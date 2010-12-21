Монастырь в честь… Зачатия

Название одного из старейших монастырей Москвы — Зачатьевского — может показаться несколько странным. Как совместимо одно с другим: монашеские обеты безбрачия и то, что происходит в результате отношений между мужчиной и женщиной? В честь какого события получила свое имя обитель, которая 22 декабря по новому стилю отмечает престольный праздник?

Зачатьевский монастырь

Купол Богородице-Рождественского собора, который вместе с другими монастырскими строениями был уничтожен в 1927 году, снова вознесся в московское небо. Теперь вместе с куполом Храма Христа Спасителя он образует над Москвой-рекой величественную перспективу. Собор был восстановлен после произведенных на этом месте раскопок, в результате которых были обнаружены фрагменты пола первого, древнего храма, а также множество находок, которые стали экспонатами специально ради этого созданного монастырского музея.

Зачатьевский монастырь — древнейший из женских монастырей в Москве. Первую деревянную церковь в честь Зачатия праведной Анны на этом месте построил в 1360 году святитель Алексий, митрополит Московский. Владыка основал при церкви монастырь, первыми насельницами которого стали его родные сестры, игумения Иулиания и монахиня Евпраксия.

Монастырь прославился в народе как место, где происходили чудесные исцеления от бесплодия. В обитель начало стекаться множество паломников, его посетили и бездетные супруги царь Феодор Иоаннович и царица Ирина (Годунова). В скором времени после паломничества у царственной четы родилась дочь, и в благодарность за это они выстроили новый храм в честь Зачатия святой праведной Анны, егда зачала Пресвятую Богородицу, с приделами в честь своих небесных покровителей: святого великомученика Феодора Стратилата и святой мученицы Ирины.

В 1547 году монастырь был уничтожен пожаром и переведен ближе к Кремлю. На старом месте осталась небольшая монашеская община, которая вновь получила статус монастыря в 1584 году при попечительстве царя Феодора Иоанновича. Тогда же в ней были построены храмы Зачатия прав. Анны с приделом великомученика Феодора Стратилата и мученицы Ирины, а также трапезный храм в честь Рождества Богородицы. Монастырь сильно пострадал во время польского нашествия в 1612 году, но вскоре был восстановлен.

Храм Спаса Нерукотворного Образа

В 1696 году был построен сохранившийся до наших дней надвратный храм Спаса Нерукотворного Образа. Он был возведен на средства Андрея Римского-Корсакова, вельможи Петра I. В 1766 году над могилами основательниц монастыря игумении Иулиании и монахини Евпраксии был построен храм во имя иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Богородице-Рождественский собор

Величественный Богородице-Рождественский собор, проект которого принадлежит знаменитому архитектору Михаилу Казакову, был возведен на месте древних храмов в 1804–1807 годах. В нем были устроены приделы Зачатия праведной Анны, великомученика Феодора Стратилата, святителя Алексия, митрополита Московского и Казанской иконы Божией Матери. В 1844–1850 годах для богадельни, которая находилась при обители с самых древних времен, было построено специальное каменное здание с храмом Сошествия Святаго Духа. В XIX и XX веках на территории обители появилось множество жилых и хозяйственных корпусов.

В 1922 монастырь был разграблен, но продолжал действовать; 16 марта 1925 здесь отслужил последнюю службу патриарх Тихон, который через девять дней после этого скончался. В 1927 монастырь был закрыт; его здания передали разным учреждениям, в том числе тюрьме и колонии для несовершеннолетних преступников. Внутренние постройки, кроме богадельни, были снесены, а на их месте выстроено школьное здание; храм Сошествия Святаго Духа был изуродован до неузнаваемости. Надвратная церковь, объявленная архитектурным памятником, была отреставрирована в 1960-е годы.

Икона Божией Матери "Милостивая"

Некоторые иконы монастыря были перенесены в соседний храм Пророка Божия Илии Обыденного. Из них особо почитаемой является икона Божией Матери "Милостивая".

В 1991 году сестричество во имя иконы Божией Матери "Милостивая" начало труды по возрождению обители. В 1993 году на территории заброшенного монастыря возобновились богослужения. В 1995 году указом Священного Синода сестричеству дан статус ставропигиального, то есть возглавляемого патриархом женского монастыря. 25 ноября 1999 года торжественным крестным ходом икона Божией Матери "Милостивая" и посох последней игумении были перенесены в Зачатьевский монастырь. 16 мая 2001 года Иулиания, первой игумения монастыря, и монахиня Евпраксия были прославлены в лике святых.

25 ноября 2010 года, в праздник иконы Божией Матери "Милостивая" и день празднования 650-летия основания обители святителем Алексием, митрополитом Московским, патриарх Кирилл совершил великое освящение воссозданного собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Священная история Зачатьевского монастыря

Какому событию священной истории посвящен Зачатьевский монастырь? Он освящен в честь зачатия праведной Анной ее Дочери Марии — будущей Богоматери. Как рассказывает церковное предание, святые праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, потому что, как уже говорилось, в то время бездетность считалась позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В посте и уединении в пустыне о том же просил Бога и праведный Иоаким.

И молитва святых супругов была услышана: Ангел возвестил им о том, что у них родится Дочь, Которую благословит весь род человеческий.

Так что не стоит смущаться, проходя по московским Зачатьевским переулкам, название которым дала обитель. Это название — память о надежде на Божию милость, которую праведные Иоаким и Анна не утратили даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

Даже странно, что удивительной красоты возрожденная обитель до сих пор не вошла в обязательную программу московских свадебных маршрутов. Это место замечательно не только тем, что здесь можно сделать очень красивые снимки новобрачных, но и тем, что в монастыре можно помолиться о рождении детей и их последующей благополучной судьбе.