересные подробности подобного празднования можно вычитать в известнейшей книге Михаила Михайловича Бахтина "Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса".

В качестве варианта появления этого праздника рассматривается следующий исторический эпизод. Среди прочих постановлений Аугсбургский рейхстаг в 1530 году должен был урегулировать выпуск денег, но поскольку это мероприятие было перенесено сначала на 8 апреля, а потом и на 1 мая, то отсроченный до 1 апреля "день чеканки монет" тоже пришлось переносить на другую дату. Множество спекулянтов, сделавших ставку именно на этот день, потеряли свои капиталы, и над ними насмехались.

1 апреля иногда считается либо днем рождения, либо днем самоубийства Иуды Искариота, который предал Иисуса из Назарета. Кроме того, 1 апреля, предположительно, является днем низвержения Люцифера в Преисподнюю, следовательно, несчастливым днем, в который нужно проявлять особую осторожность.

В исламском мире неплохо осведомлены о чисто спекулятивной теории происхождения первоапрельской шутки, которую обычай относит к периоду падения последнего оплота мавров в Гранаде, произошедшего, предположительно, 1 апреля. Якобы "розыгрыши" испанских католиков на протяжении ряда лет подрывали моральный дух и боевую мощь защитников крепости, завершившиеся победной "первоапрельской шуткой".

Наглядным примером первоапрельских розыгрышей, жертвами которых становились сотни тысяч человек, можно назвать пранк британской телекомпании BBC, которая 1 апреля 1957 года показала документальный фильм-шутку про дерево спагетти. Шоу посмотрели около восьми миллионов зрителей, сотни из которых дозвонились на BBC, чтобы узнать, действительно ли спагетти растут на деревьях, а другие малахольные настойчиво пытались узнать, как их можно выращивать.

BBC снова отметилась в 2008 году, когда сообщила об обнаружении такого "чуда эволюции", как "летающие пингвины" (flying penguins, или Miracles of Evolution) на острове Короля Георга (King George Island). Якобы их колонию обнаружили на Кинг-Джордже — самом крупном из Южных Шетландских островов. В Аргентине остров называют Исла-25-де-Майо (Isla 25 de Mayo). Интернет-провайдер Microsoft Network (MSN) объявил это одной из дюжины лучших мистификаций десятилетия.

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