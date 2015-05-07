8 мая: День городов-героев, капитуляция Германии и памятник в Трептов-парке

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8 мая

Международные дни памяти и примирения в память о жертвах Второй мировой войны (до 09.05)

Фото: Правда.Ру

Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы

День городов-героев

Православный календарь

День памяти святого апостола и евангелиста Марка, одного из 70 апостолов, непосредственных учеников Христа (68). Он основал несколько церквей, написал святое Евангелие.

Народная традиция

День Марка. Марк. Марк Птицелов. Ключник.

"На Марка небо ярко, бабам в избе жарко". Марку молятся, просят дать дождь, который так необходим в эту пору. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных". "Даст небо дождь, а земля — рожь". На Марка посев гречи.

Начинает зеленеть рано посеянная огородная зелень. От вредителей и болезней деревья опрыскивают растительными настоями и отварами из чеснока, горчицы, тысячелистника и т. д.

"Прилет певчих птиц стаями. Если пташки летят на коноплянник, будет урожай конопли.

В этот день особенно молятся и просят о ниспослании сильного дождя, так необходимого в эту пору. "Малый дождь землю грязнит, а большой очищает".

На святого Марка сеется греча.

Если осина в сережках, то будет урожай на овес.

Если на Марка небо ярко — бабам в избе жарко.

Если пташки летят на конопляник-будет урожай конопли.

Именинники: Марк и Сильвестр.

События

8 мая 1429 года французское войско под предводительством Жанны д'Арк сняло английскую осаду со второго по значению города страны — Орлеана. В бою Жанна была ранена, но сражалась до полной победы. Освобождение Орлеана стало поворотным пунктом в Столетней войне, а Жанну д'Арк с тех пор французы зовут "Орлеанской девой" и чтят как национальную героиню.

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8 мая 1713 года столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

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Великое переселение столиц

8 мая 1886 года в продаже в аптеке американской Атланты появился напиток доктора Джона Пембертона — "кока-кола". Врач полагал, что его микстура является целебным средством, снимающим различные недомогания и продавал её как газированную воду с сиропом, по цене 5 центов за стакан.

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8 мая 1910 года в Николаевской церкви села Никольская слободка Остерского уезда Черниговской губернии 24-летний Николай Гумилев обвенчался с 21-летней Анной Горенко, известной впоследствии под псевдонимом Ахматова.

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8 мая 1914 года в Голливуде основана киностудия Paramount Pictures.

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8 мая 1922 года в петроградской газете "Вечерний телеграф" опубликована глава "Грэй" из романа Александра Грина "Алые паруса", который будет выпущен отдельным изданием в следующем году.

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8 мая 1944 года установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Коста-Рикой.

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8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (Москве — четверть третьего ночи 9 мая) подписан Акт о безоговорочной военной капитуляции Германии.

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Гитлер капут

8 мая 1950 года в берлинском Трептов-парке был торжественно открыт памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. В центре ансамбля расположился монумент Воину-освободителю. Солдата лепили с уроженца Магнитогорска рядового Ивана Одарченко. Работа над монументом шла около полугода. Сначала была изготовлена гипсовая модель, а потом в Ленинграде из бронзы отлит 13-метровый памятник весом в 72 тонны. В Берлин его переправляли частями. Моделью сидящей на руках девочки сначала выбрали немецкого ребенка, как символ освобождения Германии, но потом скульптор передумал: "Мы советские воины и прежде всего освобождали своих женщин и детей". Так на левой руке солдата оказалась 3-летняя Света — дочь коменданта Берлина генерала Котикова. Другой же рукой воин держит точную копию меча псковского князя Гавриила, который вместе с Александром Невским сражался против "псов-рыцарей".

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8 мая 1950 года обложку нового номера французского журнала для женщин Elle украсила фотография 15-летней Брижит Бардо. Она привлекла внимание начинающего кинорежиссера Роже ВАДИМА, который вскоре снял ее в своем первом фильме. В том же 1952 году они поженились, а после ленты Вадима "И Бог создал женщину" (1956) Бардо стала звездой французского экрана.

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Осанка по Брижит Бардо

8 мая 1961 года в Англии приговорен к 42 годам тюремного заключения 38-летний дипломат Джордж Блейк за шпионаж в пользу Советского Союза. Девять с половиной лет он передавал СССР проходившие через его руки документы. Сотрудничать с советской разведкой он стал после того, как в годы корейской войны был захвачен коммунистами в Сеуле, где занимал должность британского вице-консула. Осенью 1966 года Блейк совершит потрясающий по дерзости и красоте побег из тюрьмы и окажется в СССР.

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8 мая 1965 года президиум Верховного совета СССР издал указы об утверждении Положения о почетном звании "Город-герой"; о присвоении городам Москве, Ленинграду, Киеву, Волгограду, Севастополю, Одессе почетного звания "Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"; о присвоении Брестской крепости почетного звания "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

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8 мая 1967 года у Кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата зажжен Вечный огонь в память героев, павших в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1966, в 25-летнюю годовщину разгрома гитлеровских войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесён в Александровский сад из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе. Огонь доставили воины Таманской гвардейской дивизии на бронетранспортере из Ленинграда, где в 1957 на Марсовом поле был зажжен первый в нашей стране Вечный огонь. У Манежной площади факел принял легендарный летчик Алексей Маресьев. Он передал факел Леониду Брежневу.

8 мая 1984 году Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

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8 мая 1997 года в Санкт-Петербурге открылся музей подводного флота России имени легендарного Александра Маринеско.

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Дни рождения

8 мая 1744 года родился Николай Новиков, русский просветитель, книгоиздатель и журналист, организатор типографий, библиотек, книжных магазинов и школ.

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8 мая 1828 года родился Анри Жан Дюнан, известный швейцарский предприниматель и филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест", первый лауреат Нобелевской премии мира.

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8 мая 1874 года родилась Инесса (Елизавета Федоровна) Арманд, большевичка, соратник Ленина. Похоронена у Кремлевской стены.

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Сексуальная закалка большевиков

8 мая 1926 года родилась Нинель Мышкова, киноактриса. Известность ей принесли роли в фильмах-сказках "Садко", "Илья Муромец", "Марья-искусница".

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8 мая 1975 года родился Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио.

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Скорбные даты

8 мая 1891 года умерла Елена Блаватская, оккультная писательница, основательница Теософического общества.

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8 мая 1903 года умер Поль Гоген, знаменитый французский живописец.

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8 мая 1992 года умер Сергей Образцов, легендарный создатель и руководитель Центрального театра кукол.

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8 мая 2004 года умер Валентин Ежов, киносценарист ("Баллада о солдате", "Крылья", "Тридцать три", "Белое солнце пустыни", "Это сладкое слово — свобода!", "Сибириада", "Красные колокола" — все в соавторстве).

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