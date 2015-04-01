2 апреля: День единения России и Белоруссии, Казанова и Андерсен

6:13 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

2 апреля

День единения народов Белоруссии и России

Международный день детской книги

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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Православный календарь

День памяти святой мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни (умерла в 66 году).

Народная традиция

День Фотинии. Фотинья считается избавительницей, заступницей от лихорадки. Поэтому ей полагается особая молитва.

Первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта). Распускается серая ольха (если нет морозов). У многих птиц начинается брачный период.

Именинники: Александра, Ефросин, Евфимия, Виктор, Иван, Иулиания, Клавдия, Кириакия, Матрена, Никита, Патрикей, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна и Федосья.

События

2 апреля 1794 года была создана первая в мире авиакомпания — французская Aerostiers. В качестве летательных аппаратов здесь использовались воздушные шары. Спустя два месяца такой шар с наблюдателем был впервые применен в разведывательных целях. В 1799 году компания была распущена.

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2 апреля 1912 года бедняга "Титаник" вышел в море для проведения ходовых испытаний.

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2 апреля 1946 года в городе Сарове Нижегородской области был образован легендарный отечественный ядерный центр "Арзамас-16". Именно здесь создавалось отечественное атомное оружие.

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2 апреля 1968 года в столице США Вашингтоне, а следом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея: 2001 год", который критика признала лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

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2 апреля 1972 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки".

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2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендские острова. Именно этот десант положил начало войне с Англией.

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Фолкленды: быть или не быть самоопределению?

2 апреля 1996 года были подписаны знаменитый договор "О Союзе России и Белоруссии" и меморандум "О взаимопонимании между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по вопросу о доработке и принятии Устава Союза России и Белоруссии".

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Дни рождения

2 апреля 1725 года родился Джованни Джакомо Казанова, знаменитый итальянский авантюрист, ловелас, путешественник и писатель. Знаменитые мемуары, отличавшиеся предельной откровенностью в описании интимной жизни автора, принесли ему скандальную известность.

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Девять месяцев Казановы. Русские девушки и иностранцы

2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен, великий датский сказочник. Его произведения настолько знамениты во всем мире, что день рождения писателя празднуется, как "Международный день детской книги".

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2 апреля 1875 года родился Уолтер Крайслер, инженер и бизнесмен, основатель знаменитой автомобильной корпорации.

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2 апреля 1889 года родился Александр Вертинский, знаменитый отечественный артист эстрады.

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2 апреля 1916 года родился Олег Лундстрем, знаменитый композитор и дирижер, руководитель эстрадно-джазового оркестра. Маэстро возглавлял коллектив 65 лет — такое достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

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2 апреля 1928 года родился Вальтер Запашный, артист цирка, дрессировщик хищников, народный артист России.

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2 апреля 1932 года родилась Иоанна Хмелевская, польская писательница, автор иронических детективов и автобиографической прозы, архитектор по образованию.

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Скорбные даты

2 апреля 1991 года скончалась Рина Зелёная, артистка эстрады, театра и кино, народная артистка СССР. Ее роли — старушка миссис Хатсон в знаменитом телесериале о Шерлоке Холмсе, домработница Ариша в фильме "Подкидыш", тетушка Ганимед в экранизации романа-сказки "Три толстяка", мудрая черепаха Тортила в "Приключениях Буратино" — стали украшением советского кинематографа.

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2 апреля 2005 года скончался Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Римский Папа. До войны он работал на химическом производстве, играл в футбольной команде и писал стихи. Стать священником он решил в 1942 году. За 20 лет знаменитый понтифик объездил почти весь мир.

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