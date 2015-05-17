День Балтийского флота ВМФ РФ
Смотрите фоторепортаж: Мощь и сила Балтийского флота
Международный день музеев
День памяти мученицы Ирины (II век). Святая великомученица Ирина (до крещения Пенелопа) происходила из богатой семьи. Она отказалась от замужества и претерпела много страданий за веру в Христа. Пенелопа приняла крещение и стала Ириной. За это ее жестоко наказал отец, но потом и сам уверовал. Ирина везде проповедовала учение Христа. Смерти предала себя сама, скрывшись в горной пещере и приказав спутникам закрыть вход большим камнем.
Ирина. Арина. Арина Рассадница. Рассадница.
В период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". Высаживая капусту, женщины приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузаста; не будь красна, будь вкусна; не будь пуста, а будь туга; не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика". Рядом с капустой по углам грядок сажали крапиву — "крапиву червям, а капусту нам". Перед посадкой капусту поливают. Так она меньше теряет корешков и скорее приживается. "Дай, Боже, час добрый, чтобы капуста моя принималась и в головки складывалась" (отсюда название дня Ивана Головатого — 25 мая).
Начинает зеленеть липа. Зацветает черника. В садах проводится внекорневая подкормка плодовых деревьев. В огородах начало прополки ранней зелени.
На Ирину худая трава из поля вон (выжигают в полях траву). При пересадке рассады не едят хлеба, чтобы куры капусту не выклевали. В Новгородчине с Ирины начинали садить огурцы".
Именинники: Иларион, Ирина и Яков.
18 мая 1606 года - брак Лжедмитрия I с Марией Мнишек.
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18 мая 1703 года во время Северной войны флотилия из 30 русских рыбачьих лодок под предводительством Петра I и Александра Меншикова атаковала вошедшие в устье Невы два вооруженных пушками шведских фрегата. Воины Петра располагали лишь ружьями да гранатами, но их мужество и дерзкий натиск превзошли все ожидания: оба шведских судна были взяты на абордаж. Эта первая победа русского флота привела Петра I в неописуемый восторг, и он тут же повелел выбить медаль с надписью: "Небывалое бывает". Сегодня в России этот день отмечается как праздник Балтийского флота.
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18 мая 1721 года Мария Карильо стала старейшей жертвой инквизиции. Ее сожгли на костре в Мадриде в возрасте 96 лет.
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18 мая 1724 года в Москве с великим торжеством прошла коронация Екатерины I.
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18 мая 1830 года — помолвка А. С. Пушкина с Н. Н. Гончаровой.
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18 мая 1897 года вышел в свет роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула", прославивший имя автора.
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Брэм Стокер — отец всех вампиров
18 мая 1911 года Марина Цветаева приехала в Коктебель к поэту Максимилиану Волошину. В этот день она впервые встретила Сергея Эфрона, ставшего в начале следующего года ее мужем.
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18 мая 1944 года по приказу Сталина проведена депортация крымских татар в Среднюю Азию. Ее осуществляли спецчасти НКВД под командованием Кобулова. Только в 1967 году Президиум ВС СССР принял указ о реабилитации народа крымских татар. Указ не был опубликован в центральной прессе, а лишь в Узбекистане. Право на возвращение на Родину тогда дано не было.
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18 мая 1974 года предполагается, что Индия провела свое первое испытание атомной бомбы.
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С 18 мая 1978 года решением ЮНЕСКО этот день отмечается как Международный день музеев. Инициатором учреждения этого праздника выступил Советский Союз во время проведения в 1977 году в Москве 11-й генеральной конференции Международного совета музеев. В 2000 году празднование происходит под девизом "Музеи за мир и гармонию в обществе".
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На три дня москвичи перенеслись в прошлое
18 мая 2001 года в широкий прокат после апрельской премьеры и показа на Каннском кинофестивале вышел мультфильм "Шрек". У кого нет знакомых, внешне похожих на главного героя? Таковые отыскались даже в мире российской поп-музыки и зале заседаний Государственной думы.
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Дни рождения
18 мая 1048 года родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик и философ.
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18 мая 1868 года родился Николай II, последний российский император.
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18 мая 1914 года родилась Алла Баянова, певица, исполнительница русских песен и романсов.
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18 мая 1920 года родился Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), папа римский. Поляк Кароль Войтыла стал первым папой-неитальянцем спустя 456 лет. До войны Кароль работал на химическом производстве, писал стихи и даже играл вратарем в футбольной команде. Стать священником он решил в 1942 году. За четверть века великий понтифик объездил почти весь мир. Он первым из пап посетил Великобританию, Африку, встречался с Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым, побывал на коммунистической Кубе. Неутомимого пастыря, у которого было и немало критиков, видимо, в скором времени возведут в святые.
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18 мая 1939 года родился Джованни Фальконе, итальянский судья, борец с мафией.
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18 мая 1787 умер Никита Демидов, промышленник, владелец Тагильских заводов.
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18 мая 1799 года умер Пьер Огюстен Бомарше, французский драматург.
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18 мая 1800 года скончался Александр Суворов, генералиссимус.
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18 мая 1927 года погиб Никифор Бегичев, моряк, полярный путешественник. В его честь названы два острова, открытые им в юго-западной части моря Лаптевых у выхода из Хатангского залива. В 1964 году в поселке Диксон был установлен памятник Бегичеву.
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18 мая 2001 года ушел из жизни Алексей Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза.
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Чеченский боевик, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев ВСУ. Так он отомстил за "Ахмат".