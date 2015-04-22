23 апреля: смерть Георгия Победоносца, Театр на Таганке и первый спутник

9:03 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права

Фото: Pravda.Ru День в истории 23 апреля

День английского языка

Православный календарь

День памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. Умерли в 251 году.

Народная традиция

День Терентия. Терентьев день. День солнцезахода.

В этот день наблюдали за солнцем. "Если солнце взойдет красное в туманной дымке — год будет хлебородный. Если выкатится из-за гор-горы, что на ладони, — придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной".

Раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать. Массовое появление лесных муравьев и бабочек-крапивниц. Вылетают последние мухи.

В саду подкармливают золой пионы, зольной водой поливают лилии.

Именинники: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.

События

23 апреля 303 года нашей эры по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине был обезглавлен христианский воин Георгий Победоносец, который позже был канонизирован церковью. "Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?", — повторил вопрос Пилата один из сановников. "Истина есть Сам Христос, гонимый вами", — отвечал он.

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23 апреля 1719 года в книготорговый список Британии была занесена книга Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, написанные им самим".

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23 апреля 1849 года ранним утром жандармы начали обыск в петербургской квартире Федора Михайловича Достоевского по делу петрашевцев.

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23 апреля 1867 года королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под Ла-Маншем.

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23 апреля 1953 года на экранах появился фильм Михаила Ромма "Адмирал Ушаков" с Иваном Переверзиным в заглавной роли. Князя Григория Потемкина сыграл Борис Ливанов, а императрицу Екатерину II — Ольга Жизнева. Картина повествовала о создании Черноморского флота России.

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23 апреля 1956 года состоялся первый концерт Элвиса Пресли - в Лас-Вегасе, штат Невада.

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23 апреля 1964 года считается днем рождения Театра на Таганке. Выпускники щукинского училища сыграли пьесу Б. Брехта "Добрый человек из Сезуана", поставленную их педагогом, а теперь и главным режиссером Юрием Любимовым.

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23 апреля 1965 года был запущен первый советский спутник связи "Молния-1".

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23 апреля 1967 года состоялся первый старт советского космического корабля "Союз". Аппарат с индексом "1" пилотировал Владимир Комаров, однако, при возвращении на Землю из-за аварии корабля космонавт погиб.

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23 апреля 1991 года президентом СССР М. С. Горбачевым и руководителями девяти республик было подписано заявление о принципах нового союзного договора.

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23 апреля 1997 года. Нобелевская премия посмертно не присуждается, и лауреат, как правило, получает ее лично. Но существует и так называемая Дарвиновская премия, обладатели которой не могут порадоваться ей по определению, так как присуждается она за самый глупый непреднамеренный уход из жизни. Учредителям премии не откажешь в черном юморе: Дарвиновской премия названа потому, что лишая нелепым образом себя жизни, ее номинанты и обладатели тем самым улучшают генетический код человека. В этом году учредители сделали исключение из правила и присудили премию американцу Ларри Уолтерсу, который выжил после совершения безумного поступка.

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23 апреля 1999 года. Бомбардировка авиацией НАТО белградского телецентра. 16 человек погибли, столько же получили ранения. Летом 2000 года бывший директор Радио и Телевидения Сербии (РТС) Драголюб Миланович был приговорен к 10 годам тюремного заключения за то, что не принял мер по защите и обороне сотрудников телецентра.

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Дни рождения

23 апреля 1564 года родился Уильям Шекспир, великий английский драматург и поэт. Автор более 150 произведений. Умер ровно через 52 года — в этот же день.

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23 апреля 1791 года родился Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-61), оставивший в наследство своему преемнику страну в состоянии гражданской войны.

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23 апреля 1817 года родился Василий Кокорев, купец-предприниматель, один из пионеров нефтяной промышленности.

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23 апреля 1851 года родился Петр Бадмаев (Жамсаран), целитель-авантюрист.

Бурят, выросший в Агинской степи, он приехал к брату, владевшему в российской столице аптекой, окончил восточный факультет столичного университета, но так и не завершил учебу в Петербургской медико-хирургической академии. Унаследовав от брата аптеку и его обширную практику (оба практиковали тибетскую медицину), ему это уже было ни к чему. Всю последнюю четверть XIX века и начало следующего он занимал важное место в российских событиях, хотя и обрел в итоге репутацию афериста (в правительственных кругах), шарлатана (в среде коллег) и "известной величины" среди "темных сил" (у либеральной и революционной общественности).

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23 апреля 1891 года родился Сергей Прокофьев, выдающийся русский композитор. Помните музыкальную сказку "Петя и волк"?

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23 апреля родился гениальный актер Георгий Вицин. Официально год его рождения — 1918, однако в интервью, а ктер признавался, что при поступлении в институт прибавил себе год, т. е. родился в 1917.

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23 апреля 1918 года родился Морис Дрюон, французский писатель, связанный своим родством с Россией.

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23 апреля 1919 года родился Олег Пеньковский, полковник ГРУ, ставший агентом разведслужб Великобритании и США.

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Скорбные даты

Согласно летописям, именно 23 апреля 1605 года скончался Борис Годунов, русский царь. Обстоятельства его скоропостижной смерти были весьма странными, а вскоре на Руси наступила "Смута".

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23 апреля 1616 года скончался Уильям Шекспир, знаменитый английский драматург и поэт. Родился и умер в один день.

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23 апреля 1851 года умер Михаил Лазарев, прославленный русский адмирал, совершивший три кругосветных плавания и вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном открывший Антарктиду.

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23 апреля 1861 года скончался Алексей Ермолов, знаменитый генерал, герой войны 1812 года, пытавшийся усмирить Кавказ.

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