Дело Александры Лисицыной - пятно на российской системе правосудия

"Правда.Ру" продолжает следить за делом Александры Лисицыной. 26 февраля состоялось очередное заседание суда. Репортаж с места событий…

Заседание, которое прошло 26 февраля в Тверском районном суде, необычайно затянулось, что потребовало от журналистов и всех присутствующих невероятного терпения. В этот день было назначено слушание дела Александры Лисицыной. Вместо указанного времени начала заседания в 16:00, к слушанию приступили только в 18:00, и продлилось заседание до 20:00.

Если учесть, что путь из Можайского следственного изолятора у Александры занял не менее трех часов, то затяжная история, безусловно, отразилась на ее состоянии довольно пагубно. Напомним, что женщина, мать троих детей, имеет ряд серьезных заболеваний, одно из них связанно с позвоночником. Но надо отметить, несмотря на то, что заболевание усугубило ее состояние, держалась Александра мужественно и достойно. Александра Лисицына, которую подозревают в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере, с ноября прошлого года находится в СИЗО № 10 под Можайской, а не дома.

Ее адвокат Шота Горгадзе на каждом заседании пытается донести до суда мысль о том, что в современном мире есть большое количество способов слежки, к примеру, электронные браслеты. Однако следствие по каким-то причинам продолжает настаивать на тюремном заключении. За мать троих детей заступаются депутаты, журналисты, члены общественных организаций, но для российского суда это словно пустой звук. Похоже, Фемида в этой ситуации не только закрыла глаза, но и уши. К сожалению, довольно жестокое отношение к женщине-матери, попавшей в подобную перипетию, не добавляет уважения к российской системе правосудия.

"Александра Лисицына — с виду хрупкая и слабая женщина, но она имеет сильный внутренний стержень, — прокомментировал манеру держаться своей подзащитной адвокат Шота Горгадзе. — Она, безусловно, человек мудрый и относится к происходящей ситуации с огромным терпением и выдержкой. Моя подзащитная скрывает все свои переживания и умеет держать удар. Даже здоровый мужчина не выдержит такой серьезной нагрузки, что говорить о слабой женщине! Поверьте, я видел немало взрослых мужчин, которые раскисали на скамье подсудимых. Александра пытается держаться очень спокойно, надеясь на то, что справедливость в конце концов восторжествует, за что ей честь и хвала".

Следствие в отношении Лисицыной ведется три с половиной месяца, за все это время правоохранители лишь провели допросы и ознакомились с материалами экспертизы. Защита, в свою очередь, уже неоднократно просила изменить многодетной матери меру пресечения — отпустить ее под залог, поручительство или под домашний арест. К сожалению, суд проигнорировал совершенно логичные доводы защиты. Судья полностью встал на сторону следствия и продлил заключение Лисицыной на два месяца — до 27 апреля.

Один и "веских" аргументов следствия в пользу тюремного заключения гласит, что Александра якобы может оказать давление на других фигурантов дела. Но адвокаты считают это обвинение сомнительным, настаивая на том, что продление срока пребывания в изоляторе делается с целью выбивания признания собственной вины.

"Мы не намерены сдаваться, — заявил адвокат после оглашения вердикта. — Будем подавать апелляцию и надеяться на справедливость в Мосгорсуде. Для привлечения внимания к резонансному делу общественники приступили к созданию сайта о деле Лисицыной, на котором будет размещено открытое письмо руководству страны и правоохранительным органам. Также полностью будет отображаться ход следствия, дабы эта несправедливая ситуация не осталась без огласки. Подписаться под открытым письмом в защиту Александры Лисицыной сможет любой желающий".

А пока Александру Лисицыну увезли обратно в Можайский следственный изолятор.