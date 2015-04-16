17 апреля: День ветеранов МВД России и налог на бороды

7:41 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

17 апреля

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ

Фото: Pravda.Ru День в истории 17 апреля

Всемирный день гемофилии

Православный календарь

День памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. Иосиф Песнописец писал церковные песнопения, которые "поражали чудной приятностью звука и силой мысли". Став иноком в 15 лет, он был подвергнут гонениям, схвачен и отправлен в темницу, где провел 6 лет. Затем обрел свободу. Построив в Константинополе церковь, он написал много хвалебных песнопений в память святого Варфоломея, именем которого была названа церковь. Скончался в глубокой старости в 883 году.

Народная традиция

День Иосифа Песнопевца. Иосиф Песнопевец.

День назван в честь святого, но совпадает по временем прилета и расселения сверчков, поэтому в народе говорят: "Как запел сверчок — пора пахать под рожь". Впервые можно слышать журавля. У гусиного лука появляются цветочки.

Именинники: Георгий, Зосим, Иосиф и Юрий.

События

17 апреля 1446 года казанские татары напали на город Устюг. Штурм не удался. Но они получили откуп деньгами и "рухлядью" (то есть мехами). После этого татарский отряд, описав дугу, вернулся в Казань; правда, из 700 человек уцелело лишь 40 — многие утонули в Волге во время половодья.

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17 апреля 1607 года в духовный сан был посвящен 21-летний Арман Жан дю Плесси де Ришелье, будущий могущественный кардинал Франции.

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17 апреля 1722 года Петр I ввел подать на ношение бороды - в размере 50 рублей в год.

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17 апреля 1875 года молодой британский офицер Невилл Фрэнсис Фицджеральд Чемберлен придумал "снукер" - разновидность бильярда. Само название игры пошло от армейского сленгового словечка, означавшего новобранца.

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17 апреля 1877 года Лев Толстой закончил работу над романом "Анна Каренина".

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17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем" - потому ныне этот день в нашей стране отмечается как "День работников пожарной охраны".

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17 апреля 1961 года противники режима Фиделя Кастро вторглись на Кубу. Высадка полутора тысяч кубинских эмигрантов была организована при непосредственном участии ЦРУ и через три дня полностью провалилась: большая часть высадившихся была захвачена в плен. Долгие переговоры о судьбе пленников завершились поставкой на Кубу медикаментов и продовольствия на сумму 53 миллиона долларов. США понесли колоссальный политический ущерб, а Куба окончательно избрала социалистический путь развития.

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17 апреля 1968 года на Центральном телевидении состоялась премьера телепрограммы "В мире животных". Многие годы с неподдельным интересом и искренней любовью передача рассказывает об удивительном мире флоры и фауны и по праву считается самой доброй на отечественном телевидении передачей.

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17 апреля 1969 года Александр Дубчек снят с поста первого секретаря компартии Чехословакии.

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17 апреля 1971 года бракосочетание Галины Брежневой и Юрия Чурбанова, после которого зять генсека сделал блестящую карьеру в МВД, завершившуюся судом над ним.

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17 апреля 1992 года за нашей страной были закреплены два официальных названия — "Российская Федерация" и "Россия".

17 апреля 2010 года пришел черед премьеры фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем — 2: Предстояние", состоявшейся в Государственном Кремлевском дворце. 22 апреля картина вышла в прокат по всей стране. Более всего смущает авторское посвящение памяти отцов, так как ничего более далекого от заявленной цели показать войну такой, какой она была на самом деле, в советском/российском кино видеть не приходилось. Но тогда еще никто не знал, во что выльется "Цитадель".

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17 марта 2013 года в Ленинском районном суде Кирова начался судебный процесс над блогером Алексеем Навальным по обвинению в организации хищения имущества компании "Кировлес".

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Дни рождения

17 апреля 1813 года родился Анатолий Демидов, правнук основателя знаменитой династии, путешественник, покровитель искусств.

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17 апреля 1894 года родился Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.), председатель Совета Министров СССР (1958-1964 гг.). Именно он развенчал культ личности Сталина, провёл ряд демократических преобразований аппарата, амнистировал политических заключённых и начал космическую программу Советского Союза. В октябре 1964 года смещен со своих постов.

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17 апреля 1967 года родилась Валерия (Алла Юрьевна Перфилова), эстрадная певица.

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17 апреля 1974 года родилась Виктория Бехэм, участница английской поп-группы Spice Girls по прозвищу Пош Спайс, жена футболиста Дэвида Бекхэма.

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Скорбные даты

17 апреля 1970 года умер Павел Луспекаев, легендарный актер. Помните Верещагина из "Белого солнца пустыни"?

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17 апреля 1993 года ушел из жизни Тургут Озал, президент Турции (1989-93).

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17 апреля 1998 года скончалась Линда Маккартни, известный фотограф, но еще более известная супруга знаменитого "битла" Пола Маккартни.

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17 апреля 2008 года умер Михаил Танич, поэт-песенник, организатор группы "Лесоповал".

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