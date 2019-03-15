Александра Лисицына: заключение под стражей без вины

В деле Александры Лисицыной отсутствует состав преступлений, но она по-прежнему находится в СИЗО.

Вот уже пять месяцев подряд Александра Лисицына находится в СИЗО №10 в поселке Дзержинский под Можайском. Многодетную мать, которая воспитывает трех несовершеннолетних детей и никакого отношения к преступной деятельности не имела, обвинили в мошенничестве. Следственные органы подозревают, что Александра Лисицына оформила на себя девять участков земли, которые на самом деле принадлежали и должны принадлежать Рослесхозу.

Следствие включило Лисицыну в состав преступной группы, якобы незаконно переоформившей на себя участки земли в Наро-Фоминском районе Подмосковья, нанеся ущерб государству в лице Рослесхоза. При этом Рослесхоз, названный следствием "потерпевшей стороной", к обвиняемой претензий не имеет. Из показаний Лисицыной следует, что никого из преступной группы она не знает, никогда не видела и с ними не знакома. О том, что в ее собственности находятся участки, узнала только после своего задержания. Допрошенные в качестве подозреваемых Дрожжин П. С. и Сергеев А. И. показания Александры подтвердили. Основной довод следствия — выдачи доверенностей Лисицыной на приобретение земли. Доверенности были выданы нотариусом по рекомендациям знакомых Александры. Никаких противоправных действий, таким образом, Лисицына не совершала.

"На сегодняшний день, — комментирует адвокат подозреваемой Шота Горгадзе, — не понятно, кто является потерпевшей стороной. Чтобы обвинять Лисицыну, следствие должно располагать вескими доказательствами ее вины. Ей инкриминируют совершение преступления по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. О каком хищении идет речь, если Александра только выписала доверенность и сама стала жертвой обмана".

Помимо голословных заявлений о причастности Лисицыной к инкриминируемым ей преступлениям, следственная сторона не предоставила ни единого доказательства вины в приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Судом эти доводы не были рассмотрены, что и послужило основанием заключения под стражу.

15 ноября 2018 года Тверской районный суд отправил Александру Лисицыну в СИЗО, 12 декабря Мосгорсуд оставил это решение в силе. В среду, 9 января, Тверской районный суд продлил срок содержания многодетной матери под стражей до 27 февраля. А затем Тверской районный суд продлил арест женщины еще на два месяца.

Надо отметить, что пребывание в современных российских следственных изоляторах — серьезное испытание, а если человек еще не осужден и не получил законную статью, то это бесспорно настоящая пытка.

В защиту Александры Лисицыной выступил главный редактор издания "ГулагИнфо", правозащитник Денис Солдатов. Он рассказал, в каких условиях содержатся сегодня заключенные: "Само помещение, в котором пребывают осужденные, маленькое и тесное, там находятся от двух до четырех человек. В камере есть туалет, там же заключенные принимают пищу. Чтобы получить тарелку с питанием или какие-то документы, человек должен нагнуться в буквальном смысле слова до пола, так как раздаточное окно в двери чуть ли не ниже пояса. Все устроено так, чтобы максимально раздавить и унизить человека. Для современного развитого общества российские изоляторы — это пережиток прошлого века. В душ люди, находящиеся в СИЗО, могут сходить один раз в неделю. Иногда для женщин делают исключение и разрешают помыться целых два раза. Чаще всего люди из СИЗО выходят не только с подорванным здоровьем, но и морально сломленные".

В данный момент Лисицына испытывает ежедневные боли и ей не оказывают должного медицинского ухода. Медицинские документы, которые представил адвокат, свидетельствуют, что у Лисицыной тяжелая форма сколиоза второй степени.

"На прошлом судебном заседании, — сказал Шота Горгадзе, — я показывал рентгеновский снимок ее позвоночника. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть его состояние. Ее содержание в СИЗО — это издевательство. Многодетная мать фактически уже отбывает наказание в тюремном режиме, в то время как подтверждений ее вины нет".

В защиту Александры Лисицыной создается сайт, который заработает в ближайшие дни. На сайте будут отображены поручители за Александру, государственные и общественные деятели, например, Герой Советского Союза и России Артур Чилингаров, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин и многие другие. В данный момент Комитет за гражданские права в поддержку Александры написал петицию президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Петицию подписывает огромное количество неравнодушных людей.

Во время пресс-конференции многие журналисты и правозащитники задавали вопрос: "Может быть, за этим делом стоит какая-то неизвестная сторона и преследуются определенные цели?"

"Для того чтобы говорить кому это выгодно, — заявил адвокат, — или кто стоит за попыткой завладеть землями и стать соучастником какого-то бизнеса, нужно обладать конкретной информацией. У меня такой информации нет. Я могу только анализировать, что это действительно какой-то заказ, поэтому Лисицыну содержат в изоляторе. Дело в том, что полностью ознакомиться с материалами расследования можно будет только тогда, когда следствие будет завершено и настанет стадия изучения материалов. До сих пор существует тайна следствия, и мы, к сожалению, не посвящены во все детали. Мы верим, что 19 марта суд прислушается к логике и исходя из закона Лисицына будет выпущена на свободу. Я надеюсь, что победит не защита, а именно закон".

В понедельник, 18 марта, в 11:00 Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты на решение суда о продлении Лисицыной срока содержания под стражей. Адвокаты рассчитывают, что им удастся привлечь к делу документы, полученные ими в ходе работы, и добиться для многодетной матери справедливости. Есть все основания полагать, что суд прислушается к разумным доводам адвокатов и женщину выпустят из-под стражи. В этот же день она сможет пообщаться с журналистами.

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