22 декабря: День энергетика, зимнего солнцестояния и взятие Измаила

День энергетика

Фотоархив Pravda. Ru

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День зимнего солнцестояния

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Православный календарь

День зачатия святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Она была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Святая Анна вышла замуж за святого Иоакима, родом из Галлии. Лишь по прошествии 20 лет, по горячим молитвам супругов, Ангел возвестил им о Зачатии Дочери, которую благословит весь род человеческий. Зачатие совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией.

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Монастырь в честь… Зачатия

День памяти преподобного Стефана Новосиятеля. На протяжении 50 лет вел строгую аскетическую жизнь, за что в конце жизни "воссиял" в святые, подобно древним подвижникам Православной Церкви, за что и прозван был Новосиятелем. Скончался в 912 году.

Народный календарь

Анна Зимняя. Анна Темная. День зачатия Святой Анны отмечался беременными женщинами и пчеловодами. Беременным запрещалось в течение суток приниматься за какую-нибудь серьезную работу; в этот день им полагалось поститься.

На Анну волки сбегаются в стаи и становятся особенно опасны. Разбегаются они после выстрелов на Святое Крещение. На Анну "большой иней ("опока", "кружевина") на деревьях — к урожаю". Какой будет этот день, такой будет и на 31 декабря.

Именинники: Анна, Софрон, Степан и Стефан.

События

22 декабря 1790 года под командованием Александра Суворова штурмом взята считавшаяся неприступной турецкая крепость Измаил, запиравшая устье Дуная.

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22 декабря 1857 года вышла первая почтовая марка России.

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22 декабря 1882 года американец Эдвард Джонсон, помощник знаменитого изобретателя Томаса Эдисона, придумал елочную электрогирлянду, которой украсил зеленую красавицу у себя дома на Рождество.

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22 декабря 1894 года состоялась премьера оркестровой пьесы французского композитора Клода Дебюсси "Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна".

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22 декабря 1905 года — начало Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

22 декабря 1913 года в Париже арестованы три сообщника Винченцо Перуджиа, похитившего из Лувра "Мону Лизу".

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22 декабря 1920 года в условиях гражданской войны утвержден ленинский план электрификации России — ГОЭЛРО, позволивший через 15 лет выйти стране на 3-е (после США и Германии) место в мире по выработке электроэнергии.

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22 декабря 1922 года в столицу Франции из бельгийского Льежа по приглашению известного парижского литератора прибыл 19-летний репортер криминальной хроники, уже взявший себе псевдоним Жорж Сим и мечтавший, как и многие юнцы прежде, сразу завоевать Париж.

Мы писали раньше: Жорж Сименон. Неудачное бегство от комиссара Мегрэ

22 декабря 1933 года Маринус ван дер Люббе приговорен к смертной казни за поджог рейхстага.

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22 декабря 1936 года Троцкий отправился из Норвегии в Мексику.

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22 декабря 1952 года француз Ален Бомбар достиг Барбадоса, доказав, что оказавшийся в океане одинокий человек может выжить даже без запасов пищи и воды. Он отправился в плавание через Атлантический океан от Канарских островов на одноместной резиновой лодке. Более двух месяцев провел среди волн в утлой резиновой лодке, питаясь только тем, что мог добыть сам.

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22 декабря 1969 года на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Не горюй!", героев которого сыграли Вахтанг Кикабидзе, Серго Закаридзе, Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе, Евгений Леонов, Фрунзик Мкртчян.

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22 декабря 1989 года впервые после возведения Берлинской стены открылись для свободного прохода жителей ФРГ и ГДР Бранденбургские ворота.

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22 декабря 1989 года оппозиция в Румынии свергла власть режима Чаушеску. Бегству диктатора из президентского дворца предшествовала неделя кровавых расправ с восставшим народом.

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22 декабря 1991 года последними народными артистами СССР стала Алла Пугачева и Олег Янковский.

Мы писали в 2009 году: Олег Янковский, каким мы его запомним

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22 декабря 2012 года в Государственном музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" открыт памятник любимым собакам писателя — таксам Брому Исаевичу и Хине Марковне. Изготовил его скульптор Александр Рожников.

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Дни рождения

22 декабря 1856 года родился Фрэнк Биллингс Келлог (Frank Billings Kellogg), американский юрист, дипломат и государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1929 года.

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22 декабря 1937 года родился Эдуард Успенский, писатель, отец Чебурашки, крокодила Гены, кота Матроскина.

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Скорбные даты

22 декабря 2014 года умер Джо Кокер (Joe (John Robert) Cocker), английский рок-певец.

Мы писали: Сэр Джо Кокер в Москве