24 августа: крах Помпей, Варфоломеевская ночь и НАТО

День мученика Евпла (304). Евпл проповедовал учение Христа, читал и объяснял Евангелие. За это был предан мучениям и казнен.
Евпл. В Рязанской губернии этот день называли Евпатий Коловрат, Болотные огни, Белый конь, Чудеса на болоте. Бытует поверье, что 24 августа (11 августа по старому стилю) на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Из болота выбегает белая лошадь, бегает по могилам и жалобно плачет.
Созревает облепиха. Корневая подкормка деревьев и кустарников (без азота). Стрижка овец.
Именинники: Александр, Василий, Гай, Клавдий и Максим.
24 августа 79 года извержение Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.
24 августа 1572 года колокольный звон, раздавшийся в 2 часа ночи в Париже, известил о начале резни всех собравшихся в городе гугенотов. По имени святого, на которого выпал этот день, ночь получила название Варфоломеевской, и это определение стало ассоциироваться с вероломным, беспощадным и тщательно спланированным массовым убийством.
24 августа 1774 года императрица Екатерина II извещает в письме Вольтера: "Маркиз Пугачев наделал мне много хлопот в этом году. Я была вынуждена более шести недель следить с непрерывным вниманием за этим делом". Вольтер, конечно, вряд ли мог сочувствовать тому, кого в переписке иронически называли "маркизом", но и ответное пожелание знаменитого вольнодумца, чтобы "Пугачев был без промедления повешен", вызывает удивление.
24 августа 1811 года юный Пушкин сдал вступительный экзамен в Лицей.
24 августа 1949 года вступил в силу подписанный в апреле договор об образовании НАТО.
24 августа 1956 года Элвис Пресли записал одну из самых популярных своих песен Love Me Tender.
24 августа 1973 года на Центральном телевидении завершен премьерный показ сериала Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
24 августа 1990 года Нурсултан Назарбаев избран президентом Республики Казахстан.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил Акт о независимости. Отмечается как национальный праздник Украины — День независимости.
24 августа 1991 года в Риге и Лиепае демонтированы памятники Ленину.
24 августа 1999 года отправлено в отставку правительство Сергея Кириенко.
24 августа 1999 года Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада заявили о создании новой коалиции "Союз правых сил". Прошло время — и оказалось, что никакие не правые, не сила и вовсе не союз.
24 августа 2006 года астрономы исключили из списка планет Солнечной системы Плутон, стоявший девятым в их ряду.
Дни рождения
24 августа 1947 года родился Пауло Коэльо (прав. Коэлью) (Paulo Koelho), бразильский писатель ("Алхимик").
24 августа 1948 года родился Жан-Мишель Жарр (Jean-Michel Jarre), французский музыкант, композитор.
24 августа 1957 года родился Стивен Фрай (Stephen Fry), английский киноактер.
Скорбные даты
24 августа 1846 года скончался Иван Крузенштерн, мореплаватель.
24 августа 1983 года умер Михаил Шуйдин, клоун, выступавший в дуэте с Юрием Никулиным. Оба его сына — Вячеслав и Андрей — также связали свою жизнь с цирком.
24 августа 1991 года покончил с собой после провала ГКЧП Сергей Ахромеев, Маршал Советского Союза.
