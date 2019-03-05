В интернете распространено открытое письмо в поддержку многодетной матери Александры Лисицыной

Сенатор Е. Афанасьева, правозащитники А. Бабушкин и Д. Солдатов, адвокаты Ш. Горгадзе, О. Дугинов, Т. Шустрова, почетный полярник СССР и РФ Владимир Кошелев, подписавший ходатайство о изменении Лисицыной меры пресечения, представитель Русской Православной церкви священник отец Игорь (Сергей Караджев), журналисты четырнадцати российских и двух зарубежных СМИ приняли решение и одобрили текст "Открытого письма" и первым доверили право опубликовать его газете "Мир новостей":

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Путину Владимиру Владимировичу

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Лебедеву Вячеславу Михайловичу

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Егоровой Ольге Александровне

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

Чайке Юрию Яковлевичу

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Бастрыкину Александру Ивановичу

ОБЩЕСТВЕННЫМ И ПРАВОЗАЩИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

в поддержу Александры Лисицыной

С ноября 2018 года по настоящее время многодетная мать малолетних детей Александра Лисицына, больная тяжелой стадией сколиоза, содержится в СИЗО по надуманному обвинению в преступлении, которого она не совершала. Несмотря на все доводы защиты, полностью игнорируя общественный резонанс и внимание российских СМИ, следствие упорно продляет срок содержания под стражей Александре Лисицыной без всяких на то оснований.

С сожалением вынуждены констатировать, что суды в этой ситуации, следуя сложившейся практике, идут по пути наименьшего сопротивления и продлевают срок содержания многодетной матери под стражей без всяких на то оснований.

Коротко о том, в чем именно обвиняется Александра Лисицына:

В 2014 году знакомый предложил Александре Лисицыной приобрести по умеренной цене землю под жилищное строительство в Подмосковье. Для оформления сделки были рекомендованы некие специалисты, на которых женщина выдала недолгосрочные доверенности, необходимые для купли-продажи.

Людей этих потенциальная покупательница не знала, а просто последовала совету своего знакомого. Посредники с Лисицыной не контактировали, и денег у женщины никто не просил. Срок доверенностей закончился через год, за все это время никто никаких вариантов покупки земельных участков не предлагал, денег на их приобретение не просил и вопрос потерял актуальность.

Но через 4 года Александру Лисицыну обвинили в том, что она мошенническим путем похитила девять земельных участков, причинив ущерб государству в лице Рослесхоза. И за преступление не насильственного характера (к совершению которого к тому же Александра Лисицына не имеет никакого отношения) многодетную мать запирают в СИЗО и содержат там по сей день, хотя совершенно очевидно, что она не представляет ни малейшей угрозы для общества.

За Александру Лисицыну поручаются многие государственники и общественные деятели, например, Герой Советского Союза и России, Артур Чилингаров, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин и многие другие.

Но несмотря на это Александра остается в СИЗО, а ее трое малолетних детей лишены возможности видеть маму.

Просим обратить внимание на беззаконие, творящееся в отношении многодетной матери, которую еще до приговора суда необоснованно содержат длительное время в условиях изоляции от общества, и защитить права и законные интересы гражданки России, Александры Лисицыной.