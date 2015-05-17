18 мая: Первая жертва инквизиции, Дракула и День музеев

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

18 мая

День Балтийского флота ВМФ РФ

Фото: Правда.Ру

Смотрите фоторепортаж: Мощь и сила Балтийского флота

Международный день музеев

Православный календарь

День памяти мученицы Ирины (II век). Святая великомученица Ирина (до крещения Пенелопа) происходила из богатой семьи. Она отказалась от замужества и претерпела много страданий за веру в Христа. Пенелопа приняла крещение и стала Ириной. За это ее жестоко наказал отец, но потом и сам уверовал. Ирина везде проповедовала учение Христа. Смерти предала себя сама, скрывшись в горной пещере и приказав спутникам закрыть вход большим камнем.

Народная традиция

Ирина. Арина. Арина Рассадница. Рассадница.

В период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". Высаживая капусту, женщины приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузаста; не будь красна, будь вкусна; не будь пуста, а будь туга; не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика". Рядом с капустой по углам грядок сажали крапиву — "крапиву червям, а капусту нам". Перед посадкой капусту поливают. Так она меньше теряет корешков и скорее приживается. "Дай, Боже, час добрый, чтобы капуста моя принималась и в головки складывалась" (отсюда название дня Ивана Головатого — 25 мая).

Начинает зеленеть липа. Зацветает черника. В садах проводится внекорневая подкормка плодовых деревьев. В огородах начало прополки ранней зелени.

На Ирину худая трава из поля вон (выжигают в полях траву). При пересадке рассады не едят хлеба, чтобы куры капусту не выклевали. В Новгородчине с Ирины начинали садить огурцы".

Именинники: Иларион, Ирина и Яков.

События

18 мая 1606 года - брак Лжедмитрия I с Марией Мнишек.

Читайте также: Историю России делали самозванцы?

18 мая 1703 года во время Северной войны флотилия из 30 русских рыбачьих лодок под предводительством Петра I и Александра Меншикова атаковала вошедшие в устье Невы два вооруженных пушками шведских фрегата. Воины Петра располагали лишь ружьями да гранатами, но их мужество и дерзкий натиск превзошли все ожидания: оба шведских судна были взяты на абордаж. Эта первая победа русского флота привела Петра I в неописуемый восторг, и он тут же повелел выбить медаль с надписью: "Небывалое бывает". Сегодня в России этот день отмечается как праздник Балтийского флота.

Читайте также: Ниеншанц: небываемое бывает

18 мая 1721 года Мария Карильо стала старейшей жертвой инквизиции. Ее сожгли на костре в Мадриде в возрасте 96 лет.

Читайте также:

Мистики: инквизиторы и "Молот ведьм"

Легенды и мифы святой инквизиции

Мельница заблуждений: Трибунал инквизиции

18 мая 1724 года в Москве с великим торжеством прошла коронация Екатерины I.

Читайте также: Истории любви: Немецкое счастье императора

18 мая 1830 года — помолвка А. С. Пушкина с Н. Н. Гончаровой.

Читайте также: Полногрудая любовь Пушкина

18 мая 1897 года вышел в свет роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула", прославивший имя автора.

Читайте также:

Мистики в реалиях: "папа" графа Дракулы

Брэм Стокер — отец всех вампиров

18 мая 1911 года Марина Цветаева приехала в Коктебель к поэту Максимилиану Волошину. В этот день она впервые встретила Сергея Эфрона, ставшего в начале следующего года ее мужем.

Читайте также:

МАРИНА ЦВЕТАЕВА: "ГОД ПРИМЕРЯЮ СМЕРТЬ…"

Тайна гибели Марины Цветаевой

18 мая 1944 года по приказу Сталина проведена депортация крымских татар в Среднюю Азию. Ее осуществляли спецчасти НКВД под командованием Кобулова. Только в 1967 году Президиум ВС СССР принял указ о реабилитации народа крымских татар. Указ не был опубликован в центральной прессе, а лишь в Узбекистане. Право на возвращение на Родину тогда дано не было.

Читайте также: Татарам Крыма подкинули яблоко раздора

18 мая 1974 года предполагается, что Индия провела свое первое испытание атомной бомбы.

Читайте также: Ядерная одержимость

С 18 мая 1978 года решением ЮНЕСКО этот день отмечается как Международный день музеев. Инициатором учреждения этого праздника выступил Советский Союз во время проведения в 1977 году в Москве 11-й генеральной конференции Международного совета музеев. В 2000 году празднование происходит под девизом "Музеи за мир и гармонию в обществе".

Читайте также:

Живой музей на открытом воздухе

На медной подошве в ядерном хранилище

На три дня москвичи перенеслись в прошлое

18 мая 2001 года в широкий прокат после апрельской премьеры и показа на Каннском кинофестивале вышел мультфильм "Шрек". У кого нет знакомых, внешне похожих на главного героя? Таковые отыскались даже в мире российской поп-музыки и зале заседаний Государственной думы.

Читайте также: Взрослые глупости в детских мультфильмах

Смотрите фоторепортажи:

В Великобритании Шрек и Фиона сыграли свадьбу

Звездные Шреки

Дни рождения

18 мая 1048 года родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик и философ.

Читайте также: Омар Хайям вино не воспевал

18 мая 1868 года родился Николай II, последний российский император.

Читайте также: Монарх и в джинсах остается собой

18 мая 1914 года родилась Алла Баянова, певица, исполнительница русских песен и романсов.

Читайте также: Алла Баянова: "Я счастлива в России!"

18 мая 1920 года родился Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), папа римский. Поляк Кароль Войтыла стал первым папой-неитальянцем спустя 456 лет. До войны Кароль работал на химическом производстве, писал стихи и даже играл вратарем в футбольной команде. Стать священником он решил в 1942 году. За четверть века великий понтифик объездил почти весь мир. Он первым из пап посетил Великобританию, Африку, встречался с Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым, побывал на коммунистической Кубе. Неутомимого пастыря, у которого было и немало критиков, видимо, в скором времени возведут в святые.

Читайте также: Человек, мечтавший, чтобы Церковь "дышала обеими половинами легких"

18 мая 1939 года родился Джованни Фальконе, итальянский судья, борец с мафией.

Читайте также: Джованни Фальконе: Один в поле воин

Скорбные даты

18 мая 1787 умер Никита Демидов, промышленник, владелец Тагильских заводов.

Читайте также:

Уральская эпопея рода Демидовых

Откуда есть пошел род Демидовых?

18 мая 1799 года умер Пьер Огюстен Бомарше, французский драматург.

Читайте также: Бомарше — пройдоха и гений

18 мая 1800 года скончался Александр Суворов, генералиссимус.

Читайте также: Русский альпинизм изобрели солдаты Суворова

18 мая 1927 года погиб Никифор Бегичев, моряк, полярный путешественник. В его честь названы два острова, открытые им в юго-западной части моря Лаптевых у выхода из Хатангского залива. В 1964 году в поселке Диксон был установлен памятник Бегичеву.

Читайте также:

Полярный одиночка, приручивший Таймыр

Гибель легенды

18 мая 2001 года ушел из жизни Алексей Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза.

Читайте также:

Алексей Маресьев: дух, победивший тело

По следам позабытых героев…

Маресьев смущался своей славы